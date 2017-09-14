RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 22:32

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту

Ну так я на третій день війни взяв і пішов, а професійний військовий мирного часу з дивану мене і всіх інших відправляє на фронт - щось не те коїться в данському королевстві. Чому би професійному військовому не показати приклад мені, цивільному, як треба виконувати присягу та свій професійний обов'язок? Га detroytred ? Тебе ж для того держава годувала, одягала на халяву і надала безкоштовне житло, щоб коли час Ч ти пішов її захищати, а настав час Ч і хитрозроблений детройтед відправляє цивільних щоб захищали його військового - тобі ця ситуація не здається не нормальною? Га? :roll:

По буквах спробуй - там про не дійшов до фронту.
Про твоє посидів в кабінеті відомо.

І не будуй на брехні. По сотому колу. Детройт не відправляє нікого. Тим паче замість себе.
Алаверди від мене отримують отакі, як ти, брехливі та з безпідставними претезіями-звинуваченнями.

Ти відповідь мою цитуй-то повністю.
Там були всі пояснення.

І перш, ніж задавати свої питання, на моє ти "забув" відповісти: то хто з твоїх родичів першого ступеня споріднення тебе, твою родину захищає замість тебе? Га? Є такі в тебе? Га?
Якщо нема, то, бачу, халяви тобі дуже хочеться.
Ти собі другий бізнес, а інші нехай йдуть навіть з правом на відстрочку.

І ти офіцер запасу. Медик. Не забувай. Присягу складав.
А мені отакі, як ти,бізнесмени, дали контракт. Як на базарі. Так там час Ч -- закінчення терміну контракту. Тож не бреши. В цій площині ми в однакових умовах.
Й не гальмуй: всі сплати за службу в мирний час саме відповідно мирного часу. За службу в особливий період, за бойові дії окремо сплачується. Окремі пільги, в тому числі окрема черга на квартири. Всл мирного часу ще в черзі на житло з 1991 року (хоча в таблиці побачиш 1995, але це не так. То всіх в одну чергу в 1995 зліпили... Хитродупо. Тобто за 30+ років так квартири й досі не дочекалися. Навіть звільнені 15+ років тому).

Про одягала, годувала на халяву співай бабцям. В реалі за пайкові, які призупинили((( навічно, квартироз'ємні та речові дехто забрав лише через суд після звільнення, а більшість так і не забрала. Простила борг державі. Одного знав, так узяв речові котєлкамі...алюмінієвими. Розумний..
Цитуй, не обрізаючи під себе. Всі пояснення є.
Для тебе, цивільного((( Охфіцера запасу молодшого охфіцерського складу. Ще й так необхідного на фронті медика. Який посидів в кабінеті і ... вирішив відкрити другий бізнес, замість дійти до фронту за два+ роки, начебто з цим труднощі через пару місяців після початку повномасштабки були. Це в перші тижні давали від ворот поворот в деяких місцях.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 сер, 2025 23:14, всього редагувалось 6 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25224
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 22:34

цікавий відос

хто взагалі ні бум-бум що зараз на фронті - варто подивитись.
про 5-10 чоловік на км фронту звісно перебільшення, але мабуть не дуже далеко від правди.
тобто на активний фронт 800 км сумарно в норах в "кілл зоні" перебуває 10-20 тис чоловік, які і створюють цю лінію фронту.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 22:47

  sergey_stasyuk555 написав: в норах в "кілл зоні" перебуває

Нюанс: в одних нори, а в других підземні "містечка".
detroytred
 
Повідомлень: 25224
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:14

  Успіх написав:detroytred
Де Ви такі цікавинки берете?☝️ :D

Телеграм чат свідків пророка перфолєнти Чаплиги під градусом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40534
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2852 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:17

  sergey_stasyuk555 написав:цікавий відос

хто взагалі ні бум-бум що зараз на фронті - варто подивитись.
про 5-10 чоловік на км фронту звісно перебільшення, але мабуть не дуже далеко від правди.
тобто на активний фронт 800 км сумарно в норах в "кілл зоні" перебуває 10-20 тис чоловік, які і створюють цю лінію фронту.

лінію кілзони шириною 20км
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40534
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2852 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:18

  detroytred написав:
  sergey_stasyuk555 написав: в норах в "кілл зоні" перебуває

Нюанс: в одних нори, а в других підземні "містечка".

а в нейтойвосних бюджетна сіся і пропукані дивани
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40534
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2852 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:26

  flyman написав:
  detroytred написав:
  sergey_stasyuk555 написав: в норах в "кілл зоні" перебуває

Нюанс: в одних нори, а в других підземні "містечка".

а в нейтойвосних бюджетна сіся і пропукані дивани

По буквах спробуй - в "кілл зоні".

Або тоді про себе, себе. Про свій підвал і свої сісі та який диван, чи що там.
Хоча унюхати в когось диван через монітор, то круто. Чи просто прибріхуєш?
detroytred
 
Повідомлень: 25224
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:38

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
  whois2010 написав:Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину


Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...

Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь

Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням чіпляєтеся до форумчан, пачіму ви нє обвіняєтє путіна. Мабуть ви таким чином демонструєте свій "патріотизм": лише ви знаєте, хто насправді ворог, вірно? Не думаю, що розстрільна трійка, коли добрая но справедлівая рука каральної машини держави дістане і вас з рештою диванних турбопатріотів, зачте вам це в актив.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.

Так а ви вже зрозуміли, що відстрочки не було? Що будемо робити з вашими попередніми закидонами? Добре, пробачаю. Але будьте уважніші на майбутнє.
Hotab
 
Повідомлень: 15980
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:46

  detroytred написав:..........
Ще раз: реал я й так і в реалі отримаю.
Навіщо мені він ще й тут?

Виртуал ничем не отличается от реала.
Люди остаются теми же, разве что позволяют себе большее хамство.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35597
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:46

  Успіх написав:
  Hotab написав:відпрацював 1+ рік
От допрацюєш до моїх "майже 3 роки"(32міс.) - от тоді поговоримо.

Чому «нормою» (після якої ти вирішив що ти герой) є 2+ роки миття снарядів і заряджання рацій за хз скільки від фронту , а не наприклад бойові вильоти з 2014 по 2023? Хто визначив цю норму? 8-класник? Підвальний ухилянт, дєло якого шукають з філіппінськими сніфер-догами вже четвертий рік?
Чому саме твої 2+ роки протирання ганчірками снарядів в тилу є достатньою нормою, що ти з надважливим геройським хлєбальником бігаєш по форуму і чіпляєшся до людей?
Hotab
 
Повідомлень: 15980
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
