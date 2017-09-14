RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14897148981489914900
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?

Опять стрелки переводишь?.. 🥱
ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?..
Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔

тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.

Ты _второй раз_ за сегодня забыл о чем разговор... -- sergey_stasyuk555 таки прав? 🤔
Зображення

>>> те, що й зараз робить - боротися
Уже в пятый, наверное, раз спрашиваю: "боротися" ДО "Пэрэмогы" :?:
Просьба без флуда: да/нет/свой вариант.
Снова пытаться переводить стрелки на меня - не нужно.
_hunter
 
Повідомлень: 10362
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:19

  pesikot написав:21 вбита людина ... від "моралістів" жодного слова ....

а їм що - вони цекають на чергового номінанта премії Дарвіна, що знову вистрибнув з машини на ходу. з відстрочкою, але вистрибує... логіка відпочиває...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:22

Тарасе Григоровичу , пробачте їм, бо не відають що творять
fox767676
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4124
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:24

  Shaman написав: що знову вистрибнув з машини на ходу. з відстрочкою, але вистрибує... логіка відпочиває...

Отожбойвоно: может более логично (и более страшное) объяснение можно найти?..
_hunter
 
Повідомлень: 10362
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:26

  ЛАД написав:Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне.


в сумах контратакували і відкинули від міста, плюс вони там не настільки близько були, щоб мавіками доставати. в херсоні заважає річка
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6203
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:28

  trololo написав: в херсоні заваж7ає річка

заважає відпрацьовувати ворожих дронщиків?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40586
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:37

  detroytred написав:...........
Навряд Андрій військовий і думки є різні, але ось, наприклад, пряма мова комбата далеко не останньої бригади, а елітної 3ШБ, і всл, який приймав участь в БД під Києвом:

З 8.25 по 9.05 -- 30 сек.

Стояли б під Києвом, лінія фронту проходила б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.

Так це чи ні --- хз.
Він і сам каже, що це лише його бачення.
.........
Фактически он придерживается того же мнения, что и andrijk777.
И это непосредственный участник боёв под Киевом.
Это, конечно, не доказательство справедливости мнения, но, как минимум, подтверждение его оправданности.
Кстати, к вопросу о том, почему Зеленский не смог выполнить своё предвыборное обещание закончить войну. В самом начале Соколова рассказывает об этом комбате:
1:19
член партії національний корпус по 194 округу в березні 19-го року брав участь в акціях національного корпусу які стосувалися зокрема заборони втілення Мінських угод з боку військових
Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые.
Но в результате этих протестов сегодня придётся идти на гораздо более существенные уступки. Интересно, этим ребятам не икается?
Или по-прежнему обвиняют юг и восток?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35656
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:45

  ЛАД написав: Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые.


він йшов на поступки, розведення військ були ж, рускій язик, нато, весь набор..

проблема не в зеленському а в путіні. він підривав наші артилерійські склади і накачував свою армію ракетами і дронами. напад був неминучий, але це зрозуміло як завжди заднім числом. а до того ніхто в нас не сприймав всерйоз навіть байдена. президент сша на секундочку за пів року сказав про напад, а кацапи до останнього дня брехали в очі навіть більше, ніж брехали в 2014 що вони не при делах, які питання.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6203
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:03

Демотивація М23-24 на 7 балів з 10.
Трохи злив за кордон протестний електорат.
UA
 
Повідомлень: 9632
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 14897148981489914900
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121678
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305001
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 978854
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3563)
28.08.2025 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.