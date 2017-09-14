Shaman написав:ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу
є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших
Як правило , той на чиїх плечах буде лежати витягування Країни -це молодь... І чим молодша вона сьогодні- тим більше вона завтра витягне З єдиним уточненням Якщо пенсіонери яким робити нічого( і яких більше ніж молоді) цій молоді не навяжуть своє старчеське всьо пропало, капіталу нема, править матриця. від нас нічого не залежить, ніхто не буде важко працювати....
від нас нічого не залежить, хтось щось має зробити, щоб воно запрацювало - це дуже хибні, але дуже поширені тези...
питання не у віці, а у ментальності. так, згоден сучасна молодь взагалі не думає, що держава має щось для них зробити. але їх мало - й саме вони можуть поїхати. а от 60+ ще з радянським досвідом з одного боку, а з іншого - жалюгідним рівнем пенсій - вимагає собі пільг - й зовсім не думає, що воно так не працює...
_hunter написав:кто там вчера про всякие демилитаризации/денацификации фантазировал? -- от Reuters пункты подъехали:.
Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей. Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Україні буде заборонено вступати до НАТО. Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки. Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.
_hunter написав:Та мне пофиг, что ты обговорював: ты в одном конкретном месте ляпнул солидную порцию бреда - про денацификацию/демиталиризацию - я тебя исправил. Не благодари.
брехня від початку од кінця.
Обосновать сможешь? -- или и дальше будешь флудить переливая из пустого в порожнее?..
ти й цитувати не вмієш?.. "о боги, боги мои"
ні, хлопе, ти звинуватив мене в чомусь, ти й доводь. ця гра, що ти щось ляпнув, а я маю доводити, що не верблюд - шукай інших дурників
й так, після появи перших інфо про перемовини, про Донбас, я задав питання, що з цими двома умовами, які руські постійно мусолять. й твоя фраза, що вони застарілі лише показує, наскільки ти не в темі. ти не побачив мою фразу - "якщо це викидають у смітник, ... то це непогано"? так читай уважніше
зараз коли є більше інфо - але все це лише витоки, ніхто не гарантує повноту інфо, то наче вони не акцентують на це увагу - але все одно руські кажуть про "усунути всі першоджерела початку війни". тоді я написав, що це більше схоже на предмет обговорення, й можливі варіанти. а від тебе натомість лише якись дурнуваті наклепи. не можеш обговорювати серйозні речі - не лізь
