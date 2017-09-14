RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:15

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д.
Ось така от країна мрій Зе.

Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса".
Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"

з інтернетів:
1. Мобілізація хвилями. Спочатку - всі резервісти, військові запасу, випускники академій, училищ та університетів які мали відношення до армії або військову кафедру.
2. Потім - силові структури.
3. Потім - за критичними навичками - інженери, механіки і лікарі на конкретні посади, оминаючи необхідність мати офіцерське звання щоб служити в госпіталі лікарем а не санітаром. На чітко визначений термін. Це вирішило б і питання критичної інфраструктури. Взяли хірурга, поїхав, послужив півроку, прооперував, повернувся до старої роботи а йому на зміну поїхав наступний.
4. Паралельно з цим - рекрутинг. Одразу з нормальним грошовим забезпеченням, бо від самого початку Захід нормально бабла наливав. За бажання можна було найняти професіну армію якби не обмеження юридичного характеру. Але принаймні мотивувати цивільне населення. Гроші, конкретні терміни служби, конкретна посада.
5. Без мʼясних штурмів. Без розташування навчальних центрів в голому полі.
6. Вкладатись в першу чергу в оборонку, будувати укріплення. Такі шоб будь яка тварина зуби собі поламала.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:19

  whois2010 написав:
  Letusrock написав:
  Schmit написав:Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д.
Ось така от країна мрій Зе.

Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса".
Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"

з інтернетів:
1. Мобілізація хвилями. Спочатку - всі резервісти, військові запасу, випускники академій, училищ та університетів які мали відношення до армії або військову кафедру.
2. Потім - силові структури.
3. Потім - за критичними навичками - інженери, механіки і лікарі на конкретні посади, оминаючи необхідність мати офіцерське звання щоб служити в госпіталі лікарем а не санітаром. На чітко визначений термін. Це вирішило б і питання критичної інфраструктури. Взяли хірурга, поїхав, послужив півроку, прооперував, повернувся до старої роботи а йому на зміну поїхав наступний.
4. Паралельно з цим - рекрутинг. Одразу з нормальним грошовим забезпеченням, бо від самого початку Захід нормально бабла наливав. За бажання можна було найняти професіну армію якби не обмеження юридичного характеру. Але принаймні мотивувати цивільне населення. Гроші, конкретні терміни служби, конкретна посада.
5. Без мʼясних штурмів. Без розташування навчальних центрів в голому полі.
6. Вкладатись в першу чергу в оборонку, будувати укріплення. Такі шоб будь яка тварина зуби собі поламала.


Отож.
І хто повинен прийняти рішення по зміні цього процесу в країні?
Можновладці-управлінці.
Прийняти рішення та організувати, контролювати, визначати, корегувати його втілення.

еР. Роль можновладців-управлінців-регуляторів.
Ніхто за них їх функції в країні не виконає.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:20

Кім Чен Ин може відправити 100 тисяч військових до України :shock:
Південнокорейська розвідка повідомила, що понад 100 тисяч громадян КНДР готові вирушити до України у будь-який момент. Прокремлівський військовий експерт Андрій Клинцевич зазначив: "Нам подобаються ці цифри, вони можуть значно пришвидшити багато процесів".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... -viyskovih
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Апофігей опусу -
"Так триває 20 років... і в 40-45 людина може
а - взагалі не працювати
б - круглорічно знаходитись на курортах все включено...
За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)" (С)

А потім мені ж видає:
  budivelnik написав:А ти й далі фантазуй що капітал це самокерована штучка
ПС
знаєш чому ти не зміг стати багатим?
Бо не зміг накопичити

Василь регоче аж падає..
Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то збреше?
1 Після того як накопичив 1+млн грн - можна нічого не робити і жити так само як живе середньостатистичний працівник
2 Після того як накопичив 5 млн грн - можна нічого не робити і жити за депозити на курортах
3 Але
Якщо накопичив 5 і хочеш отримати 10 - то й далі продовжуєш КЕРУВАТИ капіталом.

Але ж дурні вони тому й дурні що для них проміжні результати нічого не вартують
вони оперують тільки рівнем ОЛІГАРХ , при цьому маючи дохід двірник.

З 1 млн. при теперішніх ставках ОВДП можна жити на 150К в рік, або біля 12К ($300) в місяць, але "тіло 1М" буде під"їдати інфляція, тобто його якось потрібно буде підживлювати.
З 5 млн. ( пасивний $1500 в місяць) "жити на курортах", думаю можна, але також недовго, якщо "тіло 5М" не поповнювати на рівень інфляції.
Можна розглянути частковий варіанти, коли на 25%, 30%, 50% від пасивного доходу живеш, а решту реінвестуєш.
При 75% реінвестування, теоретично можливий "перепетум мобіле" до кінця життя з відносто стабільним рівнем споживання
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:34

ККНДР

  jump написав:Кім Чен Ин може відправити 100 тисяч військових до України :shock:
Південнокорейська розвідка повідомила, що понад 100 тисяч громадян КНДР готові вирушити до України у будь-який момент. Прокремлівський військовий експерт Андрій Клинцевич зазначив: "Нам подобаються ці цифри, вони можуть значно пришвидшити багато процесів".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... -viyskovih

І створять Курсько-Корейську НДР.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:35

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Нет :lol: Нужно уточнить: "лучше 75% 106го места" (по ВВП/человека) и 46го - по ВВП просто. Т.е. ну такое себе достиженьице...
Ну и мы, вроде, раньше уже установили (и даже признали), что несмотря на все ЗНАНЬИЩА/"понимание правил рынка" (что бы это ни значило) budivelnik не обладает "путем развития" даже для еще одного budivelnik-а. Не говоря уже про нацию вцелом.
Дві брехні або маніпуляції
1 Де Будівельник зобовязувався тягнути націю?
2 Звідки ти взяв що Будівельник не приймав участі і не створив групу товарищів які совокупно потягнуть на десять Будівельників

>>> Де Будівельник зобовязувався тягнути націю?
прямо в цитате: там, где он всю популяцию приплел.

>>> не приймав участі
То, что он где-то там рядом стоял - полностью перпендикулярно изначальному утверждению - о "некой, более не такой мозговитости". Потому, что нет ни одного _доказательства_, что без рядом постоявшего - та группа бы не собралась. :wink:
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:44

"Спецпредставник президента США з мирних місій Стів Віткофф заявив про можливість досягнення мирної угоди між Україною та росією до кінця 2025 року або навіть раніше."
https://ua.news/ua/world/mirna-ugoda-mi ... ku-vitkoff
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:45

  flyman написав:
При 75% реінвестування, теоретично можливий "перепетум мобіле" до кінця життя з відносто стабільним рівнем споживання

На 25% від 300 долл.
Родиною.

І за умов одвічної (піраміди) ОВГЗ з отакими відсотками.

І то це за умов, що в цю гру не кинеться більше якось їх визначеної кількості бажаючих. Бо процес пришвидшиться краху перпетуму((
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:48

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Банда ліквідаторів працює в турборежимі
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:49

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д.
Ось така от країна мрій Зе.

Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса".
Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"

Та ладно в соц-сетях: они и тут пишут "хотите, что бы как в Севастополе было!!!"...
