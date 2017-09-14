Додано: Сер 27 сер, 2025 01:22

Чисто для поржать з викрутасів буйдівельника. А спів про відпочинок потім ще й Василь-підприємець теж 60-ти річний спростовує. Круче: "Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалкиЗа 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес..."Ось цитата-підтвердження.Чисто для поржать з викрутасів буйдівельника. А спів про відпочинок потім ще й Василь-підприємець теж 60-ти річний спростовує.

3 Є те що створюємо - по цьому параметру я десь в першому мільярді в його кінці

Є те що споживаємо - тут я взагалі в верхній частині другого

Є те що накопичуємо - а от тут я досить високо, бо по співвідношенні до створеного я споживаю мало.

Ось ВВП першої десятки , якщо припустити що людина вкладає в бізнес 20% від того що створила- то я точно між Ісландією і Швеції

1 __Люксембург Люксембург _135 682____0,7млн осіб

2 __Ірландія Ірландія ______99 152____5,83 млн

3 __Швейцарія Швейцарія ____93 457____9млн осіб

4 __Норвегія Норвегія ______89 202____5,57млн осіб

5 __Сінгапур Сінгапур ______72 794____6,03млн осіб

6 __США США ________________69 287____340млн

7 __Ісландія Ісландія ______68 383____0,4млн

8 __Данія Данія ____________67 803____6млн

9 __Катар Катар ____________61 276____2,8млн

10 __Швеція Швеція __________60 239____10,6млн

Тобто в мене десь місце в 380 000 000... що серед 8 000 000 000 населення говорить про те що в світі я котуюсь навіть вище ніж в Україні ( в Україні в 5% а в світі в 4,75 % капіталістів)

ПС

так розрахунок спрощений бо є море інших держав.... але алгоритм +/- вірний

я беру ВСЕ населення першої десятки при чому точно знаю що 100% населення не відкладають 20% від заробленого, тому в першій десятці є ті хто вкладає менше ніж я, в той час коли в групі 11-200 - є люди які вкладають більше але у відсотках в бідних країнах менше вкладає...

Ще раз про дурнів1 Перших 5 років живе за мінімалку заробляючи три мінімалкиВ той самий час курсант воєнпенс живе за 20% від мінімалки будучи курсантом в казармі і жуючи кирзу через день, сімї в нього не має тому Дунька-Кулакова його постійна подруга2 Других 5 років Будівельник має три середніх і живе за одну середнью...старлей воєнпенс тягне ніжку в тьмутаракані також за середню..3 Наступних 5 роківСімя будівельника живе на дві середніх по Державі , і Будівельник вкладає в бізнес 20% від того що заробляє в рік середній шведкапітан воєнпенс цікавиться він лох чи тормоз в командира училища4 Наступних 5 років Будівельник вже вийшов на рівень -круглий рік ал-екслюзиве... але йому скучно круглодобово на пляжі і він далі працює вже не за гроші, а за задоволення бо дурня полковника воєнпенса залишив позад себе в такій дупі, що навіть і не бачить де це неадекват зупинився.