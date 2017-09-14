|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:12
detroytred написав: andrijk777 написав:
А варіант миру - доволі поганий бо вибори і скоріш за все втрата влади.
Розрахунки та аналіз експерта Ч, який на отих виборах собаку з'їв...працюючи в системі виборів, майже однозначно показують виграш Зе. На даний момент.
На даний момент!!!
А щоб були вибори портібно підписати якусь угоду з РФ. Ви думаєте після того як Зе підпише щось з пу - як поведуть себе турбопатріотики? Очевидно вони назвуть це зрадою, капітуляцією і т.д. І очевидно не голосуватимуть за Зе.
Більше того - після війни будуть задавати незручні питання - "А чому так багато територій було втрачено?", "А навіщо ми взагалі воювали?" і т.д.
Можете запам'ятати мій прогноз - Зе набере максимум 5-10%. При умовах що вибори будуть після закінчення війни, Зе піде на вибори і це будуть більш-менш нормальні демократичні вибори.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:18
andrijk777 написав:
При умовах що вибори будуть після закінчення війни
Цікавий момент.
Фактично йде підготовка до виборів.
Але закінчення війни в якійсь формі проглядається слабо ((
Але ж до виборів готуються.
Чого ми, пересічні, не знаємо? 😁
Що нам забули повідомити?((
І якщо вибори в пр-ти і Раду будуть суміщені, то куди обере піти За?
Якщо в Раду, то Зе взагалі в одну калітку.
(Не знаю точно, але кажуть, що можна лише або туди, або туди). ?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:23
detroytred написав:
Фактично йде підготовка до виборів.
Я це чув і пів року тому і рік тому. Підтверджень цьому нема, тільки чутки. Я на такі чутки вже уваги не звертаю.
І додам що я не вірю у вибори до закінчення війни(чи до РПВ).
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:31
andrijk777 написав:
І додам що я не вірю у вибори до закінчення війни(чи до РПВ).
Так домовляються про РПВ. Розрив тактів.
Трамп отримує миротворця.
Україна вибори.
А все зараз затягується, бо і рфія хоче за це погодження на рпв щось отримати від Заходу-Штатів й від нас; і Україна за це погодження на рпв хоче щось отримати від Заходу-Штатів і рфії.
Ось і торгуються...
Неофіційно завжди гутарили, гутарять і будуть гутарити.
А офіційні заяви, зустрічі тощо --- то таке... Вітрина.
Але що рфія, да і що Україна, і що Захід намагаються силою(((( отримати переваги.
Перед остаточним вирішенням.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:31
Мітинги під контролем: як тепер узгоджуватимуть масові заходи в Україні
Кабінет Міністрів України затвердив, що проведення масових заходів в умовах воєнного стану тепер вимагає узгодження з військовими.
Зокрема:
Для проведення масових заходів тепер потрібно узгодження з відповідним військовим командуванням.
У Києві всі організатори мають отримати попередню письмову згоду Генерального штабу ЗСУ.
Доручення підписала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та надіслала його міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади й головам обласних та міської (Києва) військових адміністрацій.
Організатори, чиї заявки вже на стадії розгляду, також мають виконати цю процедуру та повідомити Київську міську військову адміністрацію (КМВА) про результат.
Нові правила повинні бути доведені до відома всіх структур, які відповідають за виконання та контроль.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:55
Гетманцев: Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків
Він навів разючу статистику, яка ілюструє глибоку нерівність:
Нерівні витрати. Щомісяця на пенсійні виплати 4 тисячам суддів держава витрачає 440 млн грн. Таку саму суму отримують 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.
Різні умови. Для виходу на пенсію звичайному громадянину потрібно 32 роки стажу, а також досягнення віку 60 років. Водночас суддям достатньо 20 років стажу, а прокурорам — лише 15. Прокурори можуть вийти на пенсію вже у 46 років, а судді — у 55.
Значна різниця у розмірі пенсій. Звичайна людина отримує в середньому до 30% від своєї зарплати, тоді як прокурори та судді — 50−70%.
Спеціальний перерахунок. Пенсії звичайних громадян просто індексуються за загальною формулою. Натомість «спеціальні» пенсії автоматично зростають щоразу, коли збільшується зарплата у відповідних посадових осіб.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 13:44
trololo написав: ЛАД написав:
Підрив складів Путіним... Може й так, але не доведено.
да вам здається неможливо довести будь-що, що кидає тінь на рускіх нациків.
мабуть і в бучі та ізюмі не було розстрілів, і дамбу не взривали
типовий підхід російської пропаганди:
0. не бреши, нічого не БУДЕ
1. докажи шо було
2. докажи шо не сам винен
3. докажи шо ми не пострадалі разом з вами
4. так вам і надо, мало вас померло, жаль шо раніше цього не зробили
і так абсолютно із усім. потім, коли наприклад пуйло розказує що до нападу на грузію готувались два роки, уже нікому не цікава минула брехня про "спонтанность і спровокованість"
В Украине нет органов следствия и судов?
Вроде, есть.
Насколько помню, у них не было выводов о диверсиях, всё объяснялось именно собственным разгильдяйством.
Я основываюсь на этом, а не на "словах Путина" или "российской пропаганде".
Это если вы говорите о доказательствах
, а не о вере
.
А "докажи шо було" - правильный подход. Если не так, то и вас можно обвинить в чём угодно, в т.ч. и, например, в "распятом мальчике в Донецке".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 29 сер, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 13:46
барабашов написав: Shaman написав: pesikot написав:
21 вбита людина ... від "моралістів" жодного слова ....
а їм що - вони цекають на чергового номінанта премії Дарвіна, що знову вистрибнув з машини на ходу. з відстрочкою, але вистрибує... логіка відпочиває...
Ты в субботу будешь со своими парнями в районе Меноры или нет?
тобі в підвалі потрібні нові ..., взагалом нові. ні, я таким не цікавлюсь - тому спілкуйся далі з поточними власниками підвалу
ну як спілкуйся - підмахуй активніше
