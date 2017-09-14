Schmit
Скоро до мишей дійдешь ...
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:39
1924 чи 1926 не суть, я мав на увазі, що появилися внаслідок так званої "ленінської національної політики більшовиків"
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:41
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
гірше не буде, хоч поржемо.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:50
Британская и украинская избирательные комиссии подписали новый меморандум, который должен помочь в "улучшении демократических процессов", пишет издание.
Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь также идёт о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа, поскольку миллионы украинцев по-прежнему находятся в статусе беженцев в других странах.
Издание сообщает, что помощь может распространиться и на вопросы регулирования финансирования кампаний, безопасности бюллетеней и кандидатов. А председатель ЦИК Украины Олег Диденко добавил, что меморандум "позволит эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны".
😁😁😁😁😁
Одразу пригадався Буданов з - самим визначитися, що ми хочемо.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:52
А що це за північна Корея???
Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:59
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:10
вяликая Расея. єдине, чого побоюється Захід - це ядерна зброя й неадекват при владі. а дозволялка в Раші давно відпала, десь після розвалу срср. Ви гадаєте путін ризикне бомбити західні війська - не смішить мене. турки вальнули Су - й так, трошки подавили турецькі помідори, вся реакція.
але ви далі захоплюйтесь Рашею. хоча більш-менш при тямі антизахідники захоплюються Китаєм (теж хибно, але там хоч підстав більше)
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:15
Обісравшийся голова комітету Ради
председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества передає особисто Флер:
*Мирного соглашения не будет: нардеп объяснил, почему возможно только прекращение огня.
Чтобы заключить полноценное мирное соглашение между Украиной и РФ, нужно решить ряд фундаментальных вопросов, в частности по территориям. Этот процесс может длиться десятилетиями. Поэтому сейчас можно говорить только о политическом соглашении о прекращении боевых действий.
....
Говоря о соглашении о прекращении огня, он отметил, что здесь "многое зависит от юридической природы", ведь часто это не международный договор или юридически обязательный документ, а военно-политический документ, и он не требует согласия парламента.
"Могу привести пример - Минские договоренности. Что это? По сути, это было также соглашение о прекращении огня. Потребности в ратификации парламентом вообще не было... С международно-правовой точки зрения я не вижу никаких перспектив, чтобы парламент принимал какое-то участие в этом. Нет просто такой необходимости", - сказал Мережко.
Власне те, про що я зранку розписав детально у відповідь на голослівні вигадки Флер.
Тепер ввечері натрапив на розтлумачення офіційної посадової особи держави -- председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
_________________________
Хоча Лепей і овсі вів мову про ще вужчі рамки --- рпв по лінії зіткнення замість отих цілей обох сторін раніше (перемог, кордону91/ денацифікації і т.д.).
А Трамп і Ко лише вирішили просто назвати безстрокове рпв мірним соглашєнієм. Матриця..
І анекдот: я ж казав лайно..., а ти - засахарилось-засахарилось.
Тобто РПВ, а нє мірноє соглашєніє.
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:40
Все больше встречаю фактически кремлевскую пропаганду здесь, которую иногда даже не прикрывают. Аргументов у рупоров говнопропаганды нет, вместо этого применяет оскорбления большинства украинцев и фактически пропагандирует сепаратизм в Украине. Типичное поведение кремлебота.
Про 73% это на самом деле доказательство того, что украинский народ (проживающий в Украине, без четкой идентификации национальностей) способен отличить предателя Украины (топтавшего Конституции Украины, прикрывавшего диверсии на военных складах Украины и постепенное территориальное уменьшение Украины за счет проведения политики сокрытия фактической внешней агрессии и создания фиктивного гражданского конфликта внутри страны) от ее упорного сильного защитника, подкупившего всех своей легкой наивностью и сильным желанием завершить бойню на востоке Украины, развязанную кремлем с целью отвлечь внимание украинцев от уже отжатого Крыма и хитрой подготовки "референдуумирования" очередных частей Украины.
Удары ВСУ по объектам Газпрома (возможно единственного заказчика войны против Украины), начавшиеся приблизительно в 2023 году, свидетельствуют об избрании правильной стратегии со стороны Главнокомандующего Украины в вопросах обороны против агрессора. Лучше поздно во всем разобраться, чем никогда.
....
Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?
