Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 14:53

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
а, провести, як пропонують, мобілізацію, без зашкварів: "так не можливо, а як і накше, ми не знаєм"

В очередной раз - ЯК?

без зашкварів
flyman
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 14:53

  ЛАД написав: Не так.
Если помните, в 2022 - первом полугодии 2023 проблем с мобилизацией не было. Начали появляться во 2-й половине 2023 и быстро усиливаться. Связано, по-моему, в первую очередь, с исчерпанием ресурса людей, согласных мобилизоваться без сопротивления.
Если пользоваться вашим примером, то это значит: "Жил я с женой дружно, делали всё вместе, а потом она начала отлынивать. Попробовал бить, но плохо помогает. Не знаю, что делать".

Ні, це звучить так:
"Спочатку вона мене кохала(були/йшли мотивовані) + я нормально заробляв(спочатку платили краще ніж зараз), тому вона терпіла що я її б'ю. Тепер кохання пройшло і заробляю я менше. Не хоче терпіти с..а, хоче піти." :D :D
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 15:14

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Ірина_ написав:Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

За 6 місяців 2025 року зростання виробництва зброї та боєприпасів в Україні сповільнилось до 26,8%. Темпи залишаються високими, проте близьки до стелі росту, й для розширення потрібні зовнішні замовлення та інвестиції.
За 2024 рік приріст виробництва становив +41,4%.
.......

Це і є наочним прикладом вичерпання ресурсів росту капіталу. В даному випадку - виробництві товару-снарядів.

Треба дивитися, які рішення-дії і хто повинен прийняти-зробити, щоб підтримати-зберігти подальший рост (розвиток).
І ключеве - то попит. Попит.
........

В даному випадку проблема не в попиті.
Попит є.
Грошей нема.
Часом технічних можливостей.
Ну і безкінечного росту не буває. Колись наступає насичення - оце вже про ваш попит. Але це поки що, на мій погляд, не наш випадок.

Це потреба є, а не попит. Потреба.

Попит - це платоспроможна потреба.
Тобто потреба з наявністю грошей)).

Ринок - це коли голодні є, тобто потреба в хлібі; земля-трактори-роботяги-насіння і т.д. --- все є для виробництва.
Але 😁😁😁 - з попит вичерпується...
Конкуренція між виробниками за обмежений попит.
Навіть між різними, бо купив телефон замість старих ботинків((
Виробнику ботинків не пощастило.

А якщо замість телефона вклав кудись (хоч в банк, хоч в бізнес), то не пощастило обом...
І йому..., бо попит на товар від його вкладу, бізнесу, ще треба десь знайти.
Отака умовна образно загальна схема.

Тому весь подальший ріст... в кінцевому рахунку лише через зменшення витрат на виробництво. Трьома способами.
Банальний перерозподіл не розглядаємо.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 15:14

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо" - примерно так же, как и до 2019.

Вірно. Але до 2019 нас не попереджали про можливу повномасштабну агресію РФ.
А з весни 2021 - були очевидні кроки РФ в підготовці цієї агресії. А за 3 місяці до війни нас відкрито попередили. 3 місяці - це дуже багато і точно достатньо для підготовки до агресії.
Порошенко говорил об этом постоянно.
К войне за 3 месяца не готовятся. Хотя кое-что можно сделать. Например, провести мобилизацию.
Но я уже писал - весной 2021 во время больших учений в Белгородской и прилегающих областях угроза был не меньше. Тоже надо было отмобилизовывать армию?
Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет. При этом "влада" прекрасно понимала разницу сил ЗСУ и армии РФ. И не в пользу ЗСУ. Рассказы в начале войны о "чмобиках" были рассчитаны исключительно "на ободрение населения" и "поддержание морального духа".
Если помните, в начале войны практически все западные эксперты спорили только о том, продержимся мы 3 дня, неделю или всё же чуть дольше.

