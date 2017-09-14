Мені абсолютно незрозуміло, навіщо в мережу викладати фото ракети, писати її назву, та хоч якісь ТТХ, ДО ЇЇ УСПІШНОГО БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ.



Ми маємо досить прикладів того, що влада та всі привладні індивіди або відверто та цинічно бреше про розробки та "анонси", де обіцяні ракетодрони? де паляниця, пекло, трембіта? де гром-сапсан? де тисячі довгих нептунів, а де мільйони дронів, та хоча б нормально працюючі міни та 155мм снаряди в достатніх кількостях де?..., або просто настільки тупі та некомпетентні, що не можуть не пиздіти, хоча б трошки.



Окремо слід відмітити, що після подібних фото та відео, русня зазвичай починає гатити по різним виробництвам, та об'єктам які навіть не пов'язані з виробництвом будь чого, але були на фото чи відео.



І тут в черговий раз показують фото ракети і всі підхоплюють...



Та зробіть ви кільканадцять тих ракет, та вїбіть ними по підарам, по тим їбаним шахєдним заводам, по їх складам, по мостам, по штабам, по нафтогазовиробництву... а потім ще раз, і ще... і сидіть з хитрими єбальниками, типу "то не ми, то покурили там де треба..." ось це і буде АНОНС, ІПСО ТА АХУЄННА РЕКЛАМА, усе разом.



Пам'ятаєте, як було з мостом в Крим та фурою і як довго мовчали, тримаючи "інтригу"?



Нє, бля, будемо показувати, розказувати та хвалитися...



Щоб, що?



Тупо як срусня з їх сраними арєшніками...



Не розумію, дійсно не розумію...