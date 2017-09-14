RSS
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:42

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Якщо коротко:
раніше влада та партнери акцентували на 30-ти дневному рпв, як кроку до перемовин про довготривале; тепер - мова про безстрокове рпв без проміжних кроків.

Раніше партнери думали, що вдасться прогнути хуйла на РПВ. Але хуйлу це нафіг не треба, оскільки він наступає і не бачить причин зупинятися. А ці переговори це просто окозамилування для відтягування введення нових санкцій. АБо недопущення - тут вже як пощастить.
Тому ІМХО, реальне РПВ можливе тільки після стабілізації фронту.

Я тричі надавав посилання на пояснення Буданова. Чому рфії може бути потрібним припинення війни, перемир'я, пауза.


Можу ще свіженьке від експерта:
*По итогам войны для РФ:

а) Южный Кавказ минус...
б) Плюс 2 страны в НАТО...
в) 1% захваченных боевыми действиями территорий...
г) Минус флот с Крыма и Северного Причерноморья...
д) Минус Сирия...
е) Балтика - внутреннее море НАТО...
ж) Два кордона дронов от Дании на Балтике...
з) Минус торговля и кредит...
и) Минус авиация и НПЗ...
к) Минус "весь Донбасс", идеологический и политический контроль, денацификация и демилитаризация вкупе с "первопричинами"...* (С)

То на хіба рфії продовжувати?
З кожним днем проблеми від війни для неї тільки загострюються сильніше, ніж без неї.

тому що паравоз на всіх парах, і мащиніст жати гальмо не буде (іх паравоз лєтіт впєрьод, в руках вінтовка)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 сер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:45

  sashaqbl написав:detroytred з такою логікою війна вже давно мала закінчитися. Але вона не закінчилась - тому логіка в хуйла мабуть інша.

Не маю ніяких заперечень на можливість цього.

В аргументацію ж попередньої -- запас ресурсу був, але він вичерпується.
Чому пу вважає, що противник не витримає раніше, хз.

Як він зточує рфію, так і Захід зточує .. хоч до Жовкви..
Захід-то не зточується.
На що розраховує пу хз.

Хоча. Байден, що про мету казав? Отож.
Тобто пу розраховує, що в найгіршому сценарії домовиться й піде на поступки Заходу. І все. Для нього особисто й все.

Експерт каже, що поки ми воюємо, то й тримаємося, як пацієнт на штучному диханні.
Так само ж й рфія...
Перфокарти для обох.

Версій купа куп.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 сер, 2025 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:52

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.

Поясніть чому дипломатія рятує Мексику, Монголію, Грузію? Якось непляше з виділеним текстом
Якщо Мексика запише завтра в конституцію "шлях до китайського НАТО" то через скільки місяців почнеться ніким неспровокована війна до останнього кактуса? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

є й так точка зору
Це пастка без виходу
Світшот Сергія Лаврова з написом «СССР» був посланням, яке американці зрозуміли тільки пост-фактум. Зрозуміли після того, як «мистецтво Трампа укладати угоди» Путін & Ко розбили фейсом об тейбл радянської дипломатії.

Радянська дипломатія десятиліттями відшліфовувала тактику брутального шантажу та тиску. Їхні підходи не змінилися з часів очільника радянського МЗС Андія Громико, про якого його американський колега Генрі Кіссінджер говорив: «Вести з ним переговори, не володіючи всіма деталями проблеми, рівносильно самогубству».

Цю тактику легко зрозуміти з цитати самого Громико: «Перше. Вимагайте все по максимуму й не соромтеся у запитах. Вимагайте те, що вам ніколи не належало. Друге. Висувайте ультиматуми. Погрожуйте війною, не шкодуйте погроз, а, як вихід із ситуації, пропонуйте переговори. На Заході завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. Третє. Розпочавши переговори, не поступайтеся ані на крок. Вони самі запропонують вам частину того, що ви просили. Але й тоді не погоджуйтесь, а витискайте більше. Вони на це підуть».

а от характеристика російської дипломатії досить точна...
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

оце головна запорука, що перемовини можуть чогось досягти
США та Європа терміново працюють над гарантіями безпеки для України перед зустріччю Зеленського і Путіна — Bloomberg
Американські та європейські лідери прискорено працюють над гарантіями безпеки для України, щоб підготувати ґрунт для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Про це 19 серпня пише Bloomberg.

Мета цих заходів — забезпечити надійний захист Києва та зміцнити його військові спроможності без обмежень, у тому числі щодо чисельності армії, щоб уникнути вимог Росії обмежити українські війська в майбутньому мирному договорі.

На саміті в Білому домі в понеділок, де разом із Зеленським зустрілися президент США Дональд Трамп і кілька європейських лідерів, було підтверджено чітку готовність адміністрації США підтримати гарантії безпеки для України.

«Під час зустрічі ми обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами за координації зі США», — зазначив Трамп у своєму дописі в Truth Social.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:08

Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:18

Вот головна запорука...
Нам потрібні додаткові фінанси для отримання нашої частини гарантій безпеки: я збираюся всі ці гроші знайти
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:26


А чому тільки зараз, на четвертому році? Чи дешевший план "А" (до останньої верби) не пройшов на затвердження у Білому домі..
Європейські балаболи разом з сонним Джо могли після звільнення Херсону осінню 2022 продавити заморозку з допомогою кнута і пряника. І не виглядали б такими лузерами як зараз
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:32

  Letusrock написав:

А чому тільки зараз, на четвертому році? Чи дешевший план "А" (до останньої верби) не пройшов на затвердження у Білому домі..
Європейські балаболи разом з сонним Джо могли після звільнення Херсону осінню 2022 продавити заморозку з допомогою кнута і пряника. І не виглядали б такими лузерами як зараз

Так собирались... Но там то ли Джонсонюк что-то наобещал (а "этот" недопонял) то ли сам поверил в "да щас мы их тут лопатами кулебы закидаем. А если лопаты закончатся - всеравно экономике через 2-3 месяца от санкций кирдык"...
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:14

А тим часом у маршрутках міста Лева...

  flyman написав:але якщо буде переми"я,
...то ухилянтам вже не треба буде намащувати обличчя, шию і руки чорним кремом для взуття😁😁😁
Зображення
Зображення
Успіх
