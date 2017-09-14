|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 сер, 2025 08:05
fox767676 написав:
"Запланированный обед был отменен"
чебуреків не приготували
3
Додано: Суб 16 сер, 2025 08:37
_hunter написав:
Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години: раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
А потом осторожно на январь 2026, потом осторожно на апрель 2026 ... и т.д.
Додано: Суб 16 сер, 2025 09:17
Ну що ... як я і писав, що нічого не буде на зустрічі щодо війни в Україні ...
Путін розказував про печенегів, показував карти ... тобто, цього разу він вже насрав Трампу в рот, а Трамп сидів з відкритим ртом
Маємо черговий доказ, що Путін не хоче завершувати війну
Додано: Суб 16 сер, 2025 09:29
Похоже за возврат запорожья договориться не удалось
Журналіст - Трампу: Ви сказали, що є одне велике питання, в якому ви з путіним не згодні. Ви готові озвучити його публічно?
Трамп: Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший все одно оприлюднить його, вони самі здогадаються;
там же
Трамп не захотів сам називати домовленості, які здатні викликати проблеми у їхньому схваленні Україною, але телеведучий уточнив, чи коректна його інформація про цей складний пункт:
“Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО», - описав це Шон Генніті та попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація. Дональд Трамп відповів ствердно.
