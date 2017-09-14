RSS
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.

у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт
Letusrock
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?

а хто з форумчан має судовий вирок за держзраду, нагадай? чи ти про яких зрадників?
Є шаман- піджак/офіцер запасу, все ще не вважає за потрібне мобілізовуватись - але не зрадник. І чомусь думає що умовний флайман чи АндрійМ, які навіть в очі пістолет не бачили, більші зрадники.
Для чого кафедру проходив? Чи на каферді готували по ВОС "Спеціаліст по написанню позитивних текстів з дивану під час війни"
Letusrock
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:45

  Letusrock написав:
  Shaman написав:у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.

у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт

там вже вони 5 разів закінчилися, і два рази корейці
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:23

  detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.

.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:32

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи)
Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? :lol: )
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити..
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Я описував БУЛЬОН
З складових якого викристалізовуються ті чи інші речі в Державі...
Тому
Якщо в складових бульйону велика частка інгрідієнтів з совка - то нічого дивного в тому що з цих інгрідієнтів і створюються совкові системи управління.

І поломати це можуть дві речі
а - ЧАС , життя інгрідієнта-коротке, тому з часом совкові інгрідієнти зчезають природнім шляхом а їх місця займають інші і це створює передумови для прискорення змін
б - праця над собою... Всі хто народились до 1970 мають той чи інший вміст совковості. Але це ж не вирок. Це ж можна змінити , а раз так, то чим більше людей викорчують з себе совок( грубо совок це перекладання відповідальності на когось) - тим сильніше зміниться сам бульйон і тим швидше знову ж підуть зміни.

Все просто
СОВОК-це спроба перекласти відповідальність за СВОЄ життя- на когось...

Але ж такого в житті не буває
Бо разом з відповідальністю , треба віддавати і свої права.
Саме це совки розуміти й не хочуть.
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:36

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.

.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.

Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:47



броня крепка, але економіка в жопі
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бандерлог
Обов'язки ГК і НГШ:
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... stabu.html

Якщо в якомусь пункті цих обов'язків ГК, НГШ виявляють проблеми, то що?
Вирішують...
Якщо їх повноважень не вистачає, то звертаються вище.

Але. Проблему з особовим складом, з підготовкою особливого складу в ЗСУ піднімає комбат Купол --- хахаха.
Не ГК чи НГШ, а комбат..
І за це отримує покарання.
То де Матриця?
І хто її суть?
Оті самі ГК, НГШ, яких призначає хто?
Отож.
Тому й сам ВГК з ними та того ж рівня посадовцями це і є архітектори отієї Матриці.
Недоторкані..
Живущі за своїми правилами..
Маючі повноваження, інструменти.
Тому саме їх мета на посадах є визначальною. Для масштабу країни.
А не якогось Купола.
1 Приблизно 30% працездатного населення України якось живе і не платить податки( якщо перекласти на нормальну мову - то є ЗЛОДІЯМИ згідно чинного законодавства і також є злодіями по відношенню до тих хто працюючи так само -платить податки)
2 Виходячи з пункту 1 , з високою долею ймовірності, якщо я набираю людей на роботу- то 30% з них можуть бути потенційними злодіями( я ж набираю серед мешканців України а серед них саме такий відсоток)...
3 Ясно що будучи злодієм по відношенню до податків, ймовірністиь того що людина виявиться злодієм в колективі- також дуже висока.
А якщо в колективі з загальною матеріальною відповідальністю виявиться злодій...
То першими звільняться найкращі і найчесніш.. а злодії будуть триматись до того часу поки є що вкрасти.

Питання на засипку
Кого можна звинуватити в тому що бізнес збанкрутував?
Губернатора?
Міністра?
Депутата?
Премєра?
Президента?

чи все таки того хто не втримав колектив від розвалу?

ПС
В кожного є свій рівень відповідальності, тому
Солдат не відповідає за стратегічне планування...
Генерал не відповідає за те як солдат виконає поставлене завдання.

1. ПДВ.
2. Інфляція.
З0+% податків як з куща (із міфічного будівельникового "злочинця"), не враховуючи акцизи та рентні платежі.
"Незлочинці" ще додатково 45%: ПДФО 18%, + "тіпа не податок" ЄСВ 22% + та ВЗ 5%. Ітого не менше 75% заробленого винь да положь державі.

А в школі розказували про стрешне "татаро-монгольське іго" із 10% (і попам десятину)
flyman
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:03

  prodigy написав:

броня крепка, але економіка в жопі

Аляску тому і вибрали. Це символ коли у Імперії немає грошей вона продає території. Питання чи зможе трамп не прогнутися під спробу 2 місячної атаки донецької області...
stm
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:06

  stm написав:
  prodigy написав:

броня крепка, але економіка в жопі

Аляску тому і вибрали. Це символ коли у Імперії немає грошей вона продає території. Питання чи зможе трамп не прогнутися під спробу 2 місячної атаки донецької області...

не правильно, а так: "за скільки продадуть ТОТ у Фонд Трампа"
flyman
