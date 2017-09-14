|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:32
trololo написав: UA написав: trololo написав:
наприклад, я колись повірив що зеленський це шістка коломойського, саме тому проголосував за пороха.
але коли беня сів, уже стало неможливо заперечувати що мене обманули
зеленський це шістка
пахан змінюється...
в 2019 всі рос. тв та їх агентура в Україні працювали на Зе результат.
Але син та зять Данілича передали поводок від Зе в Лондон бо самі ходять під Лондоном.
Одна з причин війни це кидок Xуйла на виборах 2019
рос. ресурс використав, а шестерить пішов до інших.
Це все лірика.
як одна і причин може бути, але точно не основна. наприклад, якщо ви праві в тому, що зе шістка пінчука, і він кинув кацапів (погоджуюсь що кацапи працювали на перемогу зе (відос охлобистіна і пореченкова я памятаю, і обсирання порошенка) то виходить що це пінчук кинув х..., і йому треба ходити в лондоні чай перевіряти на полоній. війна дуже масштабна та велика, масштаб війни неможливо переоцінити. а ви про якусь персональну обіду. х... не дурак, і горизонт планування від 5 років і вище ЗАВЖДИ
В ЗСУ не беруть?
в ЗСУ всіх беруть
В березні 2022 допити офіцерів армії рф свідчили, що основна фаза сво повинна була завершитися в першій декаді березня.
Xуйло дійсно не дурень, він звичайний маньяк
Його мотиви це до судової психіатрії
Він дієздатний, ознак шизи немає.
Якби в ЗСУ брали всіх, переговорні позиції були б іншими. Скоріш за все війна б закінчилися в 2024 на досить прийнятих умовах.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:34
ЛАД написав:
Тобто до останньої верби.
Зрозуміло.
То визнайте це чесно, що ви плануєте воювати нескінченно
Стоп, стоп!
Тут є головний момент - нескінченно воювати з ДИВАНУ!!!
Це ключове!
Якби Бандерлог, Бобюа казали таке з окопів - це одне, а чути таке від Шамана з ДИВАНУ - ну це просто зухвало/лицемірно/гидко...
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:38
UA написав:
Якби в ЗСУ брали всіх, переговорні позиції були б іншими. Скоріш за все війна б закінчилися в 2024 на досить прийнятих умовах.
заднім числом всі ми особливо розумні.. і пуйло с зеленським не виняток.
чому пуйло не оголосить нову мобілізацію на +1 млн рил і не розвалить гарантовано накінець то нашу оборону, яка нібито то на соплях висить?
боязні протестів і втрати влади не предлагать
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:49
Успіх написав: ЛАД написав:
Тобто до останньої верби.
Зрозуміло.
То визнайте це чесно, що ви плануєте воювати нескінченно
Стоп, стоп!
Тут є головний момент - нескінченно воювати з ДИВАНУ!!!
Це ключове!
Якби Бандерлог, Бобюа казали таке з окопів - це одне, а чути таке від Шамана з ДИВАНУ - ну це просто зухвало/лицемірно/гидко...
пане Успіх, по-перше дякую Вам за службу на захист України, без іронії.
по-друге ви абсолютно праві, якщо позиція не підкріплена реальними діями, вона скоріше за все дуже субєктивна і може легко змінитись..
найбільш войовничіші ті, хто спетляв у польщу. найменш - русак штурмовічок і наш захисник перед ним.
а по-третє, ми всі тут не маємо жодного впливу на ті глобальні питання, які обговорюємо, тому персоніфікація дуже шкодить теревеням
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:51
trololo написав: ЛАД написав:
ви плануєте воювати нескінченно, чекаючи коли рашка сдохне.
І не вигадуйте щодо "ми вже кілька років відкриті". "кілька років" ми планували "кофе в Криму" і "кордони 91-го".
кордони 91го це стартова хотелка, яка ніколи не мала нічого спільного із реальними переговорними умовами. іпсошка, як кава в криму чи демонстрація фламінго
у росіян така сама псевдо хотелка - це херсон і запор та оборонні лінії в донецькій області. які вони просять зараз тільки тому, що знають що не отримають нічого із цього.
Хотелка чи ні, проте ми весь час не йшли ні на які перемовини.
Сьогодні перемовини якось продвигаються тільки завдяки Трампу, а аж ніяк не за нашої ініціативи.
Щодо технологісних переваг.
У РФ просто більше можливостей. І технічних, і фінансових, і майже всіх інших.
"ми копіюємо каби та навіть покращуємо ідею (нові ракети від США)" - та ми чи США?
"в нас навіть нема спеціалізованих військ заточених на оборону" - які спеціалізовані війська? Обороною займається та ж сама піхота.
"обмеження електро енергії взимку не дуже то і вплинули на війну" - вплинуло сильно. Але чомусь не було доведено до кінця. Не знаю, чому РФ припинило руйнування енергетики.
