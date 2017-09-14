Shaman написав:ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?
Опять стрелки переводишь?.. 🥱 ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?.. Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔
тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.
Ты _второй раз_ за сегодня забыл о чем разговор... -- sergey_stasyuk555 таки прав? 🤔
>>> те, що й зараз робить - боротися Уже в пятый, наверное, раз спрашиваю: "боротися" ДО "Пэрэмогы" Просьба без флуда: да/нет/свой вариант. Снова пытаться переводить стрелки на меня - не нужно.
detroytred написав:........... Навряд Андрій військовий і думки є різні, але ось, наприклад, пряма мова комбата далеко не останньої бригади, а елітної 3ШБ, і всл, який приймав участь в БД під Києвом:
З 8.25 по 9.05 -- 30 сек.
Стояли б під Києвом, лінія фронту проходила б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.
Так це чи ні --- хз. Він і сам каже, що це лише його бачення. .........
Фактически он придерживается того же мнения, что и andrijk777. И это непосредственный участник боёв под Киевом. Это, конечно, не доказательство справедливости мнения, но, как минимум, подтверждение его оправданности. Кстати, к вопросу о том, почему Зеленский не смог выполнить своё предвыборное обещание закончить войну. В самом начале Соколова рассказывает об этом комбате:
1:19 член партії національний корпус по 194 округу в березні 19-го року брав участь в акціях національного корпусу які стосувалися зокрема заборони втілення Мінських угод з боку військових
Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые. Но в результате этих протестов сегодня придётся идти на гораздо более существенные уступки. Интересно, этим ребятам не икается? Или по-прежнему обвиняют юг и восток?
ЛАД написав: Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые.
він йшов на поступки, розведення військ були ж, рускій язик, нато, весь набор..
проблема не в зеленському а в путіні. він підривав наші артилерійські склади і накачував свою армію ракетами і дронами. напад був неминучий, але це зрозуміло як завжди заднім числом. а до того ніхто в нас не сприймав всерйоз навіть байдена. президент сша на секундочку за пів року сказав про напад, а кацапи до останнього дня брехали в очі навіть більше, ніж брехали в 2014 що вони не при делах, які питання.