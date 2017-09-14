RSS
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:29

andrijk777 написав:

  andrijk777 написав:
  flyman написав:слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4

Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?

На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.

*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.

спробуй наразі знайти майстра для ремонту, і мова не про масовий виїзд
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:40

andrijk777 написав:

  andrijk777 написав:
  flyman написав:слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4

Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?

На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.

*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.

На мою думку, самі більші проблеми як раз почнуться "когда закончится война"
- зруйнована економіка
- 10 млн пенсіонерів
- дембєля ЗСУ, яким платили там 50-100, а тут запропонують 15. Народ вміє і не боїться застосовувати зброю, якої буде (вже є) вагони. Тож "лихі 90-ті" будемо згадувати з посмішкою
- прикриють краник міжнародної допомоги
- інвестиції не прийдуть, бо буде перемир'я зі спорними територіями і неадекватним сусідом, що буде жадати реваншу, а не сталий мир
-для покриття соцзобов'язань - пенсії, виплати загиблим, інвалідам і т.і. - буде девальвовано гривню в рази
- нарід знов обере боневтіка, а той, розуміючи що третього сроку швидше за все не буде, доїсть з ефективними менеджерами і так скудну кормову базу в турбо-режимі
- ЗСУ скоротять через значне безгрошів'я
- своїх балістики, снарядів і т.і. так і не виготовлять знов-таки через нестачу коштів
- повернуться з європ біженці, які за 4 роки не змогли вивчити мову, інтегруватися в економіку і суспільство. Тобто - баласт.
- активні чоловіки і ти, в кого родини асимілюються в європах, виїдуть
- переселенці залишаться переселенцями в жебрацтві
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:41

UA написав:

  UA написав:
  flyman написав:слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4

Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.

І хто буде кондиціонери ставити? Роботи? :D :D
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:49

andrijk777 написав:

  andrijk777 написав:
  UA написав:
  flyman написав:слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4

Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.

І хто буде кондиціонери ставити? Роботи? :D :D
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.

а сантехніки, а електрики і т.д. який мислення квадратно-гніздове
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:49

  andrijk777 написав:
  flyman написав:слабонервовим і жінкам не дивитись
https://www.youtube.com/shorts/iKstXI8wNx4

Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?

На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.

*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.

>>> До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
Выезжали - с каждым годом больше и больше. В последние годы - под четверть ляма за год...

>>> як мінімум в моїй місцевості
Хотя бы область бы указать... И расстояние до обл-центра...
Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.

>>> але потрібно щоб війна закінчилась
Где-то с неделю/две уже ровно такой же вопрос поднимался: вот, допустим, Трамп сегодня договаривается, а где-то в сентябре - подписывает РПО.
Тут на форуме постоянно рассказывают, что любая "передышка" - той стороне только в плюс: накопят сил - и снова на Киев пойдут. Как вы думаете - мужики, понимая, что на горизонте в пол-года/год снова придется от бусиков нычковаться - точно в стране сидеть останутся?