Також не зрозуміло, чому руйнування теплопостачання було зроблен вже під самий кінець опалювального сезона - в березні 2024. Якби це відбулось в грудні-січні, наслідки були б значно важчі. І чому це не зробили цієї зими. А так "отделались легким испугом".
В любому випадку наші втрати від війни значно більше, хоча б тому, що війна йде на нашій території.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:51
trololo написав: _hunter написав:
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
якщо інша сторона не хоче зупинятись на прийнятних умовах, то вибору якби і нема. чи є? і ця стратегія "убивать нападника поки йому не стало важко нападать" начебто і працювала і ще працює.
просто 3,14*** вважають що нам оборонятись з часом буде все важче, а їм нападати все легше. + той факт, що нема ризиків того, що опція зупинити війну в будь який момент кудись від них дінеться. не х... ж штурмує 4й рік донецькі посадки.
>>> то вибору якби і нема
Вопрос же в этом -- там ЛАД буквально в предыдущем посте все расписал.
Вопрос в том, что Шаман ПОЗАВЧЕРА важно надув щечки уверенно заявил "нет планов воевать вечно («до посинения» - комментарий переводчика)". На вопрос же "а какой план есть?" - впал в неистовство и второй день немилосердно флудит - отказываясь признавать очевидное.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:55
Shaman написав: _hunter написав:
Я же у тебя вчера спрашивал уже ровно про это же: если они _никогда_ на переговоры не пойдут - что тогда?
а оце фантастика - ніколи не буває, це вигадка. й ресурси Раші виснажуються сильно. в кого раніше - питання відкрите. але казати про значну перевагу Раші - це дуже велике перебільшення. тому таке питання безглузде. з серії, як будемо воювати з руськими на Марсі
в Раші є досвід, що буває коли втомлена солдатня повертається в столицю. під час походу Пригожина мені дуже сподобався заклик - Рубльовка, чекай на нас
Це не відповідь на питання(доволі просте) а злив.
Путін ніколи не піде на переговори з Зеленським - це ніяка не фантастика а дуже близько до реальності. І далі - ну підуть вони на переговори, викатять усі свої вимоги, Зе скаже "Ні" і що??? Воюємо далі.
Все у тебе зводиться до одного - воюємо далі і все.
І в кого ресурси виснажаться раніше - ніяке не відкрите а очевидне - в України. Вони вже достатньо виснажені, рідко коли держави вдавались до такого способу мобілізації як лапання людей на вулиці.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:01
ЛАД написав:
[
Но если вам так хочется внесудебных решений, то я вас обвиняю в убийстве Гонгадзе, Павла Шеремета, Олеся Бузины.
визнаю тільки вбивство останнього, дуже огидний п1дар був
рішення суду нема, але я визнаю (наприклад мені вдалось підставити інших).
чи робить це з мене реального вбивцю? у вашій та у моїй реальності - так.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:01
trololo написав: UA написав:
Якби в ЗСУ брали всіх, переговорні позиції були б іншими. Скоріш за все війна б закінчилися в 2024 на досить прийнятих умовах.
заднім числом всі ми особливо розумні.. і пуйло с зеленським не виняток.
чому пуйло не оголосить нову мобілізацію на +1 млн рил і не розвалить гарантовано накінець то нашу оборону, яка нібито то на соплях висить?боязні протестів і втрати влади не предлагать
Ми дійшли висновку що Xуйло не Зеленський. Чому він буде робити Ідіотські дії?
Ще й після прорахунку з бліцкригом.
В 2022 я тут написав що реальній рейтинг Xуйла точно вище 50%
Накинулись всі.
Тоді Марафон якусь маячню ніс про низькій рейтинг Xуйла.
Так от, для Xуйла його реальній рейтинг вище 50% понад усе. І так було з 2000 року.
ИПСО проти рейтинга Xуйла ефективніші за нальоти на нафтобизи в лен. області.
Але ж клоун не може розуміти те, що розуміє співробітник КГБ (нехай і з великими проблемами особистої самооцінки).
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:03
Успіх написав: flyman написав:
чому не бусифікують трололо?
чому жінки не виконують священний обов"зок і не віддають борг?
що з нетойвосними і бюджетосісьними (не навчені воювати)?
Цей список можна продовжувати майже до безкінечності))
- чому М60+ поклали болт на закон про мобілізацію "М60+"?
- чому надважливі в тилу відкривають по 2-3 бізнеси(замасковуючи їх під "волонтерство"), а не точать балванки до снарядів, чи скручують дрони?
- і т.д., і т.п....
Як би ви хочь раз у місяць не фантазували ,то уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .
Ну а знаючи перелік психічних захворювань можна 100 % вгадати про що ви можете вигадати ще ,толкуючи закони й немаючи освіти .
