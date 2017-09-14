Ну то може вам зручніше так думати. Бо якраз я то повоював, а кого ж тоді він має на увазі «військовий мірного врємєні»?
Ви здається не відповіли (чи я забув) на якій саме базі (факультет) в Харкові ви працювали. Реальна історія на Рогані: Йдуть по сходам казарми ПП (Петро Петрович Рудаков) , він начальник курсу і курсовий офіцер в морській формі (забув прізвище, але поганяла була «Якорь») На стінах сходів написано якимсь курсантом «Якорь - Тормоз» Якорь до ПП: -Петр Петрович , это на вас такое пишут? - не, я «ПП-ЛОХ», а «Якорь -Тормоз» это вы!!! 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 сер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Чернігівський ветеран Євген Смага відкрив власну мийку самообслуговування для автомобілів. До здійснення мрії чоловік ішов приблизно два роки, а здійснити її зміг завдяки державним грантам. Саме за суму грантів Євген Смага закупив необхідне обладнання для свого бізнесу. ... «Наразі я взяв на роботу на посаду оператора мийки самообслуговування одного з ветеранів – свого побратима. В майбутньому планую ще одного наймати, я думаю, що це теж буде ветеран.»,- Євген Смага, ветеран
Хто хоче - той шукає можливості Хто не хоче - той пише про можновладців і матрицю
Спешіал для Песікота: подавай оцей захід розвитку ринку країни на Нобелівську.
Одночасно з місіонером -- кожен сам ... Шнобелівська гарантована. Ні. Бо ця банальщина кеп-очевидна відома всім. Тільки до неї потрібна чарівна паличка - щоб кожен схотів. От за неї дадуть Нобелівку...
А поки всі по реалу --- через реформування ринку можновладцями-управлінцями-регуляторами. Створення ними сприятливих умов для подальшого розвитку ринку.
А ти чекай, коли отакі частні випадки стануть настільки масовими, що змінять ринок. Чекай, почекун.
andrijk777 написав: І таке зустрічне питання - що краще "окупація" чи Бахмут?
швидка окупація маріуполя не захистила його він руйнування та вбиввств цивільних, навпаки. загинуло більше, ніж цивільних в Бахмуті, які мали змогу виїхати. причому бомбити марік не було жодного військового сенсу, блокада би дожала захисників із часом. окупація і привласнення херсону не захищає його мешканців зараз. підрив дамби вбив людей на окупованій території хз які ще злочини мають вчинити росіяни, щоб українці зрозуміли, що ми для гірше тарганів? давайте боротись проти ТЦК, надійний план.
в 1922 гарно побороли ТЦК, а через 10 років своїх дітей їли
Востаннє редагувалось trololo в Вів 26 сер, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП Про це повідомили у телеграмі Спецпрокуратури західного регіону.
"За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою «природна смерть»)", – зазначили там. https://lb.ua/society/2025/08/26/693208 ... smert.html
andrijk777 написав:Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..
Привело к тому, что у Порошенко появилось время на подписание "Ассоциации". И на подготовку к полноценному членству. Но, увы, 2019й...
В 2014 не хапали, але повістки на підприємства, організації приходили, як діти в школу Представники воєнкоматів також приходили з повістками на підприємства, організації І багато хто був мобілізований
На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП Про це повідомили у телеграмі Спецпрокуратури західного регіону.
"За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою «природна смерть»)", – зазначили там. https://lb.ua/society/2025/08/26/693208 ... smert.html
andrijk777 написав:Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію.. До чого це привело? до того що скільки крокодила не годуй-а він все одно голодний Тому в 2022 нам прийшлось починати вибивати зуби , що звичайно голод не втамовує ... але розуміння що у випадку всіх вибитих зубів-наявність здобичі все одно не втамує голод.
Давай так. В 2010 ми обрали Яника. В лютому 2014 РФ нас підловила, коли ми були мегаслабкі. І ми здали Крим без бою. Для всього світу ми показали себе як слабаки. Далі Порошенко і війна на Донбасі. Нажаль у нас не було сил повноцінно воювати з РФ і Порошенко логічно підписав угоду. Правильно зробив, інакше б ми не вистояли проти РФ. Але Порошенко відновив армію(більш-менш) і більш-менш устаканив ситуацію і на фронті і в країні. В далі народ розслабився і в 2019 сталось чергове пришестя класного президента. Який за місяць до війни закликав йти на шашлики. Чому? Для чого? Чому ворог за пару годин взяв Херсон, перейшовши 2 річки? Може поясниш? За 2 місяці до війни ми були попереджені що буде повітряний десант на аеродром Гостомеля? Чому не там не було все готове до оборони? Чому потрібно було героїчно звільніти аеродром? Може поясниш? Ось поясниш усі ці речі - тоді поговоримо далі.
Так це у сучасних ухилянтів лише «отягущающее» 😅 Я там дописав. Знаєте щось про це? ПП був (він є , живий) легендою)) А написи «ПП-Лох» зустрічались ще багато років в усіх потягах держави, та і не тільки потягах))