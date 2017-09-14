RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:12

  fox767676 написав:Калика Перехожая никакого языка кроме русского не знает, но право голоса как и Пёс Икота имеет.
В этом и корень проблем

Як казав класик "Там теж українці"
Відсоток оцього ... занадто великий
Тому в Україні без перспектив.
UA
 
Повідомлень: 9597
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:17

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Это и есть "маячню": на серьезных щах обсуждать "два важливі питання", которые давно в утиль пошли -- нет никакого "якщо". О чем я сразу же (в ответе thenewpic и написал) - для покручів ще раз нагадаю :lol:

давно пішли в утиль - оце твоя головна вигадка. руські, й путін теж, про це кажуть цілий 2025 рік, й в серпні теж здається.

те, що в повідомленні Рейтерс цих пунктів немає, не означає що їх не було раніше


>>> про це кажуть цілий 2025 рік, й в серпні теж здається
Если здається - ты же пруфы найдешь без проблем? :wink:

>>> не означає що їх не було раніше
Не означає. Более того: я и не писал, что "їх не було раніше". И даже еще более: я написал, что они ушли в утиль :lol: в тебе великі проблеми з логікою :oops:

Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
«На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

Путін назвав свої вимоги для закінчення війни в Україні. Що з ультиматумом Трампа
Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії щодо України залишаються в силі. Рік тому він вимагав від України виведення військ з чотирьох регіонів – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також вимагав письмової відмови від вступу до НАТО і оголошення нейтрального статусу країни.

нагадати, що він заявляв в червні 2024?
За словами Путіна, Россії для "мирного врегулювання" потрібен "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація".

Демілітаризація й визнання окупованих територій російськими: рф озвучила свої вимоги щодо мирного врегулювання війни
Окремо всі позиції озвучив Лавров:
— зняття заборони на переговори;
— «денацифікація» та «демілітаризація» України;
— міжнародне визнання російським Криму, Севастополя, «днр», «лнр», Херсонщини та Запоріжжя;
— юридичне закріплення зобов’язань, які матимуть механізми забезпечення та безстроковий характер;
— скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення заморожених на Заході російських активів.

далі сам знайдеш.

тобто ти власне припущення видав за реальний стан речей, й почав на мене накидати. ось твоє перекручування та твоя брехня.

ще раз - навчись формулювати думки. якби ти вів нормальну дискусію, ти написав би "на мою думку ці дві вимоги вже неактуальні (а з чого такий висновок?), тому я вважаю...". але твоя ж мета - не дискусія, ти хочеш на рівному місці створювати флуд та срач.

й так багато часу на тебе витратив - але не можна дозволяти накидати навіть дурникам. точніше визнаним можна - тому треба пришвидшити позначення тебе, як місцевого дурника - а там накидай, скільки хочеш :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9434
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:18

  stm написав:
  UA написав:Якого кольору в Зе буде костюм?

Який костюм, йдемо на друге коло неповаги.

Коли в НАБУ сейф 2 на 2 метри з компроматом - нарядиться.
Зе пасує бабочка на шию та весь голий.
Думаю ти будешь надзвичайно збуджена :D
Востаннє редагувалось UA в Нед 17 сер, 2025 23:18, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9597
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:18

  Banderlog написав:
  stm написав:
  UA написав:Якого кольору в Зе буде костюм?

Який костюм, йдемо на друге коло неповаги.

І знову підсрачниками на камери викинуть з зали?
Тоді смисл туди їхати?) Хай сидить в бункері разом з єрмаком :lol: не відкладаючи далеко автомати)

Все за планом. Кіріл пляшку горілки, для журналіста що питав про костюм, освятив особисто. Пляшка журналісту була презентована. Кажу ж йдемо на друге коло неповаги.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:19

  yanyura написав:
  flyman написав:тут що філіал американського форуму? такі мага аж пре

А що, тільки "вибрані" можуть тут писати та викладати відосики про Трампа :?:

вибрані накидують на вентилятор, а потім "ой як невдобно вийшло"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40461
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:21

  Banderlog написав:
  yanyura написав:fler
Дякую! Таких як я дуже багато. Тільки 2 факта:
бо тіки по ним вони (у кого нема Інету) можуть дивитись новини з України.
тримаймо стрій! :lol: підпалити трансформаторну будку на жд не пробували?
Або наварити їжаків і накидати під фуру?)

сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях? чи на окупованих ти б швиденько - я свій, батюшка підтвердить?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9434
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:22

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Якого кольору в Зе буде костюм?

Який костюм, йдемо на друге коло неповаги.

Коли в НАБУ сейф 2 на 2 метри з компроматом - нарядиться.
Зе пасує бабочка на шию та весь голий.
Думаю ти будешь надзвичайно збуджена :D

я так розумію це ти на підставі власних фантазій так вважаєш? тебе ще має збуджувати смугаста паличка :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9434
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:25

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  yanyura написав:fler
Дякую! Таких як я дуже багато. Тільки 2 факта:
бо тіки по ним вони (у кого нема Інету) можуть дивитись новини з України.
тримаймо стрій! :lol: підпалити трансформаторну будку на жд не пробували?
Або наварити їжаків і накидати під фуру?)

сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях? .

це хто тобі сказав шо я боязьливий? )
да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами питань нема? )
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:26

  Shaman написав:[ тебе ще має збуджувати смугаста паличка :lol:

Кому паличка, а кому ложка годувальниця...
UA
 
Повідомлень: 9597
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:27

  katso написав:... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?

знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9434
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14775147761477714778>