  ЛАД написав:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(2022)
"Битва за Київ була виграна у кінці березня - початок квітня" - верно. Но не была проиграна в конце февраля-начале марта. Этого достаточно, чтобы не говорить о полном отсутствии подготовки.

Я ніде не писав що підготовка "полностью отсутствовала". Деяка підготовка безумовно велась, очевидно недостатня, враховуючи силу суперника.
"враховуючи силу суперника", никакая подготовка не была бы достаточной, учитывая разницу в финансовых, технических и производственных возможностях. Не говоря уж о людских ресурсах.

А взагалі у нас по-моєму є армія(я говорю про "до 2022"). Яка жере бюджетні гроші. І ця армія якби постійно має бути готова до агресії. Це якби сенс її існування. Навіщо тоді та армія в мирний час?
Верно.
Но готовность к агрессии не означает способность отразить любую агрессию.
Практически у всех стран есть противники (по крайней мере, потенциальные), которые сильнее их. Поэтому все страны ищут союзников. Так и была создана та же НАТО.
Украина союзников не имела. Почему, сейчас писать не буду. Напомню только, что после развала СССР союза с нами искали многие - и прибалты, и Грузия, и Азербайджан.
А за три месяца союзники находятся крайне редко.
ЛАД
Повідомлень: 35626
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 15:17

  барабашов написав:он офицер(запаса) или нет?
Возраст?
Мне знакомый тцкун как то сказал в начале этих резервов-оберигов, что при загрузке этих приложений автоматом на какой то день приходит "розшук" если ты в дефицитной группе по возрасту(80й г.р. и младше) и не имеешь вообще никакого отношения к армии и не служил(чистый лист бумаги из которого самураи в учебке делают оригами-ВУС100)

Рядовий.
Десь під 54 роки.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 15:33

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо" - примерно так же, как и до 2019.

Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет.


Так себе идея - особенно после предупреждения...
В начале ноября Тони Блинкен впервые отозвал Зеленского в сторону на климатическом саммите ООН в Глазго и рассказал ему о неизбежном вторжении России на Украину. Он наблюдал за тем, как Зеленский с трудом воспринимает предупреждение о том, что его сосед хочет стереть его страну с лица земли. Затем, в начале января, Билл Бернс посетил его в Киеве, чтобы повторить предупреждения и заставить его действовать перед лицом грядущего наступления.
......
Но Зеленский отказывался верить в то, что русские собираются нанести удар по Киеву.
"Нет, это не так, - ответил Зеленский. Что бы ни утверждала разведка, нападать на Киев для Путина было просто нелогично. Скорее всего, это было упражнение в принудительной дипломатии, а не предзнаменование тотального вторжения.
Отрицая реальность, Зеленский не смог предпринять важные шаги, необходимые для защиты Украины. В его стране не было заранее разработанных планов по обеспечению преемственности власти, которые помогли бы руководить страной, если бы русским удалось его убить. Зная о боевых планах русских, он мог бы предотвратить вторжение - или, по крайней мере, замедлить его. Перед лицом надвигающегося нападения украинские военные провели учения на севере страны. Вместо того чтобы оставить войска на месте в качестве буфера против вторжения, они вернули батальоны на свои базы. Это решение вызвало недоумение у официальных лиц в Пентагоне, которые сочли такое рассредоточение совершенно халатным.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 15:48

ДумайТЕ!©

  Hotab написав:Хоча б подивіться оце.




А де тут наша нетойвосна зношена пілотка? :mrgreen:
Щось - не бачу?!

Бачу там лише справжніх ГЕРОЇВ, які мужньо літали/обороняли нашу Батьківщину!
Багато їх, на жаль, полягло...


