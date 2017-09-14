hxbbgaf написав:Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.
тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі
А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають. Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
detroytred написав:Фон дер Ляєн вважає, що Україна повинна стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник.
Україна може розраховувати на підтримку Європи в протидії російській агресії. ЄС продовжить чинити на Москву дипломатичний та економічний тиск.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюселі після проведеної зустрічі напередодні візиту до Білого Дому.
Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.
Вадефуль заявив, що Німеччина повинна відігравати "важливу роль" у будь-якій миротворчій місії. Він зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки, проте відкинув розгортання німецьких військ в Україні.
Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Черговий пук у лужу, а іншого від вас не дочекаєшься:
Прокуратура автономії нагадує, що паспорти, видані окупаційною владою, не визнаються Україною. Громадяни, які отримали їх вимушено, не несуть кримінальної відповідальності та не будуть позбавлені українського громадянства.
Пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя
Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.
Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.
Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога.
Отримання російського паспорта на окупованих територіях: які наслідки очікують українців
Важливо пам’ятати, що в Україні факт отримання паспорта рф в окупації не є злочином, за такі дії не передбачена жодна відповідальність. Ще з 2014 року Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» чітко визначив, що Україна не визнає жодних документів, виданих на окупованих територіях. Це не стосується документів, виданих для визнання факту народження, смерті або реєстрації шлюбу. Оскільки російські окупаційні паспорти не визнаються, жодної кримінальної відповідальності за їхнє отримання настати не може.
У законодавстві України наразі не прописана будь-яка відповідальність за отримання цивільними російського паспорта в окупації. Водночас варто звернути увагу, що уряд встановив відповідальність для чиновників за примус до отримання паспорта рф на окупованих росією територіях України.
Для держслужбовців України, які отримали паспорт рф, законопроєктом передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За примус громадян України до отримання російського паспорта передбачено термін від 8 до 12 років.
За словами юристів, паспорти, які видаються на окупованих територіях, не визнаються Україною і не є підставою для втрати громадянства України. Тому жителі таких територій навіть після примусової паспортизації залишаються українськими громадянами.
detroytred написав:Тоді було б гірше -- це забойний аргумент. Дійсно нєпєрєбєваємий нічим і ніяк(( Якщо б не зробили Майдан, то було б гірше.. Виконали б Мінські, то було б гірше.. Прийняли б Стамбульські у 2022, то було б гірше..
А було б краще? Поки що, судячи з кількості людей, які їдуть до Трампа, ніхто на неадекватні умови хуйла йти не збирається.