Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:47
trololo написав: UA написав:
ИПСО проти рейтинга Xуйла ефективніші за нальоти на нафтобизи в лен. області.
Але ж клоун не може розуміти те, що розуміє співробітник КГБ (нехай і з великими проблемами особистої самооцінки).
так це не задача президента, для цього є спецслужби.
я не вірю, що пуйло СИЛЬНО переймається реальним рейтингом. сберегти тотальний контроль над медіа машиною пропаганди важливіше ніж реальні цифри, а цьому ніхто не грозить, в рунеті нема ботів інших країн. може наших є трошки але вплив там мінімальний.
приклад півнячої кореї або навіть білорусі доводить, що якщо в тебе надійний контроль над медіа, виборами і ти не боїшся використовувати силу проти своїх людей, втратити владу дуже складно навіть при супер низькому реальному рейтингу
краще бить по НПЗ
Ху свої дії звіряє з реальним рейтингом. Якби не дивився 25 років при владі не висидів би.
І в Кореї і в Білорусі реальний рейтинг диктаторів більший за 50%
Це в західних демократіях можна з рейтингом 10% керувати до найближчих виборів.
В диктатурах таке не катить.
Для розумних- Диктатура це перед усім Марафон.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:58
trololo написав: ЛАД написав: trololo написав:
це неправда. відсутність реальних перемовин це причина того, що агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин. ні зараз, ні останні 3 роки. що саме продвигається? не бачу ніяких натяків.
Мабуть, все ж таки навпаки: "агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин це причина відсутності реальних перемовин".
Тим більше таких перемовин треба домагатися нам.
Продвигаються. Нехай поки що більше на словах. Хоча б йдуть розмови про перемовини. Ось була сьогодні цитата про висловлювання турецького мід.
І це, що не кажи, заслуга Трампа, а аж ніяк не України чи Європи.
там по суті підтверждено умову яка звучала раніше шо НІБИТО відмовляються від запора і херсона (а як же "конституція рф"?
все ок - уже обсуждали - я и цитаты приводил. Границы определяются всего лишь уставом области - т.е. туда хоть одно село можно вписать в любой момент. Ни референдум ни собрание думы ни чего либо подобного - не нужно.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:00
діджей ванс (і вітков до цього здається) сказав шо трамп "завершить війну" через півроку. читать треба, що "ми не будемо нічого робить з путіним, бо він вірить що за півроку поламає нашу оборону і україни прийме всі вимоги росії"
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:05
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.........
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Вопрос спорный.
При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному.
От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
Я думаю на 70% СРСР був приречений розпастись - всі "поневолені народи" вважали що вони працюють на Москву і інші фактори.
А ще 30% це заслуга Єльцина.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:08
andrijk777 написав: trololo написав:
чому пуйло не оголосить нову мобілізацію на +1 млн рил і не розвалить гарантовано накінець то нашу оборону, яка нібито то на соплях висить?
боязні протестів і втрати влади не предлагать
Питання дуже хороше і глибоке. Нажаль відповідь дуже велика і у мене не має бажання багато тобі писати. І так багато написав.
Коротко:
-Тому що це не дасть такого великого підсилення армії РФ як комусь здається. Це не підсилить армію настільки щоб порвати нашу оборону.
-Це збільшує ризики для путіна. Владу він звичайно не втратить але незадоволення населення зросте. + економічні ризики, мобілізація(+виїзд) можуть ослабити економіку.
Тому: навіщо йому це? І так нормально - ціль помаленьку досягається. А +1 млн рил можна ж мобілізувати в будь-який момент. В критичний момент, наприклад.
Ще залізобетонний аргумент
Подивися Ху на мобілізацію в Україні, здивувався, зрадів та зробив висновки такої х... в себе не робити.
Тим більше рф воює на свої гроші.
Впевнений, що рф на рівні військової науки розробляє плани мобілізаційних заходів враховуючи український суіцідальний пройп (в плані досвід)
А скоріше українська мобілізація була розроблена российскими фахівцями в галузі соціодинамики.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:12
trololo написав:
діджей ванс (і вітков до цього здається) сказав шо трамп "завершить війну" через півроку. читать треба, що "ми не будемо нічого робить з путіним, бо він вірить що за півроку поламає нашу оборону і україни прийме всі вимоги росії
"
Я це чув слово в слово десь пів року тому. Літом(2025) путін мав поламати нашу оборону чи щось таке.
Я не розумію, це якісь вброси, чи американці настільки лохи що вірять цим словам путіна. Я хз.
Мені взагалі дуже цікаво чи задає Трам путіну таке питання: "Скільки ти ще максимум збираєшся воювати?" Думаю задає, бо питання дуже цікаве. Цікаво, шо путін відповідає.
Може колись дізнаємось.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:13
холява написав:
Як би ви хочь раз у місяць не фантазували ,то уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .
Приветствую!
Всегда рад Вас читать, но неужели Вы надеетесь что-то объяснить очередному Павлику Матросову, который, к тому же, единственным мерилом труда считает усталость?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:23
ЛАД написав:
Навички всё же должны приобретаться в армии, а не в "дитячому садку" или в школе. Лётчика или танкиста там не подготовишь.
А пехотинца - вполне.
Нас в школе учили стрелять и разбирать калаш. В 55 я все это легко вспомнил.
Без той подготовки я бы сейчас вряд ли уже научился бы стрелять.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:24
trololo
Тому що влада розуміє, що за поступки її притягнуть до відповідальності. Залюбки.
Не вийде пропітляти тощо.
Бо поступки в даному випадку будуть мати наявну пряму форму.
А не як ото в Турчинова... "дозволяю застосувати зброю", ще й потім тримання у владі довгий час з соратниками.
Ну і плюс питання "нахіба отака ціна була?"
Тому імхо - лижня до Перемоги чи рпв без суттєвих поступок (території, чи обмеження війська, чи визнання). За будь-яких реальних розкладів.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:31
UA написав:
Ху свої дії звіряє з реальним рейтингом. Якби не дивився 25 років при владі не висидів би.
І в Кореї і в Білорусі реальний рейтинг диктаторів більший за 50%
Це в західних демократіях можна з рейтингом 10% керувати до найближчих виборів.
В диктатурах таке не катить.
не погоджуюсь. рейтинг важливий на етапі встановлення контролю (коли пуйло взривав москву). тотальний контроль над медіа важливий, але це по суті продовження силового блоку. але якщо ти не можеш забаранити опозиціонера (навальний, прігожин, немцов і тд) або не можеш розігнати мітинг, то медіа не допоможе. медіа допоможе запобігти утворенню такого мітингу
Для розумних- Диктатура це перед усім Марафон.
безумовно. хоча марафон як приклад не годиться. в реалі це цілий спектр паралельних марафонів, які суперечать самі собі, але направлені на різні категорії ризику, але які обєднані загальним задумом. КГБ мало агентів і повний контроль і в церкві, і в рок-гуртах.
