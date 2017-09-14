RSS
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:25

  UA написав:законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.

убогий бот сколковский, пеши исчо)))

как там хорваты, ещё в бубон не дают при виде "ксивы"?)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14132
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:29

  andrijk777 написав:
  UA написав:Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.

І хто буде кондиціонери ставити? Роботи? :D :D
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.

На побутові кондиціонери роки 3 таки треба вчитися, на пром. системи більше.
Заміна коли навчиться миттєво поїде.
UA
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:29

  Прохожий написав:
  UA написав:законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.

убогий бот сколковский, пеши исчо)))

как там хорваты, ещё в бубон не дают при виде "ксивы"?)))

Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен

Поэтому, он страдает от того, что его "ксиву не уважают"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11881
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Тут на форуме постоянно рассказывают, что любая "передышка" - той стороне только в плюс: накопят сил - и снова на Киев пойдут. Как вы думаете - мужики, понимая, что на горизонте в пол-года/год снова придется от бусиков нычковаться - точно в стране сидеть останутся?

мужики останутся, а червяки аки ху.нтер поползут...
а если 500 ойро от Шольца и прочие сопутствующие плюшки прикроют, реально что будешь делать?
Прохожий
 
Повідомлень: 14132
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:31

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.

І хто буде кондиціонери ставити? Роботи? :D :D
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.

На побутові кондиціонери роки 3 таки треба вчитися, на пром. системи більше.
Заміна коли навчиться миттєво поїде.

И будет стоять по обочинам с картонками - установка кондиционеров за еду )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11881
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Донні - довбойоб

просто деменция настигла...
Прохожий
 
Повідомлень: 14132
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:38

  flyman написав:Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?

У найближчий рік прорубають.
UA
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:38

  Shaman написав:
  pesikot написав:...
Нічого Трамп не зробить, а ти втішайся
Обіцянка - цяцянька, а дурнику - радість )

ситуація незвичайна, можуть бути дуже різні наслідки. хоча вірогідність що путін грамотно зіграє на бундючності Трампа та якось його обіграє - доволі велика. тому чекаємо. Трамп теж може викинути коник 8)
хіба викине коника зеленого)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3363
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

що це турбо переляк і метушня?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40422
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:43

  pesikot написав:Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен

Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.
UA
 
Повідомлень: 9584
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

