whois2010 написав: На мою думку, самі більші проблеми як раз почнуться "когда закончится война"

- зруйнована економіка

- 10 млн пенсіонерів

- дембєля ЗСУ, яким платили там 50-100, а тут запропонують 15. Народ вміє і не боїться застосовувати зброю, якої буде (вже є) вагони. Тож "лихі 90-ті" будемо згадувати з посмішкою

- прикриють краник міжнародної допомоги

- інвестиції не прийдуть, бо буде перемир'я зі спорними територіями і неадекватним сусідом, що буде жадати реваншу, а не сталий мир

-для покриття соцзобов'язань - пенсії, виплати загиблим, інвалідам і т.і. - буде девальвовано гривню в рази

- нарід знов обере боневтіка, а той, розуміючи що третього сроку швидше за все не буде, доїсть з ефективними менеджерами і так скудну кормову базу в турбо-режимі

- ЗСУ скоротять через значне безгрошів'я

- своїх балістики, снарядів і т.і. так і не виготовлять знов-таки через нестачу коштів

- повернуться з європ біженці, які за 4 роки не змогли вивчити мову, інтегруватися в економіку і суспільство. Тобто - баласт.

- активні чоловіки і ти, в кого родини асимілюються в європах, виїдуть

- чого це вона зруйнована? Я особливих руйнувань не бачу(там де є люди)- так, це проблема. Серйозна проблема- не згідний. Про це багато говорять, але не факт що це буде проблема- не прикриють. На Заході також все розуміють. Ще пару років нас будуть фінансувати точно. Це для Заходу копійки- чого не було, того і не будеХоча чому ви не вірите в сталий мир? Можуть бути різні події. Майбутнього ніхто не знає.- це точно фантазії. Ну девальвують на 30%. Нам ж не вперше. Пенсії і соцвиплати у нас маленькі. І їх ще зменшать. Але хіба це проблема?- побачимо. Народ(Схід) який голосував за Зе і поплатився за це руйнуваннями. Народ(Захід) який голосував проти Зе більш менш норм. Думайте, коли голосуєте.- звичайно скоротять. Це ж плюс.- в цьому плані ми значно пішли вперед у порівнянні з 2021. Тут прогрес очевидний.- масового повернення не буде - це 100%. Ті що повернуться - це мізерний фактор впливу- не виїдуть, вище я вже аргументував чому- люди які в жебрацтві мають стимул працювати більше.За 3,5 років можна було адаптуватись і почати життя зановоЗагалом у вас надто все песимістично. Ви або з депресивного регіону або у вас особисто не все норм. Я бачу перспективи України достатньо оптимістично, головне закінчити війну. Небажання влади і народу(великої частини) закінчувати війну(на реальних умовах) є головною проблемою на сьогодні.