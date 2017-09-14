Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою". Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою". Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".
тільки одна проблема, росіян видумав Ленін, хоча була РСФСР, а РРСР (російської радянської соціалістичної республіки не було), а колонізацію великих просторів провели вихідці із земель що наразі є Україною. Чисто технічно так званих росіян як нації не існує, а "русскій" - імя прілагатєльноє (тобто такі, що у власності русів, тобто українців, яких так тоді називали).
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою". Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".
Как же это нелепо выглядит. Когда у ботвы спрашиваешь, а как же так не хотели но аннексировали. Начинается ещё больший сюр... это люди самоорганизовались, провели референдум и у нас не было выбора, пришлось включать в свой состав.... даже ту территорию где не было ни референдума, ни окупантов.
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою". Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".
Ну то так ...
Крим не потрібен був, але захопили ... Донбас не потрібен був, але полізли ... Війну не хотіли, але почали ... На Київ взагалі йшли, тому що війська виводили з Білорусі на Москву ...
Не потрібно, не вигідно, але чомусь роблять ... І чомусь в Конституцію собі записують, навіть не повністю захоплене ...
І звісно, хочуть захистити російських людей, шляхом їх знищення ...
*Други мои... байки пор Крым и про сухопутный коридор как мега итог - это херня в пользу поней... )))
а) с появлением Очакова, из-за которого весь сыр бор - "непотопляемый авианосец" превратился в тыкву... максимум курорт...
б) ни флота там ни стратегического значения ни Северного Причерноморья у РФ больше нет...
Пиррова пабеда... при чем к Чечне и Кавказу добавилось еще три на 90% дотационных региона... с весьма своеобразной публикой...
При разрыве тактов войны все это зальетсо бетоном...
Остальное по "итогам" для РФ я описал выше...
П.С.: в следующем такте воевать будут с Турцией... и Британией... с Украины и Румынии... Но только расклады будут уже далеко не в пользу РФ...* (С) _____________________________ Правда, ще цей такт не скінчився((
detroytred написав:*Други мои... байки пор Крым и про сухопутный коридор как мега итог - это херня в пользу поней... )))
а) с появлением Очакова, из-за которого весь сыр бор - "непотопляемый авианосец" превратился в тыкву... максимум курорт...
б) ни флота там ни стратегического значения ни Северного Причерноморья у РФ больше нет...
Пиррова пабеда... при чем к Чечне и Кавказу добавилось еще три на 90% дотационных региона... с весьма своеобразной публикой...
При разрыве тактов войны все это зальетсо бетоном...
Остальное по "итогам" для РФ я описал выше...
П.С.: в следующем такте воевать будут с Турцией... и Британией... с Украины и Румынии... Но только расклады будут уже далеко не в пользу РФ...* (С) _____________________________ Правда, ще цей такт не скінчився((
А Казахстан, а Північна війна, а Бітва за Артіку? А де брітанський шпіндєль? А калідор до ексклава? Чаплига не торт.
detroytred написав:П.С.: в следующем такте воевать будут с Турцией... и Британией... с Украины и Румынии... Но только расклады будут уже далеко не в пользу РФ...* (С)
грошей у бюджеті рф немає -вже зараз дірка (хто каже 5трлн, а "оптимісти" типу Дьомушкина- майже 7,9трлн)
Бюджет 2026 года рассчитан на избежание кризиса при ограниченных перспективах роста. По прогнозам Центрального банка, рост ВВП в 2026 году составит 1,5–2%, что обусловлено нехваткой рабочей силы, санкциями и слабым мировым спросом на энергоносители. Ключевые переменные — рублёвая цена на нефть и траектория роста ВВП. При цене на нефть марки Brent в диапазоне 70–80 долларов за баррель и курсе рубля 95–100 к доллару нефтегазовые доходы останутся важным, но менее значимым источником финансирования.
Для покрытия дефицита правительство планирует увеличить внутренние заимствования, выпустив облигации федерального займа на четыре триллиона рублей (около 10% бюджета 2025 года).
на 2025 планували дефіцит бюджету(у вересні 2024) на рівні 1,5-1,8трл за 7 місяців він вже перевищив 3,8трлн, самі значні витрати починаються с жовтня по грудень (офз вже банки не купують, кажуть мала дохідність, дайте кажуть 20%) путін все чудово розуміє, але "давати задню" поки не поспішає
Зустрічі путіна з Зеленським на протязі 2 тижнів(як очікує Трамп) не буде, максимум "стара коняка" лавров.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 19 сер, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.