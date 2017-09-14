RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1474514746147471474814749>
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 08:05

  fox767676 написав:"Запланированный обед был отменен"

чебуреків не приготували
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40425
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 08:37

  _hunter написав:Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години: раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир

А потом осторожно на январь 2026, потом осторожно на апрель 2026 ... и т.д.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11884
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що ... як я і писав, що нічого не буде на зустрічі щодо війни в Україні ...

Путін розказував про печенегів, показував карти ... тобто, цього разу він вже насрав Трампу в рот, а Трамп сидів з відкритим ртом

Маємо черговий доказ, що Путін не хоче завершувати війну
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11884
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 09:29

Похоже за возврат запорожья договориться не удалось :oops:
Журналіст - Трампу: Ви сказали, що є одне велике питання, в якому ви з путіним не згодні. Ви готові озвучити його публічно?

Трамп: Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший все одно оприлюднить його, вони самі здогадаються;

там же
Трамп не захотів сам називати домовленості, які здатні викликати проблеми у їхньому схваленні Україною, але телеведучий уточнив, чи коректна його інформація про цей складний пункт:

“Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО», - описав це Шон Генніті та попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація. Дональд Трамп відповів ствердно.
_hunter
 
Повідомлень: 10256
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:16

  Schmit написав:
  jump написав:Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ :shock:

Гетьманцев: сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезна.

Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", – зауважив Гетманцев. :shock:

Це ті самі 45+ пенсіонери з не тими ВОСами, за яких сьогодні має віддати якийсь "долг" знятий з комбайна 45+ Микола, ще не пенсіонер, та взагалі без ВОС і присяги?

Хто на що вчився
UA
 
Повідомлень: 9589
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:33

  барабашов написав:Лис, Пекин вторичен и зависим от запада на 146%
Когда самураи придумали свой джип Мицубиси 91 год назад и вовсю строили авианосцы для захвата Тихого океана - там ездили на рикшах и ели жуков с пауками из-за постоянных засух и наводнений(впрочем эта проблема до ГМО и систем водохранилищ и обработки облаков была и в США и в СССР)
Так самураи, точнее их техноэкономика вторична и зависима от запада
Без Америки могли рассчитывать только на локальное лидерство в ЮВА среди стран где едят вместо говядины и кур пауков с мышами.
Корейцы с цыганами в ту же степь
Их подняли из трущоб за шкирку в 60-70е годы далеко не их земляки


вы мысленно остались в 1991
а я в 90-х кроме мегадез с сепультурой интересовался историей и историческим материализмом
доминация Запада в истории явление периодическое и не стабильное
После смены династии Антонинов, которая совпала со временем установления династии Сасанидов, Западный Мир(Рим) попал в череду пермаментных катастроф.
В 249 римский император впервые пал на поле боя, в 260 другой римский император попал в плен к персам, где над ним издевались, в конце концов содрали шкуру и набили соломой, чучело выставили во дворце и показывали китайским послам.
И это неумолимое падение продолжалось до середины 8 века, когда арабов еле удалось остановить под Франкфуртом и Константинополем.
Прото-киевские поселения и все поднепровье черняховской культуры перешли под контроль хазаров
Далее почти тысяа лет относительного паритета, который Восток удерживал впитав достижения античной научной мысли, так и китайские технические инновации.
Сейчас восточный трек опять на восходящей, а западный в упадке, как в позднем Риме.
Восток не постеснялся взять на вооружение диалектический марксизм и исторический материализм, и сейчас средний класс КНР превышает суммарно весь натовский, или все население США.
Германия все , Порше,БМВ - все, признайте горькую правду барабашов
Байден с демократами даже боялись проверить это наощупь, думали само рассоссется, "невидимая рука рыночной демократии все расставит все по свои местам" .Не рассоссалось. Трамп хотя бы попытался это проверить и получил шокирующее понимание происхоодящего
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 10:41, всього редагувалось 4 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3991
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:35

  pesikot написав:Путін розказував про печенегів, показував карти ... тобто, цього разу він вже насрав Трампу в рот, а Трамп сидів з відкритим ртом

В тебе шаблонне мислення.
Хуйло про Берингову протоку втирав та скрепи на Алясці.
UA
 
Повідомлень: 9589
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:41

  UA написав:
  pesikot написав:Путін розказував про печенегів, показував карти ... тобто, цього разу він вже насрав Трампу в рот, а Трамп сидів з відкритим ртом

В тебе шаблонне мислення.
Хуйло про Берингову протоку втирав та скрепи на Алясці.

Я в сортах того гівна не розумію, а ти ще той дослідник калу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11884
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:49

  pesikot написав:Я в сортах того гівна не розумію, а ти ще той дослідник калу

Тобі вже всі вказували на твою тупість?
Я буду останнім?
UA
 
Повідомлень: 9589
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:53

  UA написав:
  pesikot написав:Я в сортах того гівна не розумію, а ти ще той дослідник калу

Тобі вже всі вказували на твою тупість?
Я буду останнім?

Про тупість

Де анонсована тобою катастрофа ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11884
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1474514746147471474814749>
