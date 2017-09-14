RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:31

  ЛАД написав:, но за "пенсионерами на улицах" дронами не охотятся. Почему? Чем отличается Херсон?


а чому в лапках? знову клятий трололо оббрехав друзів росіян які не здатні на таке зло?

відрізняється тим, що на лівому березі росіяни тренуються керувати дронами із мінімальними ризиками для себе.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 13:38, всього редагувалось 2 разів.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:32

  Letusrock написав:
  trololo написав:як тільки відступ завершився і дурака валяти стало без толку, був складений кацапами список вимог (нереальних навіть на той час), які вони викатили, щоб красиво ці "переговори" завершити.

а як же пряма цитата Б.Джонсона "на*** переговори, давайте просто продовжимо воювати" ?


покажіть цю цитату, і контекст на який вона була дана, будь ласка. і на умови на які ми нібито не погодились.

чи пропонується путіну вірити на слово? там же жодного підпису на тих папірцях нема.

чи може ви вірите в те, що росіяни вивели війська з під києва під "чесне слово" що ми підпишемо угоду? :)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:39

  trololo написав:........
в харкові і сумах бувають схожі удари, але там значно менше, бо там і військові цілі є поряд, і відстань більше і ответку зловить можна.
в херсоні це їм зручно робити, бо річка захищає екіпажі дронів, які використовують херсон як симулятор, і шансів ответку зловить менше (бо всі наші толкові анти дронщики на більш гарячих ділянках)

1. В Херсоне нет "військових цілей поряд"?
2. В Херсоне "ответку зловить" нельзя? Почему?
2. "анти дронщики" это, насколько понимаю, практически те же самые дронщики. Российские дронщики не заняты "на більш гарячих ділянках"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35652
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:42

смішно що тут носяться із "стамбульським угодами" ніби як це правда, що росіяни були готові на якийсь адекватний мир.

це все одно що взяти брехню лаврова чи пескова перед нападом, що ніякого нападу не буде, а потім ходити її всім показувати і розповідати, що війни б не було, якби путіна не спровокували нападом на "пункт ФСБ двома БТРами" 21 лютого.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:42

  trololo написав:
  ЛАД написав:, но за "пенсионерами на улицах" дронами не охотятся. Почему? Чем отличается Херсон?


а чому в лапках? знову клятий трололо оббрехав друзів росіян які не здатні на таке зло?

відрізняється тим, що на лівому березі росіяни тренуються керувати дронами із мінімальними ризиками для себе.

Почему не тренуються в Харькове, Сумах, Купянске?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35652
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:50

  ЛАД написав:
  trololo написав:........
в харкові і сумах бувають схожі удари, але там значно менше, бо там і військові цілі є поряд, і відстань більше і ответку зловить можна.
в херсоні це їм зручно робити, бо річка захищає екіпажі дронів, які використовують херсон як симулятор, і шансів ответку зловить менше (бо всі наші толкові анти дронщики на більш гарячих ділянках)

1. В Херсоне нет "військових цілей поряд"?
2. В Херсоне "ответку зловить" нельзя? Почему?
2. "анти дронщики" это, насколько понимаю, практически те же самые дронщики. Российские дронщики не заняты "на більш гарячих ділянках"?


1. нема, інакше вони б били туди а не по пенсіонерам. я не казав що кацап маючи вибір убити військового чи пенса вибере пенса. просто якщо нема (не бачить) військового, тоді уб'є рандомну людину, а якщо не бачить людину, влупить в рандомний будинок

2. шанси зловити відповідь набагато менше, ніж запускаючи дрони ніж десь з під покровська. тому що ніхто не тримає в херсоні велику кількість людей та засобів, здатних знайти ворожих дронщиків. зрідка авіаударами намагаються дать у відповідь, але знайти ворожі екіпажі не так просто, для цього треба найкращі спеціалісти та найкраще обладнання, яке більш потрібне там, де росіяни наступають.

3. зайняті. на херсонщині у них навчання та практика (я не казав що там збирають найкращих підо-дронщиків щоб полювать виключно за пенсіонерами). на живих людях, яких вони між іншим називають своїми. і ще треба арта, для подавлення. а її не тримають в полі зору, бо розвалять
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 14:07, всього редагувалось 4 разів.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:54

  _hunter написав:>>> навіть ОВА зрідка для галочки пише про 5-10 постраждалих вдень
Ага, уже "постраждалих" - а начиналось с "гине в день більше".

>>> а в реалі вийти на вулицю в херсоні страшно
Как и в Киеве :oops:


та я вже зрозумів, що 3,14*** дронщик який убиває пенса задля розваги для вас рідніше, ніж військовослужбовець ЗСУ, який виконує свою роботу, щоб фронт не впав. можете не старатись далі.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 13:59

  ЛАД написав:Почему не тренуються в Харькове, Сумах, Купянске?


зручна логістика. можна сидіти поряд з річкою і доставати куди хочеш. до харкова від сірої зони де можна спокійно на сігаретке працювати набагато більша відстань

а в харкові треба підійти до лінії фронту, де напроти є такі самі дронщики та арта, і військові цілі є, не до пенсіонерів
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:05

trololo
У тебя в Херсоне кто то от лаптедрона погиб или ранен именно дроном что ты так перевозбудился сегодня?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:10

  trololo написав:не було в стамбулі ніяких домовленостей, була імітація переговорів із боку росіян, щоб заіпсошити організований вихід із ризику оточення. приблизно через 2 тижні після нападу на київ, коли навіть самим тугим стало зрозуміло, що ні захопити ні оточити не вдасться, вони почали готувати організований відступ (відступати під обстрілами складніше ніж наступати без опору і на підготовку треба час).

для цього активізували імітацію переговорів, і відступ (коли він завершився) був оголошений як жест доброї волі в рамках цих "переговорів", якщо ви забули.
як тільки відступ завершився і дурака валяти стало без толку, був складений кацапами список вимог (нереальних навіть на той час), які вони викатили, щоб красиво ці "переговори" завершити.

а зараз цим списком махають ніби ми на нього погодились (для того щоб вони відступили від києва), але клятий боріс джонсон не дозволив.

кацапська пропаганда дуже якісна і дійсно працює. навіть якщо здається тупою, це не так.

Ти пишеш якусь фігню. Або надто заангажований або просто не розумієш/не знаєш ситуації/фактів.

Стамбульські домовленості постійно покращувались для України(по причині покращення ситуації на фронті). Якщо перший варіант їх був жахливим для України то останній варіант(середина квітня) був більш-менш нормальним. Українська сторона і далі хотіла покращення, а російську очевидно вже не влаштовував такий договір. Тому переговори завершились. - це майже факти.

Ти пишеш якусь отсєбятину, яка не співпадає з реальністю і нічим/ніким не підтверджена.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6655
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
