Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 07:51

Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони на території України

Той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО.

Деталі: Щодо кількості військових для контролю буферної зони, чиновники обговорюють цифри від 4 000 до 60 000 миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов’язань. Президент США Дональд Трамп вже відкинув можливість залучення американських військ.

У Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.

Високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528342/
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:03

  katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?

Возможно, пытаются остановить вывоз 16-17-тилетних? Если юноши/их родители боятся, что они окажутся запертыми в стране после 18-тилетия, то теперь такие страхи отодвигаются на несколько лет в будущее (хотя далеко не факт, учитывая, что все эти ограничения вводятся постановлениями Кабмина, а не законом).

Касательно 50-тилетних. Украинский мужчина принадлежит государству до 60 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни среднего украинского мужчины, свободной жизни у него нет. В нормальном государстве не трогали бы никого после 40, но в Украине как-то все не так. В Украине их держат просто так.

Мне вообще непонятно это помешательство нашей власти на юношах - они должны оставаться, тут куча перспектив, образование, тут надо работать. А девушки работать и учиться не могут? На них власти забили? И что все эти юноши будут делать в стране, из которой выехали сотни тысяч девушек?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:37

  АндрейМ написав:
  katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?

Возможно, пытаются остановить вывоз 16-17-тилетних? Если юноши/их родители боятся, что они окажутся запертыми в стране после 18-тилетия, то теперь такие страхи отодвигаются на несколько лет в будущее (хотя далеко не факт, учитывая, что все эти ограничения вводятся постановлениями Кабмина, а не законом).

Касательно 50-тилетних. Украинский мужчина принадлежит государству до 60 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни среднего украинского мужчины, свободной жизни у него нет. В нормальном государстве не трогали бы никого после 40, но в Украине как-то все не так. В Украине их держат просто так.

Мне вообще непонятно это помешательство нашей власти на юношах - они должны оставаться, тут куча перспектив, образование, тут надо работать. А девушки работать и учиться не могут? На них власти забили? И что все эти юноши будут делать в стране, из которой выехали сотни тысяч девушек?

Є така версія.

Перед потужним закручуванням гайок позбуваються протестного лохторату - того самого, який з картонками зовсім недавно бігав по майданах і вигукував непристойності щодо Зе.
Задача хоч якоїсь "перемоги" чи хоча б більш-менш прийнятного завершення війни зі збереженням державності навіть не стоїть і насправді ніколи не стояла. Задача слуг - ще хоч трохи потягнути час, ще трохи поцарювати та підзаробити, ще хоча б рік-два-три... на скільки вистачить сил і пофіг, що там далі залишиться від держави. Для цього перестарілої армії з середнім віком 45+ цілком достатньо.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:12

  Schmit написав:Перед потужним закручуванням гайок позбуваються протестного лохторату - того самого, який з картонками зовсім недавно бігав по майданах і вигукував непристойності щодо Зе.

На минулих президентських виборах найнижча явка була серед вікової групи 18-30 (їх прийшло менше 50%). Думаю, що 18-22 річних серед них був взагалі мізер.

І у чому саме "протест"?. Жоден українських політик не пропонує українським чоловікам щось інше, ніж Зеленський. Ми ще не дозріли до рівня Західної Європи, що усі громадяни рівні, що неможна зачиняти громадян за гендерним і віковим критеріями у країни, що взагалі нікого зачиняти неможна, що неможна нав'язувати "борги" частині громадян. Якщо протест полягає в тому, що не оберуть Зеленського, то інший чи інша нічим відрізнятися не будуть. Вони будуть так само знущатися з чоловіків для збереження системи і своєї влади.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:16

Цинічна стурбованісь лицемірного занепокоєння

  jump написав: Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони на території України

Той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО.

Деталі: Щодо кількості військових для контролю буферної зони, чиновники обговорюють цифри від 4 000 до 60 000 миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов’язань. Президент США Дональд Трамп вже відкинув можливість залучення американських військ.

У Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.

Високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528342/
Ну і як тут не скажеш 🤬🤬🤬

І, до речі/якраз в тему, вчора чув повчальну притчу: "І пам'ятай - щоб не трапилось у житті... якби тобі не було б важко... - всім пох на тебе!!!"
