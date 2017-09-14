|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:17
Hotab написав:detroytred
Стояли б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.
Так а сенс стояти і нести втрати? Треба було для взяття Києва десь терміново взяти 50-100 тис додаткових оснащених штурмовиків. Саме штурмовиків, а не моряків, кремлевских курсантів, чи связківців з ВПС.
Швидко їх не призвати, а тим більше не відтренувати і оснастити. Треба місяці. А за «місяці» від тих хто вже прийшов під Київ нічого б не залишилось.
Сенсу нема в їх багатьох стояннях та всій війні.
За "місяці" вони б можливо пристосувалися, налагодили логістику.
Предметом було "могли б стояти чи ні".
Навіть ви погоджуєтесь, що могли б ще "місяці".
А от стерли б їх отам за ці місяці в нуль, то ще питання. Інше.
Як мінімум, ще місяць-два постояли та відійшли.
А от який вплив на столицю був їми завданий за ці місяці, то теж питання.
Я моделюю на підставі заяв Сліпа, що могли б стояти і фронт проходив там би.
І мова ж не про взяття Києва, а про утримання їми фронту під Києвом.
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:20
Є гарні новини:
1) нам дали гарну зброю.
2) ворог збив лише 25% того, що запустили сьогодні вночі. Причина - нема чим збивати.
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:20
Картонне військо (18-22) штурмує східні кордони НАТО
На кордоні фіксують великі черги - подекуди очікування триває 6–10 годин: чоловіки 18-22 років виїжджають з України
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:21
trololo написав: andrijk777 написав: trololo написав:
але я не питав вас про мотиви відступу, я питав, чи могли росіяни втратити повністю чи частково київське угруповування (котел), якщо припустити що в білорусі не було ніяких резервів, які могли прийти на допомогу (і теж не получить пзди)? тобто відступ був ВИМУШЕНИЙ чи ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ як казав пуйло з шойгу? це ж важливо для
Запитання в стилі "Крокодил якого кольору голубого чи фіолетового?".
Це напевно у воєнних потрібно питати чи могли вони щось там втратити повністю чи ні, получити повної пзди чи часткової. Я не військовий експерт.
та ні, просто вам відповідь очевидна і так не подобається шо страшно озвучити.
ок, перефразую. чому пуйло перед відводом військ не отримав жодних політичних вигод, навіть не заставив письмово визнати відмову від НАТО чи захист рускої мови, мінімальні умови на які ми начебто були готові з в стамбулі?
про добру волю набрехав шойгу чи ні? найпростіше питання, нижче вам вже тікати нема куди
Я не розумію що ти в мне хочеш?
Я Шойгу не слухаю. І Пєскова я також не слухаю. Я не знаю що вони там говорили.
Які можуть бути "жести доброї волі" на війні? Шо за брєд? На війні вбивають і калічать людей а не роблять "добру волю". - усі освічені люди це прекрасно розуміють.
Ти зав'язуй з цими кремлівськими фейками - їх ніхто у світі не сприймає серйозно. Ніхто з нормальних людей в цю "добру волю" не повірив і я про це нічого не пам'ятаю вже.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 28 сер, 2025 17:22
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:22
Letusrock написав:
Картонне військо (18-22) штурмує східні кордони НАТО
На кордоні фіксують великі черги - подекуди очікування триває 6–10 годин: чоловіки 18-22 років виїжджають з України
️Чоловікам до 22 років дозволили виїзд з України, однак ажіотажу на кордоні не спостерігається, - ДПСУ
Ажіотажу на кордоні не спостерігається після того, як уряд напередодні дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно виїжджати з України.
Востаннє редагувалось GALeon
в Чет 28 сер, 2025 17:23
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:22
Hotab написав:
Так а сенс стояти і нести втрати?
а можна було піти вабанк, рванути на Житомир-Львів, сіючи паніку і хаос
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:28
trololo написав: detroytred написав:
Стояли б під Києвом, лінія фронту проходила б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.
цікава думка. а мета стояння? збільшувати поступово оточення? чи просто дестабілізація наприклад ФАБами як Маріуполь і зниження легітимності та адміністративної стійкості урядом який був би змушений виїхати?
Про наслідки-вплив тривалого проходження фронту під Києвом можна тільки гадати.
Не готовий навіть приблизно уявити.
В тому числі і поведінку партнерів...
Які були налаштовані на "партизанський спротив".
Тобто при стоянні рфян під Києвом можливо неможливим (каламбурчик)) було реалізувати їх згоду постачати Україні більш серйозне озброєння, ніж оте легке, яке вони й постачали на початку війни. Бо не вірили б в можливості України.
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:35
Letusrock написав:
Картонне військо (18-22) штурмує східні кордони НАТО
На кордоні фіксують великі черги - подекуди очікування триває 6–10 годин: чоловіки 18-22 років виїжджають з України
Вчера мой пост с заявлением оф. лица удалили...
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:36
whois2010 написав: Letusrock написав:
Політтехнолог Зеленського і Єрмака Володимир Петров:
«військові і цивільні які гинуть зараз під час цього конфлікту - це не найбільша трагедія України, їх не настільки багато щоб назвати це трагедією держави. Війну не можна закінчувати, треба воювати. Державі потрібна війна.»
Розкормлений, щокасний очкарик-"інтелектуал" з дивану пиз..ить про "Україна понад усе"
Він каже правду, але з одним "але": війна потрібна не країні, а зілінському, ОП та мерзоті, яка обслуговує їхні інтереси.
andrijk777 написав: Letusrock написав:
Політтехнолог Зеленського і Єрмака Володимир Петров:
«військові і цивільні які гинуть зараз під час цього конфлікту - це не найбільша трагедія України, їх не настільки багато щоб назвати це трагедією держави. Війну не можна закінчувати, треба воювати. Державі потрібна війна.»
Розкормлений, щокасний очкарик-"інтелектуал" з дивану пиз..ить про "Україна понад усе"
Вже прямим текстом заявляють що Зе потрібна війна, але деякі тупоголові на цьому форумі в упор цього не бачать.
Напевно, це Зеленський, а не Путін та москалі, нанесли масований обстріл по Україні і дуже дісталось Києву
Бо це ж Зеленському "потрібна" війна ... а "Путін хоче миру"(с) ...
2
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:41
Буквально нещодавно, 2-3 доби обговорювали загибель мобілізованного, який вистрибнув з автобуса ...
Скільки було правильних слів, скільки було співчуття, скільки було гнівних дописів по ситуації, скільки було моралістичних постів, в груди себе били, які вони правильні, скільки було звинуваченнь інших в лицемірстві ...
14 людей цілеспрямованно вбито москалями ... і жоден з тих моралістів не написав ані слова про це ... ось де справжне лицемірство ...
Прям на контрасті
