|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:35
Hotab написав:
Знаєте щось про це?
Вибачаюсь, без коментарів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25239
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:36
andrijk777 написав:
Але Порошенко відновив армію(більш-менш) і більш-менш устаканив ситуацію і на фронті і в країні.
від порошенка нічого не залежало. пуйло був готовий зупинити війну, на своїх умовах, він і зупинив, при чому демонстративно підтерся мінськом-1, напавши на дебальцево. тільки пуйло вирішував коли почнуться бойові дії, а коли завершаться. і нічого з 2015 року не змінилось, крім того, що перестали брехати "нас там нет" а напряглись усіма силами для атаки.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6155
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:38
whois2010 написав: Hotab написав:whois2010
Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
Тобто ви дійсно вважаєте, що все було отак:
Чувак віз дітей. Його витягнули і вирішили вбити. Так? От він просто сказав «посони, я вчитель!» А вони «вбити собаку!» так?
Ви можете фантазувати як вам завгодно. Є факт - людина загибла від дій представників влади. А було це на очах дітей на дорозі, чи пізніше вн "випав" з авто - деталі для слідства. Якого швидше за все не буде
фантазуєте ВИ. людина загибла - й це факт. від дій представників влади - це вже ваш накид, вас там й близько не було. для цього є слідство. а все інше - це дії тих, хто розганяє проросійські провокації...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9477
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1643 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:39
andrijk777 написав:
В лютому 2014 РФ нас підловила, коли ми були мегаслабкі. І ми здали Крим без бою. Для всього світу ми показали себе як слабаки.
Далі Порошенко і війна на Донбасі. Нажаль у нас не було сил повноцінно воювати з РФ і Порошенко логічно підписав угоду
Тобі не здається, що Порошенко підписав угоду, не маючи карт на руках взагалі.
Як зараз модньо казати
Не здавши нічого, підсунувши москалям кілька пунктів, які вони не змогли не виконати
А ти зараз пропонуешь здатись
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11955
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:41
whois2010 написав:
Ви заглядали до вбитого в Резерв+ і бачили, що відстрочка не була належним чином оформлена? Сподіваюсь, не всі ідіоти, як ви їх вважаєте і, якщо вбитому по роботі як викладачу була надана відстрочка, то він її належним чином кожен раз переоформлював у встановлений термін. Мені інше важко уявити.
Але навіть якщо в порядкє брєда припустити, що вбитий забив долт і не в цей раз чомусь не оформив відстрочку ні по навчанню, ні другу - по роботі, а просто як ви пишете сказав "я вчитель", чи дає це підстави представникам влади вбити цю людину?
Додатково залишається питання: людину суроводжувала неповнолітніх і несла за них відповідальність, а представники ТЦК силоміць забрали супроводжуючого. Що б могло статися з дітьми без нагляду і хто поніс би відповідальність?
Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
ви ж теж не заглядали. й є купа людей, які з якихось причин не оформили відстрочку, й це не є підставою...
про вбивство - це ви накидаєте, нехай розбирається слідство.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9477
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1643 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:41
Модерація
, а може б почали банити цього брехуна?
Бреше і не спльовує!>>>
budivelnik написав:
Він не повірив і послухавши невсьотакоднозначників вирішив пошукати щастя в пірамідах... просрав бізнес, ледве витягнув ноги з двох пірамід
І знову - брехня!!!>>>
budivelnik написав:
Потім йому повезло і він потрапив в ЗСУ , відразу докупив в кредит недобуд
budivelnik написав:
Потім йому повезло
і він потрапив в ЗСУ
Чмошник, а що ж ти не пішов на таке "везіння", га?
Ще й зараз можеш піти - закон М60+ прийняли якраз для таких казкових... як ти!
Везіння 🤦🏻🤦🏻🤦🏻 - ото сказанув долпойоп 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8534
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:43
Успіх
Модерація, а може б почали банити цього брехуна?
