Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1488814889148901489114892>
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:43

  Hotab написав:.........
Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.

Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані.
В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ

Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?
Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35652
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:46

Крім заводу Артема кацап потрапив у завод Байрактар :shock:
Було зафіксовано два влучання, в результаті чого виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Але конкретний масштаб ураження наразі невідомий.
https://mezha.media/oboronka/zavod-bayr ... ga-304401/

тим часом на західних теренах 8)
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22: на пунктах пропуску зібралися черги з молодих чоловіків (відео)
https://focus.ua/uk/ukraine/721492-dozv ... ikiv-video
jump
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:52

  ЛАД написав:Неубедительно.
1. Это как нема військових цілей поряд"?
В Херсоне нет наших войск? Тогда почему там до сих пор нет росс. оккупантов?
2.,3. Если там ученики, то можно держать в Херсоне наших учеников. Пусть тренируются на росс. дронщиках - квалификация у обеих сторон одинаковая (отсутствие квалификации), справятся.
кількість людей та засобів у россиян тоже наверняка значительно больше под Покровском.


дуже важно переконати цінителя русской души, що кацап робить злочини, а потім сміється в лице і каже "не було, докажи, так вам і нада". не хочеться вам вірити, що вас так само могли би забаранити в харкові, понімаю.

1. ну бо так, весь херсон як на долоні. наші сидять по хатам і моніторять невеликими силами і дронами ДРГ чи можливе накопичення для форсування. слава Богу перестали гробити людей в Кринках. нема сенсу тримати в херсоні багато важкої техніки під ворожими ударами. знайти 3,14*** розрахунок в бліндажі дуже важко. якщо їх там умовно 50 розкидано то і малоефективно.

2. а логіка яка? зелені учні під ударами будуть вчитись пілотувати виконуючи найскладніші задачі по пошуку та ураженню ворожих пілотів в безкрайніх полях олешок? небагато толку буде. да і пенсіонерів із іншої сторони вже нема. рядочок спустошених сіл. а у росіян ціле місто. чи ви про те, що нашим треба тренуватись на пенсоінерах енергодару?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 14:59

  ЛАД написав:Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?


виїзжають звичайно, але всі ніколи не виїдуть. є ждуни, є ті кому нема сил і засобів кидати свою хату, і я їх не засуджую. їм простіше сховатись в хату при звуках дрону. навіть в покровську ще живуть люди

а ще кацапи палять машини на вїзд і на виїзд, бо дістають до траси. якщо вам цікаво можете погугулити, пару днів назад було красномовне відео із десятками палаючих цивільних авто.

Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?


я вже пояснив, що саме вам не зрозуміло із моїх аргументів?

відео. доволі красномовно, правда?https://www.facebook.com/reel/1155790886367349

а ще є мільйон відео де скидають бомби на людей по яким чітко видно що вони не можуть бути військовими. якщо вам не байдуже, думаю самі знайдете. що цікаво - ці відео викладають самі кацапи, хизуються. удари по міліції, пошті, рятувальникам. якийсь пенс сидів на даху ремонтував минулий прильот, нна бендера. людина гуляє із собакою -- нна бендера.

чому? хз, їм так простіше. а чому оточений маріуполь бомбили в нуль і розстрілювали цивільних які хотіли виїхати? чому в бучі пристрелили ватного депутата, який їх хлібом сіллю зустрічав?
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 15:09, всього редагувалось 2 разів.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:06

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.

Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані.
В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ

Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?
Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?

1. Прибережні і виїхали. Чим полегшили сильно роботу по вибиванню військових, які нікуди від річки не підуть.
2. Положення Херсону все ж дещо унікальне. Лише широка річка розділяє.,і лінія нерухома вже скоро 3 роки.

