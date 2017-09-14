detroytred написав: В мене в моїх посадових обов'язках було одне, а в інших (тобто в можновладців-управлінців-регуляторів) інше. САМЕ В НИХ В ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКАХ - ВІДПОВІДАЄ ЗА РОЗВИТОК РИНКУ КРАЇНИ, ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ КРАЇНИ, ЗДРАВОХРАНЄНІЄ, ОСВІТУ, КУЛЬТУРУ І Т.Д. за стан оцього в країні.
detroytred написав:А щоб допетрив наявне, то візьми приклад, коли ти-власник не працюєш вааабще, працюють тільки наймані на тебе менеджери, робітники. А прибуток вони тобі на твій капітал створюють
Щоб ти допетрав.... 1 Років 5-10 створюється не ПРИБУТОК на вкладений капітал... а ПОВЕРТАЄТЬСЯ вкладений капітал, тобто 5-10 років ти в мінусі ( а роботяга яка з цим інструментом працює - весь цей час в плюсі, бо в нього продуктивність вища) 2 Це в дурнів - головне вкрасти перший мільйон.. а далі воно саме.... Ті ж хто має ті знають - а - керування капіталом це дуже складна робота , бо для менеджерів(найнятих) це чужі гроші а тому вони з легкістю влазять в ситуації коли власник втрачає а вони знаходять( звідки ти думаєш беруться погані можновладці? з таких самих менеджерів) б - чим більшим обємом капіталу керуєш - тим менша величина прибутку в тебе залишається(знову ж саме завдяки менеджерам)
Тому маєш пенсію якої вистарчає на ліки і трико..-радій , ти щаслива людина, бо нічого втратити не можеш. В мене інша ситуація , моє НЕ правильне рішення, легко зменшує мою капіталізацію на суму яку ти отримаєш через пенсію за весь час її отримання.
detroytred написав:Що правильно --- розвивати капітал, який є. І що він вже накопичений. Він є в ринку. Якщо ж є ринок, то і є капітал. Ринок - це надлишок товарів-послуг, конкуренція виробників (тобто надлишок капіталу).
Якщо ВВП це відсоток від наявного капіталу То для ВВП - 5000 доларів на особі треба в три рази менше капіталу ніж для ВВП в 15000 доларів на особу Тобто Є і ринок є і Капітал Друге питання-розмір. А коли капіталу не вистарчає то Замість того щоб використовувати гарантійний Джон-Дір - використовують 20 літній Замість тягача в якого гарантійний ресурс двигуна 1 млн км-використовують б/у з пробігом в 3 млн км.. і так далі і тому подібне Але ж ти не в стані зрозуміти різницю між новим і б/у ( або китайською реплікою) яка в 5 разів дешевша і в 10 разів має меншу продуктивність
Щоб ти допетрав.... 1 Років 5-10 створюється не ПРИБУТОК на вкладений капітал... а ПОВЕРТАЄТЬСЯ вкладений капітал, тобто 5-10 років ти в мінусі ( а роботяга яка з цим інструментом працює - весь цей час в плюсі, бо в нього продуктивність вища)
Да кеп. Це ніяк не міняж суті процесу отримання прибутку на капітал саме з того, що купляєш ти в робітника не результат його праці, а його робочу силу. Саме завдяки цьому ці робітники дають ТОБІ прибуток на капітал. Саме з цього він, прибуток, виникає. А не з космосу.
Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів. А прибуток на свій капітал отримуєш. Саме роботяги прирощують тобі його. Тому що продають тобі не результат своєї праці, а свою робсилу. По ціні на ринку на робсилу(( Яку визначає співвідношення пропозиції-попиту на робсилу в ринку.
Почни з абетки. Зрозумій суть процесів. Тоді побачиш сам ліс, а не окремі дерева.
Так а тобі про що???
Про те, що це функція-задача регуляторів ринку створити умови та інструменти для узгодження між тими, кому свій капітал ніяк приткнути в оборот, з тими, кому він потрібен на новий ДжонДір.
Бо коли умови несприятливі чи нема інструментів, то одні маються куди приткнути свій капітал (хоч закопуй під грушу), а інші вимушені на старих Дірах кволо прирощувати.
І ніхто замість отих можновладців-управлінців-регуляторів їх функції не виконає. А в омериканського пенса і т.д. його капітал прирощує умовний Боінг тощо. Який конкурентоспроможний... ще й 6-ом флотом підтримується.
"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
В уряді зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них.
"Канада пообіцяла додаткові два мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад один мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання зброї, боєприпасів і бронетехніки", - сказав він.
За його словами, вони надійдуть в Україну вже наступного місяця.
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), що мають прибути приблизно за шість тижнів. Про це The Wall Street Journal повідомили два американських чиновники.
Кілька американських чиновників заявили, що використання ракет ERAM з дальністю дії від 240 до 450 км вимагатиме від України отримання схвалення від Пентагону.
За їхніми словами, процедура схвалення на високому рівні Міністерства оборони США, про яку поки що не було оголошено, не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях на території Росії.
Зазначається, що як мінімум один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову. Відео дня
