читаю я всіх дописувачів, як в Україні погано й краще не буде... й зауважую - але ніхто не збирається щось робити, емігрувати тощо. ба більше, наші закордонники спробують повернутися, як тут стане тихо.
й відповідно думаю, що ж це значить. або невдахи по життю - сидять в лайні, й нічого не роблять, тільки жаляться. або просто накидають, тобто значно перебільшують - причини різні. або й те, й те. адекватні люди так просто робити не будуть
Пояснюю, що це значить: можливість та наявність особисто для себе "власної Польщі" в окремій своїй хаті ну ніхто не заперечував ніколи і не відміняв.
Це ж абсолютно різні предмети: стан справ у власній родині-хаті-бізнесі-роботі і в країні (в даному випадку - Україні). До того ж напевне майже кожен має свої особисті якоря-причини, які визначають його рішення-поведінку, але не розголошуються.
В смислі "ніхто не збирається щось робити, емігрувати". Сотні людей тікають щодня і фактично ніхто не повертається. Ти видно в іншій реальності живеш. Ті що залишились в лайні не сидять(може ти сидиш), тому і не тікають. І в кожного свої обставини, не усі можуть імігрувати так просто.
Успіх написав:Я думаю, що це переодягнені кадирівці, чи буряти... Ну не можуть же НАШІ таке витворяти?!!! Бо, особисто я - не за те воював(та й всі хлопці на фронті - не за те воюють/калічаться/помирають), щоб якісь гниди в тилу лякали наших дітей так, що діти аж хрестились від страху!!!
Чому гнида втікала від поліції? Вони мали повне право відкрити вогонь
Польські медіа повідомили про падіння безпілотника Shahed біля Любліна Внаслідок потужного вибуху пошкоджені вікна в трьох будинках. https://zaxid.net/polski_media_povidomi ... a_n1617439 За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною.