Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:40
andrijk777 написав:
Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.
*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.
На мою думку, самі більші проблеми як раз почнуться "когда закончится война"
- зруйнована економіка
- 10 млн пенсіонерів
- дембєля ЗСУ, яким платили там 50-100, а тут запропонують 15. Народ вміє і не боїться застосовувати зброю, якої буде (вже є) вагони. Тож "лихі 90-ті" будемо згадувати з посмішкою
- прикриють краник міжнародної допомоги
- інвестиції не прийдуть, бо буде перемир'я зі спорними територіями і неадекватним сусідом, що буде жадати реваншу, а не сталий мир
-для покриття соцзобов'язань - пенсії, виплати загиблим, інвалідам і т.і. - буде девальвовано гривню в рази
- нарід знов обере боневтіка, а той, розуміючи що третього сроку швидше за все не буде, доїсть з ефективними менеджерами і так скудну кормову базу в турбо-режимі
- ЗСУ скоротять через значне безгрошів'я
- своїх балістики, снарядів і т.і. так і не виготовлять знов-таки через нестачу коштів
- повернуться з європ біженці, які за 4 роки не змогли вивчити мову, інтегруватися в економіку і суспільство. Тобто - баласт.
- активні чоловіки і ти, в кого родини асимілюються в європах, виїдуть
- переселенці залишаться переселенцями в жебрацтві
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:41
UA написав:
Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:49
andrijk777 написав: UA написав:
Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
а сантехніки, а електрики і т.д., якесь мислення квадратно-гніздове
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:49
andrijk777 написав:
Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.
*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.
>>> До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
Выезжали - с каждым годом больше и больше. В последние годы - под четверть ляма за год...
>>> як мінімум в моїй місцевості
Хотя бы область бы указать... И расстояние до обл-центра...
Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.
>>> але потрібно щоб війна закінчилась
Где-то с неделю/две уже ровно такой же вопрос поднимался: вот, допустим, Трамп сегодня договаривается, а где-то в сентябре - подписывает РПО.
Тут на форуме постоянно рассказывают, что любая "передышка" - той стороне только в плюс: накопят сил - и снова на Киев пойдут. Как вы думаете - мужики, понимая, что на горизонте в пол-года/год снова придется от бусиков нычковаться - точно в стране сидеть останутся?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:52
andrijk777 написав: UA написав:
Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
В этом-то и есть соль этой шутки...
Выучатся - и тоже поедут
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:20
whois2010 написав:
На мою думку, самі більші проблеми як раз почнуться "когда закончится война"
- зруйнована економіка
- 10 млн пенсіонерів
- дембєля ЗСУ, яким платили там 50-100, а тут запропонують 15. Народ вміє і не боїться застосовувати зброю, якої буде (вже є) вагони. Тож "лихі 90-ті" будемо згадувати з посмішкою
- прикриють краник міжнародної допомоги
- інвестиції не прийдуть, бо буде перемир'я зі спорними територіями і неадекватним сусідом, що буде жадати реваншу, а не сталий мир
-для покриття соцзобов'язань - пенсії, виплати загиблим, інвалідам і т.і. - буде девальвовано гривню в рази
- нарід знов обере боневтіка, а той, розуміючи що третього сроку швидше за все не буде, доїсть з ефективними менеджерами і так скудну кормову базу в турбо-режимі
- ЗСУ скоротять через значне безгрошів'я
- своїх балістики, снарядів і т.і. так і не виготовлять знов-таки через нестачу коштів
- повернуться з європ біженці, які за 4 роки не змогли вивчити мову, інтегруватися в економіку і суспільство. Тобто - баласт.
- активні чоловіки і ти, в кого родини асимілюються в європах, виїдуть
- переселенці залишаться переселенцями в жебрацтві
- чого це вона зруйнована? Я особливих руйнувань не бачу(там де є люди)
- так, це проблема. Серйозна проблема
- не згідний. Про це багато говорять, але не факт що це буде проблема
- не прикриють. На Заході також все розуміють. Ще пару років нас будуть фінансувати точно. Це для Заходу копійки
- чого не було, того і не буде
Хоча чому ви не вірите в сталий мир? Можуть бути різні події. Майбутнього ніхто не знає.
- це точно фантазії. Ну девальвують на 30%. Нам ж не вперше. Пенсії і соцвиплати у нас маленькі. І їх ще зменшать. Але хіба це проблема?
- побачимо. Народ(Схід) який голосував за Зе і поплатився за це руйнуваннями. Народ(Захід) який голосував проти Зе більш менш норм. Думайте, коли голосуєте.
- звичайно скоротять. Це ж плюс.
- в цьому плані ми значно пішли вперед у порівнянні з 2021. Тут прогрес очевидний.
- масового повернення не буде - це 100%. Ті що повернуться - це мізерний фактор впливу
- не виїдуть, вище я вже аргументував чому
- люди які в жебрацтві мають стимул працювати більше.
За 3,5 років можна було адаптуватись і почати життя заново
Загалом у вас надто все песимістично. Ви або з депресивного регіону або у вас особисто не все норм. Я бачу перспективи України достатньо оптимістично, головне закінчити війну. Небажання влади і народу(великої частини) закінчувати війну(на реальних умовах) є головною проблемою на сьогодні.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:27
flyman написав: andrijk777 написав:
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
а сантехніки, а електрики і т.д., якесь мислення квадратно-гніздове
Це у тебе воно квадратно-гніздове, а у мене ринкове. Плати бабки і потрібні "спеціалісти" миттю знайдуться.
Тим більше мова йшла про "після закінчення війни". Зараз звичайно в цих категорій є проблеми бо вони є очевидими кандидатами на бусифікацію.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:29
andrijk777 написав:
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
Тут є декілька варіантів відповідей. Є люди, які планували поїхати у разі війни, але не думали, що кордони для Ч18-60 закриють, тому не вгадали коли треба було виїхати до. Є ті, хто планували виїхати і оформлювали документи, але знову-таки кордони закрили (таких, думаю, не дуже багато). Більше буде тих, хто у шоці від ставлення влади до чоловіків. Ніде в Конституції немає слів про те, що чоловіків треба обліковувати, як худобу, забороняти їм пересуватися або залишати країну. Начебто усі громадяни рівні, а насправді - самі знаєте як. Таких теж не буде мільйони, звичайно, але навіть сотні тисяч економічно активних людей буде втратою для України.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:32
_hunter написав:
Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.
Так якщо він пустий, то в чому проблема??? В пустого міста немає проблем.
В Бахмуті є якісь проблеми? - жодної.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:36
andrijk777 написав:
- побачимо. Народ(Схід) який голосував за Зе і поплатився за це руйнуваннями. Народ(Захід) який голосував проти Зе більш менш норм. Думайте, коли голосуєт
Друже вуйка, ти себе кимось розумнішим вважаєш за киян чи харків'ян ?
До умішка нездатна дійти крамольна думка, що кожен мав свої інтереси та точки тяжіння? Львівянам ближче Хорватія ніж Крим, і експансія росії через географію їм загрожувала в останню чергу, тому вони голосували як голосували.
Якщо б Харків голосував як Львів, війна прийшла би до них ще раніше
. Ви або з депресивного регіону
Зараз більшість регіонів депресивні, крім Львова та Закарпаття, але це заслуга географії а не таких псевдорозумників
Думайте, коли намагаєтесь щось написати розпалюючи міжрегіональну ворожнечу
