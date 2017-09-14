Додано: Вів 19 сер, 2025 22:15

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества передає особисто Флер:*Мирного соглашения не будет: нардеп объяснил, почему возможно только прекращение огня.Чтобы заключить полноценное мирное соглашение между Украиной и РФ, нужно решить ряд фундаментальных вопросов, в частности по территориям. Этот процесс может длиться десятилетиями. Поэтому сейчас можно говорить только о политическом соглашении о прекращении боевых действий.....Говоря о соглашении о прекращении огня, он отметил, что здесь "многое зависит от юридической природы", ведь часто это не международный договор или юридически обязательный документ, а военно-политический документ, и он не требует согласия парламента."Могу привести пример - Минские договоренности. Что это? По сути, это было также соглашение о прекращении огня. Потребности в ратификации парламентом вообще не было... С международно-правовой точки зрения я не вижу никаких перспектив, чтобы парламент принимал какое-то участие в этом. Нет просто такой необходимости", - сказал Мережко.Власне те, про що я зранку розписав детально у відповідь на голослівні вигадки Флер.Тепер ввечері натрапив на розтлумачення офіційної посадової особи держави -- председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества._________________________Хоча Лепей і овсі вів мову про ще вужчі рамки --- рпв по лінії зіткнення замість отих цілей обох сторін раніше (перемог, кордону91/ денацифікації і т.д.).А Трамп і Ко лише вирішили просто назвати безстрокове рпв мірним соглашєнієм. Матриця..І анекдот: я ж казав лайно..., а ти - засахарилось-засахарилось.Тобто РПВ, а нє мірноє соглашєніє.