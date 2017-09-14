Це ще що за фантазійні мантри з 2014 року? Україна це європа!
Мож вже пора своєю головою жити? Нас ні в нато ні в європу не беруть) моглиби взяти але хіба десь по вінницю )
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:49
Додано: Суб 16 сер, 2025 21:51
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:00
та нічого не закінчилося) це в підручнику шкільному. Поставив крапку. І з нової сторінки нова тема. Була хмельниччина потом руїна)
Як би ти написав будуть прояви коліївщини і волинської різні то спорити важко. Якісь прояви будуть.
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:00
Яд нашему Вове в зубы и вперед - освободить человечество от тирана
как в его любимой книге
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:01
Це не в мене з памятю - це в тебе з цифрами...
Пояснюю на пальцях
220 годин працюєш...тобто працюєш точно не на мінімалку , якщо працюєш в 3 мінімалки і на 30% більше - то отримуєш 4 мінімалки ... з яких за 50-70% від 4=2-2,8 мінімалки живеш перших 5 років
А що тобі ще робити? Ти ж не курсант в училищі.. чи ти жив в училищі перших 5 років краще ніж я цивільний за 2,8 мінімалки?
Що таке - стане не стане?
Якщо в тебе все є - то живи як хочеш
Якщо в тебе нічого немає - то звідки щось візьметься?
До речі
Вже через 5 років , я жив з сімєю за вище середньої по країні...
Ти як тільки став лейтенантом - перших пять років середню отримував?
Отже виявляється що перших 10 років ми були в однакових умовах по доходам
І чому ж ти такий супервумний допустив таку фігню?
А я що кажу що не змінюють?-змінюють звичайно
От наприклад вчора підійшли до молодшого і запропонували кредит під5-7-9... на три роки 1 млн грн....
А минулого року - не пропонували
І позаминулого -не пропонували
Як думаєш-що сталось ?
А сталось наступне - можновладці спитали в практиків і ті сказали що є в банках ліквідність і можна 10-20 млрд грн роздати...
Сума ніби й велика, а з другого боку отримають її всього 20 млрд/1 млн = 20 000 осіб
І як на зло -тим хто ЖДАВ і ВІРИВ що накінець можновладлці роздадуть - нічого й не перепаде
Як думаєш чому?
А тому що банк дає гроші тільки тому хто довів банку що йому ці гроші не потрібні (тобто висока ймовірність повернення)
А звідки Банк буде знати що в людини
яка помре але не буде напрягатись поки можновладці...
є вміння/розуміння як гроші повертати?
Це твоя хвороблива фантазія
Переконати тебе в тому що це маразм-я не можу(хоча й старався)
Просто для себе
Зроби тут опитування
Чи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнес
І друге питання
Поцікався в них - під який відсоток ці присутні готові взяти позику...- от отримаєш розмір відсотків- порівняєш з країнами де дійсно достатньо капіталу - тоді може й порозумнішаєш
ПС
спробуй піти в банк і взяти під бізнес 1 млн грн... якщо тобі їх дадуть менше ніж під 2-2,5% в місяць - я буду дуже здивований банківській щедрості..
При чому ти спробуй банкірів переконати що тобі хто хоче дасть бо не знає куди наявний всунути будеш дико здивований що банкіри тобі запропонують взяти в тебе любу суму під 1,5% в місяць..
і чого б це ? адже в них свого нікуди дівати?
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:01
Яд в зуб
В Дюні це не спрацювало
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Махно так атамана Григорьева устранил
можно кокнуть а русским сказать что путя был английский шпион, а пока то да се , я(Зеленский) на троне в Кремле посижу. Тоже Вова, тоже 170, тоже на стимуляторах, вы и не заметите разницы
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:09
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:13
стравить этих гадов через гражданскую войну
россия самоочистится , от шаманских культов шойгу-караганова вернется к духовности и космизму
им такое уже один хлопчик з Киева 400 лет назад устроил
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:14
ми цю гранату засунемо під шубу, коли погонимо тебе в атаку на кадирівців. хоча ти ж для них нечистий, може й так налякаєш. тоді засунемо в ... туди, куди тобі подобається
