Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:36

Schmit

Schmit

Скоро до мишей дійдешь ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11904
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:39

  yanyura написав:
  flyman написав:тільки одна проблема, росіян видумав Ленін,

Ні! Ще у прошлому році я викладав скріни Вікіпедії та Інструкції по проведенню переписі 1926 року (ленін вмер у 1924-му). Буквально на слідуючий день у Вікіпедії вже змінили "великороси" на "руськіе", що означало лиш те, що наш форум уважно читають у московії. Але у Інеті ніщо не зникає безслідно, і після цих змін я знову виклав, як було за день раніше.

Інструкція зі сторінці Вікіпедії зникла, десь у мене вона є, але це треба її шукати, лень втрачати час на це, тому викладаю скрини статті московитського "історика" 2005 року, та Вікіпедіі від "14 сентября 2024" та сучасної сторінки:
Зображення
Зображення
http://old2.intertrends.ru/public/syste ... kov-08.pdf

Зображення
https://u.to/f6BUIg

Зображення
https://u.to/9MeyIA

1924 чи 1926 не суть, я мав на увазі, що появилися внаслідок так званої "ленінської національної політики більшовиків"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40492
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:41

  pesikot написав:Schmit

Скоро до мишей дійдешь ...

ти заперечуєш удари орків по критичній інфраструктурі та цивільним, чи просто за ОПЗЖ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40492
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну


А я вуха то був розпустив)) - думав,
гірше не буде, хоч поржемо.
Hotab
 
Повідомлень: 15946
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:50

Британская и украинская избирательные комиссии подписали новый меморандум, который должен помочь в "улучшении демократических процессов", пишет издание.

Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь также идёт о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа, поскольку миллионы украинцев по-прежнему находятся в статусе беженцев в других странах.

Издание сообщает, что помощь может распространиться и на вопросы регулирования финансирования кампаний, безопасности бюллетеней и кандидатов. А председатель ЦИК Украины Олег Диденко добавил, что меморандум "позволит эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны".
https://www.unian.net/world/vybory-v-uk ... 03277.html

😁😁😁😁😁
Одразу пригадався Буданов з - самим визначитися, що ми хочемо.
detroytred
 
Повідомлень: 25148
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:52

А що це за північна Корея???

Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8469
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:59

  Letusrock написав:...Аліни Мерседес...

пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.

хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:10

  d44 написав:
  Shaman написав:оце головна запорука, що перемовини можуть чогось досягти
США та Європа терміново працюють над гарантіями безпеки для України перед зустріччю Зеленського і Путіна — Bloomberg
Американські та європейські лідери прискорено працюють над гарантіями безпеки для України, щоб підготувати ґрунт для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Про це 19 серпня пише Bloomberg.

Мета цих заходів — забезпечити надійний захист Києва та зміцнити його військові спроможності без обмежень, у тому числі щодо чисельності армії, щоб уникнути вимог Росії обмежити українські війська в майбутньому мирному договорі.

На саміті в Білому домі в понеділок, де разом із Зеленським зустрілися президент США Дональд Трамп і кілька європейських лідерів, було підтверджено чітку готовність адміністрації США підтримати гарантії безпеки для України.

«Під час зустрічі ми обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами за координації зі США», — зазначив Трамп у своєму дописі в Truth Social.
:D :D :D
Захід чекає що їм дозволить путін, на що він погодиться. Коли пообіцяє не бомбити львівскі та закарпатські бази "миротворців". Чи дозволить патрулювати небо до Винниці чи до Рівного :) Захід не зробить нічого з того, що він не зробив до цього - він не вступить у військовий конфлікт з кацапапи. Єдини гарнтії для України, це гарантії путіна, які він дасть після того на що домовиться з Зеленським. А потім приїдуть переможні коаліціанти охочих/незламних (і не факт що не затребують за це грошей з конфіскованих руських активів).

вяликая Расея. єдине, чого побоюється Захід - це ядерна зброя й неадекват при владі. а дозволялка в Раші давно відпала, десь після розвалу срср. Ви гадаєте путін ризикне бомбити західні війська - не смішить мене. турки вальнули Су - й так, трошки подавили турецькі помідори, вся реакція.

але ви далі захоплюйтесь Рашею. хоча більш-менш при тямі антизахідники захоплюються Китаєм (теж хибно, але там хоч підстав більше) :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:15

Обісравшийся голова комітету Ради

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества передає особисто Флер:

*Мирного соглашения не будет: нардеп объяснил, почему возможно только прекращение огня.

Чтобы заключить полноценное мирное соглашение между Украиной и РФ, нужно решить ряд фундаментальных вопросов, в частности по территориям. Этот процесс может длиться десятилетиями. Поэтому сейчас можно говорить только о политическом соглашении о прекращении боевых действий.
....
Говоря о соглашении о прекращении огня, он отметил, что здесь "многое зависит от юридической природы", ведь часто это не международный договор или юридически обязательный документ, а военно-политический документ, и он не требует согласия парламента.

"Могу привести пример - Минские договоренности. Что это? По сути, это было также соглашение о прекращении огня. Потребности в ратификации парламентом вообще не было... С международно-правовой точки зрения я не вижу никаких перспектив, чтобы парламент принимал какое-то участие в этом. Нет просто такой необходимости", - сказал Мережко.
https://www.unian.net/politics/mirnoe-s ... 03124.html

Власне те, про що я зранку розписав детально у відповідь на голослівні вигадки Флер.
Тепер ввечері натрапив на розтлумачення офіційної посадової особи держави -- председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
_________________________
Хоча Лепей і овсі вів мову про ще вужчі рамки --- рпв по лінії зіткнення замість отих цілей обох сторін раніше (перемог, кордону91/ денацифікації і т.д.).

А Трамп і Ко лише вирішили просто назвати безстрокове рпв мірним соглашєнієм. Матриця..

І анекдот: я ж казав лайно..., а ти - засахарилось-засахарилось.
Тобто РПВ, а нє мірноє соглашєніє.
detroytred
 
Повідомлень: 25148
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:40

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.


Все больше встречаю фактически кремлевскую пропаганду здесь, которую иногда даже не прикрывают. Аргументов у рупоров говнопропаганды нет, вместо этого применяет оскорбления большинства украинцев и фактически пропагандирует сепаратизм в Украине. Типичное поведение кремлебота.

Про 73% это на самом деле доказательство того, что украинский народ (проживающий в Украине, без четкой идентификации национальностей) способен отличить предателя Украины (топтавшего Конституции Украины, прикрывавшего диверсии на военных складах Украины и постепенное территориальное уменьшение Украины за счет проведения политики сокрытия фактической внешней агрессии и создания фиктивного гражданского конфликта внутри страны) от ее упорного сильного защитника, подкупившего всех своей легкой наивностью и сильным желанием завершить бойню на востоке Украины, развязанную кремлем с целью отвлечь внимание украинцев от уже отжатого Крыма и хитрой подготовки "референдуумирования" очередных частей Украины.

Удары ВСУ по объектам Газпрома (возможно единственного заказчика войны против Украины), начавшиеся приблизительно в 2023 году, свидетельствуют об избрании правильной стратегии со стороны Главнокомандующего Украины в вопросах обороны против агрессора. Лучше поздно во всем разобраться, чем никогда.

....

Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1857
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
