detroytred написав:
2. Робітники створюють додану вартість. Яка при реалізації (продажу товара-послуги) дає тобі, власнику, прибуток. Прибуток на вкладений тобою в цей оборот капітал.
Да. Можна сказати, що робітники створюють капітал (додатковий до первоначального).
Але. Чому не можуть свій?
Да тому, що вони не мають отого первоначального капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.
Підкреслюю - капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.
Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речі
Отже
1 Простий працівник створює капітал працюючи з капіталом іншої людина
2 Та інша людина створила свій капітал працюючи БЕЗ капіталу за рахунок збільшення робочих годин і зменшення споживання.
Висновок
Всі інші можуть ПОВТОРИТИ цей крок.
Ба більше , в 1990 році -коли капіталу не було ні в кого -єдиним шляхом створення капіталу-була праця
Вже в 1995-1997 році, зявились можливості(розуміння) того що священна корова совка-ЖИТЛО -можна використати як первинний капітал...
Сьогодні доступ до первинного капіталу через банківську систему - доступний для всіх.
Тому не обовязково первинний накопичувати через працю , можна й ризикнути і взяти кредит (якщо клепка в голові або руки золоті) і розвивати свою ефективність
2 Тепер про умови/можновладці...
Так само як і в житті(найкраще це видно через приклади по спорту)
Створення капіталу це економічні змагання, які відбуваються на різних рівняє..
Будинок-вулиця-село-місто-область-держава-світ
Ясно , що для того щоб бути успішним на вищому рівні- треба як мінімум пройти нижчий.
Так от
мій приклад разом з прикладом Долярчика доводить
умови для проведення змагань рівня
дім-вулиця-місто-область...
у нас створені ПОВНІСТЮ і всі учасники економічних перегонів знаходяться в ОДНАКОВИХ умовах на цих рівнях , так умови можуть бути створені кращими чи гіршими( для бігунів це біг вниз.. чи біг вверх - але всім бігти ОДНАКОВО важко), а так як вище ми бачили що капітал створюється працею - то кожен з прийнявших участь в економічних змаганнях самостійно визначає скільки вкласти праці і як використати результат цієї праці.
Табличка десяти найбагатших країн світу показує - в Україні можна досягати швидкості створення власного капіталу , яка вища навіть в цих країнах, так при цьому це можливо для бугаїв і так далі.... але ж якщо не можеш перемогти в десятці найкращих - то це не говорить про те що ти повинен уникати дворових змагань де в тебе є всі шанси на перемогу
3 Тепер про тезу знідно з якою
місця на ринку всім не вистарчить і тому заощадження одним це автоматично втрати другого...
Це дурниця.
Знову простий приклад
Варіант - а
Я не заощаджую і живу так як всі...
Тобто мій рівень споживання=середньому по Державі
Варіант- б
Перших 5 років я заощаджую і живу за 0,5 середнього
Потім 10 років розвиваю і живу за середній
Тепер 15 років живу за два середніх(один працюю як усі, другий-прибуток на капітал)
Що виходить?
Якщо у варіанті а - мій рівень споживання за 30 років = 30 середніх
То варіант б = 5*0,5 +10*1+15*2=42,5
Тобто я створив СВОЇМ споживанням додатково 40% НОВОГО обєму ринку, якого б не було працюй я по варіанту а..
Підсумовуємо
а - людина створює капітал своєю роботою
б - зменшення споживання на первинному етапі накопичення -перекривається з лихвою збільшенням споживання на кінцевому етапі.
І якість життя - це постійний пошук людиною НОВИХ способів себе побалувати.
Тому поки в людини є за що себе балувати-вона буде себе балувати
А раз так
То ясно що не всі виграють Олімпіаду, але кожен хто навчиться заощаджувати грамотно спочатку карьєри - зможе збільшити своє середньостатистичне споживання на протязі життя.