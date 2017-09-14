RSS
  #
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 08:05

  fox767676 написав:"Запланированный обед был отменен"

чебуреків не приготували
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40425
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 08:37

  _hunter написав:Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години: раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир

А потом осторожно на январь 2026, потом осторожно на апрель 2026 ... и т.д.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11882
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що ... як я і писав, що нічого не буде на зустрічі щодо війни в Україні ...

Путін розказував про печенегів, показував карти ... тобто, цього разу він вже насрав Трампу в рот, а Трамп сидів з відкритим ртом

Маємо черговий доказ, що Путін не хоче завершувати війну
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11882
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 09:29

Похоже за возврат запорожья договориться не удалось :oops:
Журналіст - Трампу: Ви сказали, що є одне велике питання, в якому ви з путіним не згодні. Ви готові озвучити його публічно?

Трамп: Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший все одно оприлюднить його, вони самі здогадаються;

там же
Трамп не захотів сам називати домовленості, які здатні викликати проблеми у їхньому схваленні Україною, але телеведучий уточнив, чи коректна його інформація про цей складний пункт:

“Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО», - описав це Шон Генніті та попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація. Дональд Трамп відповів ствердно.
_hunter
 
Повідомлень: 10254
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
  #
