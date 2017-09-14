|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:05
katso написав: jump написав:
На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років
А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Побачили що 17-річні масово валять за кордон, по моїх спостереженнях 70% хлопців звалюють. 22-річні так масово валити не будуть, бо хто хотів вже звалив.
Напевно можна зробити висновок: не планується воювати більше 2-х років. Відповідно потреби в 17-22 для війни немає.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:12
Letusrock написав:"Дітей потрібно готувати до участі в бойових діях, підготовку починати вже з дитячого садка"
- командир 429 полку безпілотних систем Федоренко
Я розумію шо ти розганяєш зрадоньку про війну ще 15 років. Але там контекст інший: якщо в країні будуть мільйони чоловіків, які в момент Ч зможуть через тиждень (відновлення навичок) взяти до рук зброю (різну.. хтось БПЛА, хтось вертоліт, хтось танк) , то війни просто не буде. Нападають на жертв, на вовків майже ніколи.
2
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:16
Hotab написав:
Нападають на жертв, на вовків майже ніколи.
то в Монголії вовки значить, раз рф з китаєм не нападають)) і білоруси з грузинами вовки.
І навіть поляки (що скупили пів-іспанії на всяк випадок) теж вовки
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:20
[quote="5885191:andrijk777"Відповідно потреби в 17-22 для війни немає.[/quote]
а шо 25-60 вже закінчились? не наскільки в нас великі втрати, щоб за молодих переживати.
Приблизно 600 000–850 000 чоловіків віком 25–60 років виїхало з України з 24 лютого 2022 року, більшість — до Європи. ЖПТ пише було 10+ млн чоловіків 25-60 на початок ПВ. мільйон в ЗСУ, мільйон заброньовано, мільйон виїхало. інші петляють.
ТЦКФПВНПЗ врешті решт заставить х... піти на заморозку. питання коли. коли йому набридне вже очікувати обвалу нашої оборони і підкидувати росіян в топку війни, а виторговувати вже якийсь консенсус для зупинки.
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 29 сер, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:27
Між іншим в серпні відбулась знакова подія(для мене), яку ніхто особливо не замітив. Наші вдарили по експорту нафти з РФ - по Усть-Лузі (один із головних експортних портів РФ на Балтиці).
Це перші удари, які реально збили обсяги експорту нафти Росії на глобальному рівні й змусили Кремль екстрено перенаправляти вантажі через інші порти.
За 3,5 років війни - нарешті це відбулось!
Чому не били раніше - поки що для мене це загадка.
Але можна констатувати що останнє "обмеження" на удари по РФ впало.
Ще можна бити по танкерах, але це малоймовірно бо екологія і все таке.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:32
andrijk777 написав:
Між іншим в серпні відбулась знакова подія(для мене), яку ніхто особливо не замітив. Наші вдарили по експорту нафти з РФ - по Усть-Лузі (один із головних експортних портів РФ на Балтиці).Це перші удари, які реально збили обсяги експорту нафти Росії на глобальному рівні й змусили Кремль екстрено перенаправляти вантажі через інші порти.
За 3,5 років війни - нарешті це відбулось!
Чому не били раніше - поки що для мене це загадка.
Але можна констатувати що останнє "обмеження" на удари по РФ впало.
Ще можна бити по танкерах, але це малоймовірно бо екологія і все таке.
а чому ви думаєте що не били? може просто удари не були успішні. можливо накінець то вибиття ППО дає системні наслідки, разом із покращенням засобів/тактики.
по новоросійській базі били же
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:35
От чисто для моделювання.
Уявимо, що влада, яка має всі дані-розклади, на відміну від населення, яке не має цього, бачить, що капець-програш. Уявимо отаку ситуацію.
Питання: то що буде робити влада? що зміниться кардинально в її політиці? що?
Імхо. Да ніщо. Боротися з агресією, захищати країну, воювати з ворогом до його згоди, як мінімум, на рпв, буде далі.
Це колія, лижня, перфокарта.
А населення ніхто не питає.
Населення не приймає рішення.
Такий інструмент навіть не передбачений в законах.
Тому воно приречено на боротьбу хоч до Перемоги, хоч до поразки. Ітог станеться лише по факту.
Тож за будь-яких реальних розкладів (які ми до того ж не знаємо) боротьба до ... Перемоги чи, як мінімум, рпв.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:42
detroytred написав:
От чисто для моделювання.
Уявимо, що влада, яка має всі дані-розклади, на відміну від населення, яке не має цього, бачить, що капець-програш. Уявимо отаку ситуацію.
Питання: то що буде робити влада? що зміниться кардинально в її політиці? що?
Імхо. Да ніщо. Боротися з агресією, захищати країну, воювати з ворогом до його згоди, як мінімум, на рпв, буде далі.
Це колія, лижня, перфокарта.
А населення ніхто не питає.
Населення не приймає рішення.
Такий інструмент навіть не передбачений в законах.
Тому воно приречено на боротьбу хоч до Перемоги, хоч до поразки. Ітог станеться лише по факту.
Тож за будь-яких реальних розкладів (які ми до того ж не знаємо) боротьба до ... Перемоги.
Згідний на 100%.
Потрібно ще написати що для влади завжди є запасний варіант - звалити. Якщо фронт обвалиться вони усі без проблем звалять за кордон і звідти будуть "управляти опором проти агресора"
.
Тому варіант - "воювати далі" для них безпрограшний.
А варіант миру - доволі поганий бо вибори і скоріш за все втрата влади.
Ось так і живемо.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:51
Letusrock написав:"Дітей потрібно готувати до участі в бойових діях, підготовку починати вже з дитячого садка"
- командир 429 полку безпілотних систем Федоренко
Я б казав, що треба ще раніше!!!
Штучно запліднювати "лише хлопчиками" всіх одиноких/незаміжніх вовчиць 18+!
Стм - приготуватись!
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 29 сер, 2025 11:52, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:
А варіант миру - доволі поганий бо вибори і скоріш за все втрата влади.
Розрахунки та аналіз експерта Ч, який на отих виборах собаку з'їв...працюючи в системі виборів, майже однозначно показують виграш Зе. На даний момент.
Стосовно виборів стримує лише наявність ворога - рфії:
*Резких движений Игроки тоже делать не будут...
Малейшая ошибка при Транзите от старых к старым или от старых к новым - и Путин тут же делает рывок... Тогда кранты всем и всему...
Скорей всего взвешивают риски и решают осень или весна...
С вероятностью 70 на 30 выберут весну...* (С)
І єслі шо, то що Зал, що ПАП будуть тримати те ж саме - боротися, як мінімум, до рпв. Без поступок.
