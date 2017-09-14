RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:59

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал 2025 року :o

Про це свідчать дані Держстату.

До цієї суми не входять борги за послуги ЖКГ, які накопичилися на тимчасово окупованих територіях. :roll:

Станом на другий квартал борги становлять:

за постачання теплової енергії та гарячої води - 35,2 млрд грн;
за газ - 32,3 млрд грн;
за електроенергію - 17,1 млрд грн,
за холодну воду - 10,2 млрд грн;
за правління багатоквартирним будинком - 8,8 млрд грн;
за вивіз сміття - 3,1 млрд грн.

Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані щодо заборгованості за комунальні послуги. У кінці 2021 року вони становили понад 81 млрд гривень.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:12

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:А варіант миру - доволі поганий бо вибори і скоріш за все втрата влади.

Розрахунки та аналіз експерта Ч, який на отих виборах собаку з'їв...працюючи в системі виборів, майже однозначно показують виграш Зе. На даний момент.

На даний момент!!!
А щоб були вибори портібно підписати якусь угоду з РФ. Ви думаєте після того як Зе підпише щось з пу - як поведуть себе турбопатріотики? Очевидно вони назвуть це зрадою, капітуляцією і т.д. І очевидно не голосуватимуть за Зе.
Більше того - після війни будуть задавати незручні питання - "А чому так багато територій було втрачено?", "А навіщо ми взагалі воювали?" і т.д.

Можете запам'ятати мій прогноз - Зе набере максимум 5-10%. При умовах що вибори будуть після закінчення війни, Зе піде на вибори і це будуть більш-менш нормальні демократичні вибори.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:18

  andrijk777 написав: При умовах що вибори будуть після закінчення війни

Цікавий момент.
Фактично йде підготовка до виборів.
Але закінчення війни в якійсь формі проглядається слабо ((
Але ж до виборів готуються.

Чого ми, пересічні, не знаємо? 😁
Що нам забули повідомити?((