Якщо відповідь не підходить, то пояснення, чому такого нема десь ще, у мене нема.
Я собі картину, як розташований берег, будівлі і тд в Херсоні уявляю абсолютно чітко. І такі дії кацапів у мене повністю вкадплаються в логіку.,
Що там в інших містах, і чому там інші тактики, треба дивитись ті інші міста , що там інакше.

ці відео викладають самі кацапи,


Так, їх повно. І вони дійсно і не намагаються приховати це. Та і як це приховати, якщо ж є ще і перехват зображення (якщо не на оптиці) . Наші бачать те саме, що ворожі оператори.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 сер, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16029
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:13

  Hotab написав:
Якщо відповідь не підходить, то пояснення, чому такого нема десь ще, у мене нема..


ну тому що мабуть стільки дронщиків "на практиці" нема. а тим масштабам що є, херсону вистачає. думаю починалось все із мавіків, в них коротша дальність набагато ніж в фпв, і таких умов роботи як в херсоні більше нема ніде. потім роспробували і почали фпв операторів тренувати

були відео із покровська, де дрон летить по вулиці і не чіпає цивільних з велосипедами, які йому махають та ходять із білими повязками. чому? бо мабуть поряд десь є схожа на військову тачка, яку можна влупити.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 15:23, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:20

  ЛАД написав:Почему такого нет в Сумах,

було таке в сумах, коли росіяни туди підійшли, відео можна знайти. це мова про фпв. херсон зручний тим, що там і мавіком дістанеш, сидячи в лісі за 1 км від берега

небагато, але було. получили .. і перестало.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:29

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:по Артема за время войны прилетело уже наверное под несколько десятков балистических ракет, под сотню всяких х-101 и хз сколько шахедов; и досих пор туда кацапы целятся..

и вот теперь резеонный вопрос - какой ущерб могут нанести наши БПЛА по кацапским заводам, когда попадает 1-5 штук с боевой частью 10-50 кг. ?
(НПЗ отдельная тема, там есть чему гореть, достаточно даже маленькой боевой части)

Дуже слушне зауваження!
Відповідь очевидна - мізерний урон.
Є і інший доказ - під час 2СВ були коврові бомбардування німецьких міст(що значно потужніше ніж пару десятків ракет) і нічого, німці справлялись і промисловість працювала.
Тому в черговий раз говорю - ключове це сухопутна війна на лінії фронту - це вирішує долю війни а не ракети і шахеди.

тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:31

*Решение вынесено.

"ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена"...

Дальше видимо запрет через суд.* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25280
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:37

  trololo написав:
Стамбульські домовленості постійно покращувались для України(по причині покращення ситуації на фронті). Якщо перший варіант їх був жахливим для України то останній варіант(середина квітня) був більш-менш нормальним. Українська сторона і далі хотіла покращення


хоч якесь підтвердження цій брехні існує? ну типу список первісних умов і те як вони змінювались? чи пропонується вірити на слово?

Звичайно існують. Я ж написав - це майже факт. Майже - це означає я не можу їх прямо підтвердити, бо це було давно.

Існує текст цих домовленостей. В тексті там є примітки що бажає Україна а що бажає РФ. Це треба читати.
Існують свідчення людей, які озвучували деякі початкові вимоги росіян - вони були жахливі. І очевидно були відкинуті, раз їх немає в квітневому варіанті.
Існують свідчення людей, які розказували про сам хід перемовин.
Існують свідчення людей які розказували чому перемовини закінчились нічим.
І на кінець - стабілізація/успіхи на фронті - це факт.
  trololo написав:були розмови на низькому рівні делегацій, ЖОДНИХ домовленостей досягнуто не було. тому вони і не могли ніяк змінюватись. могли змінюватись вимоги, але це і називається "переговори". переговори були, точніше імітація. результатів не було. як тільки росіяни виконали свої задачі, тут же і втратити цікавість до їх імітації.

зараз імітують переговори для трампа, а не для нас

Домовленостей не було досягнуто - це очевидний факт. Навіщо це повторювати в 3 раз?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6660
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
