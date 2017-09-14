RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:57

  jump написав:......
У Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.

Високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528342/

Та и пофиг: там еще Макрон что-то обещал (потом, вроде, "слово забрал" - но то мелочи).
И даже еще более пофиг, по очень убедительным "слухам" - у страны есть План - "боротися до ..."
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:59

  _hunter написав:О! -- а говорили "не хотят переговоров"...
РФ більше не наполягає на контролі всієї Донецької області, — міністр закордонних справ Туреччини Фідан (https://www.tgrthaber.com/gundem/disisl ... 244876?s=1)

За його словами, тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.

Бачиш, Хантер, шо чудотворні пес Дюлі роблять? Ще мінус пару-трійку нпз і може почуємо шось нове, крім ультиматумів :wink:
Чомусь пригадуються запеклі суперечки з lapay щодо рпв та розмов з позиції сили.. Всі вже побачили "де рпв", тепер подивимось, як спрацює "сила".
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:01

  fler написав:
  _hunter написав:О! -- а говорили "не хотят переговоров"...
РФ більше не наполягає на контролі всієї Донецької області, — міністр закордонних справ Туреччини Фідан (https://www.tgrthaber.com/gundem/disisl ... 244876?s=1)

За його словами, тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.

Бачиш, Хантер, шо чудотворні пес Дюлі роблять? Ще мінус пару-трійку нпз і може почуємо шось нове, крім ультиматумів :wink:
Чомусь пригадуються запеклі суперечки з lapay щодо рпв та розмов з позиції сили.. Всі вже побачили "де рпв", тепер подивимось, як спрацює "сила".

"Ще мінус пару-трійку нпз" - за пару-тройку лет? - ну, посмотрим...
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:13

  fler написав:
  _hunter написав:О! -- а говорили "не хотят переговоров"...
РФ більше не наполягає на контролі всієї Донецької області, — міністр закордонних справ Туреччини Фідан (https://www.tgrthaber.com/gundem/disisl ... 244876?s=1)

За його словами, тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за Росією 25-30% території Донецької області.

Бачиш, Хантер, шо чудотворні пес Дюлі роблять? Ще мінус пару-трійку нпз і може почуємо шось нове, крім ультиматумів :wink:
Чомусь пригадуються запеклі суперечки з lapay щодо рпв та розмов з позиції сили.. Всі вже побачили "де рпв", тепер подивимось, як спрацює "сила".

Шапіто продовжується ще й з перебрехеньками.

Пригадати можна факт: Лепей висував рпв, як мету. Замість мети -- кордони, Перемога тощо.
Є сили, то силою.
Нема сил, то без сил.
Лепей визначав, що на Перемогу тощо нема сил. Тому й треба замість цієї мети мати іншу --- РПВ.

Ну дійсно, от що ви мелете-вигадуєте???
За віконцем це і відбувається --- замість Перемог, кордонів мова про РПВ.

А ви і Ко кидалися на Лепея, що РПВ не потрібно Україні, бо рфія знов нападе, допомога зупиниться при рпв і ко-ко-ко до Перемоги.

Я не втручався тоді, бо і Перемогу вважав і вважаю можливою й досі. В кінці кінців.
Але ціна її буде а-ля Парагвай.

Зараз втручаюсь, бо це треш якийсь-то --- отакі ваші перекручення-викрутаси.
Шапіто...
Прям під цитатою, яка є ознакою, що після України тепер і рфія дозріває до чого? ДО РПВ.
Ви на блакитному оці саркастично заявляєте "Всі вже побачили "де рпв" і пригадуєте Лепея.
Матриця...
detroytred
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:23

  _hunter написав:
  katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?

Там была вчера версия от Фокса (но зафлудили) - дескать это такой бартер с Европой.
И от меня чуть раньше - создается "подполье" на случай "плана Г"...

В цьому є логіка.
18-22 краще адаптуються ніж 40+
Не бачу в ситуації негативу.
Україна і без війни вирізняється свавіллям прокурорів та судів.
Конструктиву при таких обставинах бути не може.
Якщо молодь вилізе з цього болота це плюс.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:36

  UA написав:
  _hunter написав:
  katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?

Там была вчера версия от Фокса (но зафлудили) - дескать это такой бартер с Европой.
И от меня чуть раньше - создается "подполье" на случай "плана Г"...

В цьому є логіка.
18-22 краще адаптуються ніж 40+
Не бачу в ситуації негативу.
Україна і без війни вирізняється свавіллям прокурорів та судів.
Конструктиву при таких обставинах бути не може.
Якщо молодь вилізе з цього болота це плюс.

Я тоже для Европы только позитив вижу. Но у меня больше вопрос (с точки зрения "туземного" населения) - как из того анекдота: "Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население" :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:тепер подивимось, як спрацює "сила".
Так вчора це в Києві оцінили, на жаль... :(
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:48

  _hunter написав: население

Приречено.
Бо що Перемога, що поразка влаштовує партнерів.
Головне процес ...
Тому нема ні того, ні іншого.
Партнери не дають допомоги для Перемоги; і не зупиняють допомогу для поразки.
Це просто хфакт. Очевидний.

Тому або диво-лебідь, або до Перемоги через умовний Парагвай.

На мою думку, населення приречено на боротьбу до Перемоги. Може лише з розривом тактів через РПВ. І відкатом в найгіршому випадку до Дніпра. Да хоч до Жовкви.
detroytred
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:58

"Дітей потрібно готувати до участі в бойових діях, підготовку починати вже з дитячого садка" - командир 429 полку безпілотних систем Федоренко