А нетойвосний де там? Ні живого, ні посмертно нагородженого не бачу!
Ах, так - він же в той час пакував валізи на Занзібар і думав, як то поміняти гривню по вигідному курсу!🤦🏻слизняк, фу!🤮🤮🤮
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 16:00

  tumos написав:...........
Скажите, например, такая партия как «Религиозный Сионизм», часть народа и кнессета ?
"Скажите, например, такая партия как "Свобода", часть народа? Вспоминаю, какую пургу гнал в своё время её лидер Тягнибок. :)
Могу ещё и, например, о "Правом секторе" вспомнить. Да и ещё кое-что.
Путин всем этим хорошо пользовался, но это не политика государства Украина.
И я не помню, чтобы государство Украина когда-нибудь извинялось за их слова и высказывания.

Вспоминаю как в марте ее лидер Бецалель Смотрич
стал участником дипломатического скандала на мероприятии в Париже. На трибуне, с которой он выступал , была изображена карта Великого Израиля.
МИД Иордании не знаком с точкой зрения ЛАДа (возможно до сих пор читает советские газеты), поэтому выступил с осуждением. Действия Смотрича были
расценены как «подстрекательство, нарушение международных норм и мирного договора. С осуждением выступления Смотрича также выступил МИД Франции.
Хотя, со слов ЛАДА, Нетаниягу не может осуществлять свои "мечты", реакция официальных кругов арабского мира была крайне резкой. С чего бы это ?
Арабская и исламская коалиция из 31 страны вместе с Лигой арабских государств резко осудила заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который в интервью телеканалу i24NEWS подтвердил свою поддержку концепции «Великого Израиля».
https://detaly.co.il/arabskie-i-musulma ... m-izraile/
"Реакция официальных кругов арабского мира" вполне понятная и абсолютно оправданная.
Нетаниягу как официальное лицо и, более того, премьер-министр не имел права и не должен был так говорить.

Но не надо сильно обобщать. "Арабский мир" достаточно разнороден. И "ярость в арабском мире" в своё время вызывали все мирные договоры отдельных арабских стран с Израилем. Если помните, президент Египта Анвар Садат был убит исламскими радикалами через 2 года после подписания мирного договора.

Катар назвал это высказывание "проявлением оккупационной политики и нарушением международного права"
https://www.vesty.co.il/main/article/sk3rk8500ex
Что касается конкретно Катара. Сильно хитропопые ребята.
Катар за последние годы неоднократно обвинялся различными экспертами[32], СМИ и политическими деятелями разных стран ... в спонсировании и всяческой поддержке исламистских суннитских террористических организаций, таких как: Аль-Каида, Братья-мусульмане, Талибан, ХАМАС, Исламское государство и Джебхат ан-Нусра.
........5 июня 2017 года одна за другой ряд стран — соседние Бахрейн, Саудовская Аравия, а также Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Йемен, Ливия, Мавритания, Коморы, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве отношений с Катаром из-за его связей с террористическими организациями (в частности, «Фронт ан-Нусра»), вмешательством во внутренние дела государств региона и распространением идеологии «Аль-Каиды», «Братьев-мусульман» и «Исламского государства
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
При этом они поддерживают достаточно активные отношения с Израилем (как официальные, так и не очень). Но и привозят деньги в Газу для выплат зарплат администрации ХАМАСа.
"Восток дело тонкое".

Относительно вашего вопроса о территориях. Насколько я понимаю, концепция включает в себя территории, упоминающиеся в Ветхом Завете с учетом
политического контекста идеальных границ государства.
Вопрос о территориях я задавал вполне конкретно.
О территориальных проблемах Израиля с Кувейтом, Ливаном, Ираком, Турцией ничего не знаю. Буду благодарен, если вы расскажете. Насколько знаю, у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы.
Вы сами назвали эти страны.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 16:20

  detroytred написав:.........
Це потреба є, а не попит. Потреба.

Попит - це платоспроможна потреба.
Тобто потреба з наявністю грошей)).
..........

С эти согласен.
Но гроші взять негде.
С неба они не падают.
А "партнёры" больше не дают.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 16:24

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
а, провести, як пропонують, мобілізацію, без зашкварів: "так не можливо, а як і накше, ми не знаєм"

В очередной раз - ЯК?

без зашкварів
Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
ЯК конкретно?