Пан Успіх пише виключно правду, чи постійно свідомо бреше, розважаючись?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16003
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:46
detroytred написав:
Тільки до неї потрібна чарівна паличка - щоб кожен схотів.
От за неї дадуть Нобелівку...
Варіант - кожен схотів -відсутній в будь якому суспільстві
Що в диктатурі, що в демократії..
Тому дурнем виглядає якраз той хто думає що це можливо.
Насправді всі отримають те на що заслужили.
І КОЖЕН зможе бути як гіршим так і кращим.
І який варіант дій він вибере- таке життя і отримає.
Тому
якщо в 1990-2025 році був 1 з 20 який подивився в зеркало
В 2025 - 2050 - буде 1 з 10 які подивляться....
То в 2050 і далі може й усі захочуть дивитись але вільне місце буде знову тільки 1 на 20.
Це хоч розумієш?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26869
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:46
andrijk777 написав:
Чому ворог за пару годин взяв Херсон, перейшовши 2 річки? Може поясниш?
За 2 місяці до війни ми були попереджені що буде повітряний десант на аеродром Гостомеля? Чому не там не було все готове до оборони? Чому потрібно було героїчно звільніти аеродром? Може поясниш?
Ось поясниш усі ці речі - тоді поговоримо далі.
краще поясність, чому росіяни відсмоктали під києвом? чому збили три гелікоптери на підльоті до гостомеля? чому наша арта почала працювати в перший день? адже ніхто не готувався. про шашлики вам залужний поясняв, чого не слухали?
чому вийшли із херсону та вихватили пЗди на харківщині? чому після трьох років війни, із залученням всього спектру озброєнь та військ з кореї, до цього часу не захопили донецьку область? і саме головне, вони не хочуть зупинятить на поточних лініях, ми готові - чому зеленський винуватий, що кацапи не хочуть зупинятись?
коли 3,14*** будуть готові і підпишуть перемиря, можливо буде інший президент і вони знову підітруться угодою і попруть далі - знову всі питання будуть до влади, а не до пуйла?
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 26 сер, 2025 18:49, всього редагувалось 2 разів.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6155
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:48
andrijk777 написав: Shaman написав:
якщо агресор не погоджується на перемовини, незважаючи на рівень втрат - то варіантів лише два - воювати або здатися. здатися? пишіть вже повністю свої висновки, а не натяки... вічної війни не буде - не вистачить ресурсів в жодної з країн. тому так, гра, хто перший кліпне.
з військової точки зору ситуація майже патова. з точки зору терору - проблеми є, влада має думати над їх вирішенням...
А що означає "здатися"? Фінляндія здалась в 1940?
Не виживайте слова "капітуляція", "здатися" тому що люди під цими словами розуміють кожен інше.
Наприклад я під капітуляцією розумію здачу Львова(і всього що на схід від Львова), а деякі під капітуляцією розуміють здачу Донбасу і Криму.
Вічна війна може бути! Наприклад я припускаю війну ще 10 років. Чому ні? Ви ж усі турбопатріоти цього хочете(хотіли).
здатися - це виконати ВСІ вимоги, що висуває агресор. в нашому випадку це більш схоже на маріонеточний проросійський уряд, який сам здасть все. Західну Україну не здадуть - навіть зараз пуйло це розуміє. насправді не здадуть й центральну.
а здача Донбасу - це можливі результати перемовин. тому перемовини - це фіксація плюс/мінус поточних умов. а як бачимо, руські вже на перемовини з потенційною здачею Донбасу не згодні.
війни на 10 років не буде, бо немає ресурсу - ні в нас, ні на Раші. 2026 рік - максимум. якщо оголосять мобілізацію на Раші - то можливо довше. але щось її не хочуть проводити.
тому оці лякалки до останнього - це лише провокативні лякалки тих, хто пропонує здатися
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9477
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1643 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121548
|
|
|1493
|304618
|
|
|6076
|976698
|
|