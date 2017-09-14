RSS
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:22

  _hunter написав:Вот головна запорука...
Нам потрібні додаткові фінанси для отримання нашої частини гарантій безпеки: я збираюся всі ці гроші знайти

Взагалі-то зараз м"яч на стороні бункєрного.
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:27

  flyman написав:
  _hunter написав:Вот головна запорука...
Нам потрібні додаткові фінанси для отримання нашої частини гарантій безпеки: я збираюся всі ці гроші знайти

Взагалі-то зараз м"яч на стороні бункєрного.

Это да. Но мой посыл в том, что и зелю заинтересовать смогли.
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:28

  Успіх написав:Та все буде добре))
Віддамо Кемську Волость за усні, або письмові гарантії безпеки партнерів.

Що, чи нас в перший раз на...?))
Хіба нам не давали гарантій, коли ми ядерку віддали?

Ці території вже їх. Юридично їх віддавати не будуть, бо це неможливо по Конституції.
То що ти зібрався віддавати?

Не потрібно порівнянь з ядеркою. Тоді дійсно ми віддали ядерку просто так.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:34

  fler написав:Найсмішніше те, що від РПВ відмовилися як від непотрібу, заявили про це на найвищому рівні. Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але Детройт намагається тримати покерфейс, як писав вчора Флайман "не обісравсь-ніхто не помітить-ну й фіг"))) Ба більше, Детройт хутко перемикнув увагу з "РПВ" на "корейський сценарій", щоб виправдати lapay іншим прогнозом, який можливо збудеться.)))

Не "відмовились" а так запропонував путін.
Саме після зумтрічі з путіним Трамп сказав що прагне не перемиря а повноцінного миру. Очевидно що це була пропозиція путіна. - це факти!

Моя особиста думка така що путін в черговий раз обіграв(надурив) Трампа. Просто змінив пропозицію. :D
Трамп перед зустріччю казав - або мир, або санкції. В результаті ні миру ні санкцій. В результаті чергове переливання з пустого в порожнє.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Моя особиста думка така що путін в черговий раз обіграв(надурив) Трампа. Просто змінив пропозицію.
Трамп перед зустріччю казав - або мир, або санкції. В результаті ні миру ні санкцій. В результаті чергове переливання з пустого в порожнє.

Погоджуюсь. Трамп лох
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:10

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Моя особиста думка така що путін в черговий раз обіграв(надурив) Трампа. Просто змінив пропозицію.
Трамп перед зустріччю казав - або мир, або санкції. В результаті ні миру ні санкцій. В результаті чергове переливання з пустого в порожнє.

Погоджуюсь. Трамп лох

залежить від поставлених цілей або з якої точки зору дивитись.
Чомусь більшість думає що з 2022 весь видимий всесвіт підпорядкований єдиній меті: допомозі Україні в екзестинційній війні з одвічним ворогом.
Але є підозра що у Трампа інша мета, як і в Макрона, Аліни Мерседес, Міндича, укладачів плитки у Покровську і ще пари мільярдів людей
Letusrock
 
Повідомлень: 2599
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:11

Це тільки у інфантильних миздобульців все вирішується взмахом чарівної палочки. Попереду досить важкий і можливо довгий переговорний процес , але він почався, "льод тронувся - крига скресла!"
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:16

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Моя особиста думка така що путін в черговий раз обіграв(надурив) Трампа. Просто змінив пропозицію.
Трамп перед зустріччю казав - або мир, або санкції. В результаті ні миру ні санкцій. В результаті чергове переливання з пустого в порожнє.

Погоджуюсь. Трамп лох

залежить від поставлених цілей або з якої точки зору дивитись.
Чомусь більшість думає що з 2022 весь видимий всесвіт підпорядкований єдиній меті: допомозі Україні в екзестинційній війні з одвічним ворогом.
Але є підозра що у Трампа інша мета, як і в Макрона, Аліни Мерседес, Міндича, укладачів плитки у Покровську і ще пари мільярдів людей


Кущ написав:Попробую сформулировать позицию США в отношении войны в Украине.
Для части нашего общества понимание данной истины, по непонятным мне причинам, почему-то недоступно.
Итак, восприятие США:
"Война в Украине продолжается более десяти лет.
Да, мы можем завязнуть в ней еще на одно десятилетие.
Но, что за это время произойдет с Китаем и ростом его потенциала?
Еще одно десятилетие войны - это затраты в сумме более 500 млрд дол, которые можно инвестировать в собственную реиндустриализацию, которая крайне важна в контексте противостояния с Китаем.
Который за эти десять лет уйдет вперед и создаст преимущество в виде непреодолимой дистанции.
И что тогда будет с Европой и той же Украиной? Что будет с доминированием Запада, если усиление Китая окажется за точкой невозврата?
Изменить баланс нынешней войны можно лишь в случае если США поставят на кон весь свой геополитический потенциал, но это грозит ядерной эскалацией и усилением того же Китая.
При этом основной ресурс США будет направлен против РФ, которая не является для США прямым геополитическим конкурентом и не несет для Америки прямой военной угрозы.
А вот Китай как раз и является основным геополитическим конкурентом США, но он в данной парадигме треугольника РФ - Китай - США, успешно "отскакивает".
Любая ядерная эскалация - это Карибский кризис 2.0. И, одновременно, усиление Китая.
Как после Карибского кризиса 1.0., после которого Китай пошел "на взлет".
Китай всегда выигрывает в результате противостояния США и России, разыгрывая в этом треугольнике "третьего лишнего".
Только в 70-е годы таким "третьим лишним" стал СССР, а сейчас может стать США".
Это, так сказать, взгляд из Вашингтона.
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:32

мені на думку спадає виснажлива 20 річна римо-персидська війна 7 ст
яка стала останньою для зороастрійської Персії
а Візантія отримала арабів навкруги і під стінами Констаниполя
а могли просто домовится трошки раніше
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:37

Донни, сделай монтаж

  fox767676 написав:Це тільки у інфантильних миздобульців все вирішується взмахом чарівної палочки. Попереду досить важкий і можливо довгий переговорний процес , але він почався, "льод тронувся - крига скресла!"

flyman
