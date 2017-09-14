Ні, це не правда.
Ось пропозиція Трампа, на яку Зеленський не погодився:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Зеленський не хотів закінчувати війну на цих(по-моєму прекрасних) умовах.
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:43
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:45
а мене більше беспокоит обвал фронту
по вашій ссилці:
на фоні 3х років мобілізації та 500 тис + мобілізованих це статистична похибка. але русня буде мусолити ці одиночні випадки, бо це шанс зломати фронт.
в херсоні гине в день більше
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:47
замовкни шмакозявка
так войовничі українці не хотіли зупинки війни
навіть я сподівався що херсонську з запорізькою областями вдастся відвоювати
а скільки було доабойобів зо писали про крим та репарації
лише непопулярні рішення з боку влади могли змінити ці настрої
твої путін з байденом почали цю війну, а Зеленський користається щоб зберігати владу
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:49
трамп багато чого казав, (брехав) наприклад про 350 млрд виділених Україні.
а росіяни десь підтвердили, що вони погодяться на такі умови для заморозки по поточним лініям і з належними гарантіями, що через рік після виборів знову не попруть у наступ? чи це такаж руснява брехня як і "стамбульські" умови, на які ми нібито "майже погодились" в 2022?
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:51
Так это _только_ в тцк. Что на фронте происходит - секрет...
>>> в херсоні гине в день більше
Есть официальные цифры?
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:52
Я писал исключительно о реальности события .
А думать... Да, пожалуйста, думать можно о чём угодно. Вон Маск о колониях на Марсе думает.
А почалося не зовсім через це. Вполне возможно, что вступление Украины в ЕС РФ пережила бы и, возможно, даже приветствовала бы. При других условиях. Так же, как Союз отнюдь не препятствовал сотрудничеству Финляндии с Западом.
Ну это вечные вопросы.
Это не очень понял.
Как?
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:54
Чому Німеччина програла у 1 світовій війні, хоча лінія фронту була далеко за межами її території?
Програма ChatGPT сказала:
Поразка Німеччини у Першій світовій війні справді виглядає парадоксальною: її армія майже до кінця війни утримувала фронт на чужій території (у Франції, Бельгії, Польщі), а сама країна залишалася майже «непорушеною». Але причини поразки були комплексні:
1.Виснаження ресурсів
-Британська морська блокада відрізала Німеччину від імпорту сировини та продовольства.
-Внаслідок цього в 1916–1918 рр. у країні почався голод (так звана «ріпна зима»).
2.Війна на два фронти
-Проти Німеччини одночасно воювали Антанта на Заході та Російська імперія на Сході (до 1917 р.).
-Навіть після виходу Росії з війни сили Антанти (особливо після вступу США) були значно більші.
3.Виснаження армії
-Попри успіхи німецьких військових стратегій, людські резерви виснажувались.
-Наступ 1918 року (так званий «Весняний наступ Лудендорфа») вичерпав останні резерви, але не приніс стратегічного прориву.
4.Вступ США у війну (1917)
-Це стало вирішальним фактором: Антанта отримала мільйони свіжих солдатів, фінансову підтримку та технічні ресурси.
-Німеччина не могла конкурувати з такою кількістю.
5.Внутрішні проблеми
-У 1918 році почалися революційні виступи, страйки та масове невдоволення.
-Німецький флот відмовився йти в «останній бій», що стало сигналом про моральний крах армії.
6.Політичний фактор
-Антанта змогла переконати світ, що Німеччина – «агресор».
-У результаті дипломатична ізоляція була майже повною.
Тобто Німеччина не програла через військову окупацію, а через виснаження ресурсів, вступ США, падіння морального духу та внутрішню революцію, що змусило керівництво підписати Комп’єнське перемир’я 11 листопада 1918 року.
---------------------------------------
Не знаю чи варто порівнювати нашу війну з цією. Ситуації достатньо різні, хоча є і деякі аналогії.
Як на мене це різні війни.
Наша війна набагато більш схожа з фінською війною 39/40.
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:54
В качестве прикола?
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:56
Відео знайдете самі.
Сподіваюсь, ви б були раді і готові стати однм із, "статистичною похибкою"
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вже 3 роки як не схожа
військові аналітики якраз і порівнюють цю війну з 1СВ через її позиційний характер
