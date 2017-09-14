RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:17

  Успіх написав:
  jump написав:бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...
Ні, ну не може бути, щоб НАШІ(!!!) так поводились з НАШИМИ ж людьми?!!!!


Добрій ранок .
Всім гарного дня , Здоров,я !

....... ось час від часу уважно читаю форум ...
долярчік - сходи до церкви -ПОКАЙСЯ (бо душа у тебе брудна )
....особливо коли пишеш про війну .В ЗСУ ти був але на війні не був .

Всім іншим зрадникам з Хорватії , Німечіни , Польщі , вихристам та втікачам з Львова ,"закарпатьским памперсам" вам ще багато прийдеться споживти такого ставлення до вас , як і ви ставитесь до Батьківщини .З вас спитають .
незабаром
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:22

  UA написав:
  Hotab написав:UA в Хорватії і не таке можна побачити..
Від невдоволення діями якихось органів влади в Україні , українці не починають любити коцабів більше, і не мрій.

Дай Бог щоб так було

Державна школа в м.Спліт
Серед 18 дітей в першому класі 7 українці.
! Хорватія не платить виплати біженцям ...
Українці голосують ногами?

У тебе перша частина посту і друга не узгоджені між собою.
Виїзд українців тимчасово чи постійно в Європу ніяк не підтверджують твої тези про любов українців до кацапів чи до російської мови. Навпаки, саме кацапів вони звинувачують, що доводиться зриватись з комфортних і насиджених місць, шукати нову роботу, друзів, вчити мови.

ось час від часу уважно читаю форум ...
долярчік - сходи до церкви -ПОКАЙСЯ (бо душа у тебе брудна )

У долярека все чисте і стерільне, навіть знання і мізки.
Крім істеричних причитань (а це емоції, але не знання) «ой лишенько, що ж це коїться» там нуль інформації. В принципі це поведінка сільських бабок на базарі, коли вони бачать як поліція перевіряє документи на товар і право торгівлі.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:38

  UA написав:Останнім часом, в телефонних розмовах, підмітив таке явище, як повернення людей в Україні назад на російську мову спілкування.
Це якось повязано?
Хтось ще таке спостерігає?

в моем окружении лицемеров нет, все как говорили на родном так и продолжают, а те, про кого вы написали, это приспособленцы, наверное еще и вышиванки носят )
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:46

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.

Для таких гучних заяв потрібні якісь докази, а не просто "я так думаю".
А ось контр-докази у мене є: у Білорусі і Казахстану також "забрали ядерку та іже з нею" і на ці беззахисні країни ніхто не напав.
Так що точно не "лише тому". І вина Зе у цьому всьому достатньо велика.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:58

  холява написав:
  Успіх написав:
  jump написав:бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...
Ні, ну не може бути, щоб НАШІ(!!!) так поводились з НАШИМИ ж людьми?!!!!


Добрій ранок .
Всім гарного дня , Здоров,я !

....... ось час від часу уважно читаю форум ...
долярчік - сходи до церкви -ПОКАЙСЯ (бо душа у тебе брудна )
....особливо коли пишеш про війну .В ЗСУ ти був але на війні не був .

Всім іншим зрадникам з Хорватії , Німечіни , Польщі , вихристам та втікачам з Львова ,"закарпатьским памперсам" вам ще багато прийдеться споживти такого ставлення до вас , як і ви ставитесь до Батьківщини .З вас спитають .
незабаром

Хто спитає, уточнітє!
Та на яком язікє.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 11:13

  Hotab написав:У тебе перша частина посту і друга не узгоджені між собою.
Виїзд українців тимчасово чи постійно в Європу ніяк не підтверджують твої тези про любов українців до кацапів чи до російської мови. Навпаки, саме кацапів вони звинувачують, що доводиться зриватись з комфортних і насиджених місць, шукати нову роботу, друзів, вчити мови.

На російську повертаються ті що в Україні живуть.
Хорватські українці переважно з народження україномовні (я виключення) по переважно з ЗУ, Волині та ЦУ. З Донбасу їдуть туди де виплати є.
От не знаю чому з ЗУ йдуть.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 11:19

  холява написав:
Всім іншим зрадникам з Хорватії , Німечіни , Польщі , вихристам та втікачам з Львова ,"закарпатьским памперсам" вам ще багато прийдеться споживти такого ставлення до вас , як і ви ставитесь до Батьківщини .З вас спитають .
незабаром

Поїхали не найгірші.
ХЗ хто ПФ буде наповнювати.
Як думаешь, льготи тим хто повернуться будуть пропонувати?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 11:40

  UA написав:
  холява написав:
Всім іншим зрадникам з Хорватії , Німечіни , Польщі , вихристам та втікачам з Львова ,"закарпатьским памперсам" вам ще багато прийдеться споживти такого ставлення до вас , як і ви ставитесь до Батьківщини .З вас спитають .
незабаром

Поїхали не найгірші.
ХЗ хто ПФ буде наповнювати.
Як думаешь, льготи тим хто повернуться будуть пропонувати?

Ветєран Монаки? Зощітнєг Баден-Бадена?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 11:46

Закон 60+ для кого прийняли?

  холява написав:долярчік - сходи до церкви -ПОКАЙСЯ
Холява - сходи до ТЦК - ПОКАЙСЯ!
Там вже приймають 60+!!!
Не проҐав свій шанс!
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 11:49

Поізносівшийся ветеран...

  flyman написав:Ветєран Монаки?
МоХнатки))
