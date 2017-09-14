|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 сер, 2025 08:05
fox767676 написав:
"Запланированный обед был отменен"
чебуреків не приготували
Профіль
1
3
Додано: Суб 16 сер, 2025 08:37
_hunter написав:
Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години: раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
А потом осторожно на январь 2026, потом осторожно на апрель 2026 ... и т.д.
Профіль
