Додано: Сер 27 сер, 2025 12:45

tumos написав: ЛАД написав: Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит. Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.

Ну да. ) Исходя из высказываний Нетаньяху - он поддерживает и реализует концепцию Великого Израиля. А это земли Иордании, Кувейта, Ливана, Сирии, Ирака,

Турции, Египта, Саудовской Аравии.





https://focus.ua/uk/world/719116-veliki ... hnu-misiyu



https://www.timesofisrael.com/liveblog_ ... er-israel/

"Великий Ізраїль" із землями Єгипту та Йорданії: Нетаньягу заявив про "історичну місію" Ну да. ) Исходя из высказываний Нетаньяху - он поддерживает и реализует концепцию Великого Израиля. А это земли Иордании, Кувейта, Ливана, Сирии, Ирака,Турции, Египта, Саудовской Аравии.

Термин «Великий Израиль» стал использоваться после Шестидневной войны в июне 1967 года для обозначения Израиля и только что завоеванных им территорий — Восточного Иерусалима, Западного берега, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот.

1. Нетаньяху не диктатор и не может осуществлять свои "мечты" (если даже это правда) без согласия народа и кнессета. Такого согласия нет.2. По вашей 2-й ссылке читаем:тут Синайский полуостров и сектор Газа.Синай был возвращён Египту в результате египетско-израильского мирного договора 1979 года и я ни разу не слышал о желании пересмотреть этот договор со стороны Израиля. Против него активно протестовали многие арабские страны и СССР (это понятно - ослаблялось влияние Союза на Ближнем Востоке). Что касается сектора Газа, не вижу большого желания Египта вернуть его под свой контроль.Голанские высоты принадлежали- комментировать не буду, надеюсь, сами понимаете.Западный берег реки Иордан (и Восточный Иерусалим) захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года у, которая в свою очередь незаконно захватила его в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов и аннексировала в 1950 году.Израильско-иорданский мирный договор был заключён в 1994 году.Ведутся активные работы по нормализации отношений Израиля с. Это было сильно осложнено событиями 7 октября 2023 года.В 2020 нормализованы отношения сО территориальных проблемах Израиля сничего не знаю. Буду благодарен, если вы расскажете. Насколько знаю, у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы.3. Что за карта приведена в вашей первой ссылке, не знаю. Но хочу напомнить, что даже на нашем форуме как-то выкладывали какую-то фейковую "карту Великой Украины" в границах, в которых она никогда не существовала."Меньше читайте советские газеты".