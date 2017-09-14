|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:38
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
... Всё же это не совсем результат росс. пропаганды и имеет основания.
Риска ядерного столкновения хотят избежать все. На это было направлено много договоров ещё с СССР.
Во Вьетнаме официально
не было советских войск, только советники. Последнее прямое столкновение было между советской и американской авиацией в Корее. Но только воздушные бои и тогда ещё было крайне мало ядерки и, тем более, средств доставки.
непогано так вагнерів покрошили в Сирії. але це так, їхтамнети, на які Раші насрати. що там Захарова сказала - загинуло лише кілька людей. й ще десь 80 зникло без весті
И после этого вы спорите с тем, что вы пропагандист.
Вагнеры это российская армия? Да, на них "Раші насрати".
так Вагнери це частина армії. на Раші взагалі нема нічого незалежного від держави. але для маскування так, роблять вигляд що окремі. здається на Раші досі діє стаття за найманство - тому всі ці Вагнера поза законом навіть в самій Раші. про то, що це збіговисько маніяків, навчених лише катувати та вбивати, це інше питання. до того ж ще й як виявилось, все це фікція. їх керівництво нахабно вбили - хоч хтось щось про це сказав? проковтнули мовчки...
Shaman
Повідомлень: 9526
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:43
Shaman написав:
мета й близько не досягається - 3-4 роки для повної окупації Донбасу - така собі мета для наче потужної країни. тому мобілізація 1 млн людей - це якраз для України велкий ризик - але не вийде це в Раші, тому навіть не намагаються...
путін вважає що досягається.
Я звичайно не знаю що думає путін, але я багато дивився про нього і його психологію. Я думаю він не лукавить і дійсно думає що дотискає Україну.
andrijk777
Повідомлень: 6681
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:43
trololo написав: detroytred написав:
*Вэнс говорит, что уже готов стать Президентом...
Рубио хватается за голову... РАНО!!!!!!!!!!!!!!!
"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил"...* (С)
як вам теорія змови, що венс це людина тіля, маска та цукера, а його (трампа) дебільна політика типу тарифів, місцевого тцк (ICE) і тд це підготовка до ванса, який прийде і всіх спасе на контрасті? а трампу не тільки не світтить третій строк, але і не факт що досидить другий. і концентрація влади в руках президента не для нього і не для третього строку, що ним грають як росіяни овочем
Про те, що Трамп лише ступінь рокети для Рубіо читав в експерта.
Першою був Маск.
Другим буде Трамп.
Третім Венс.
Рубіо головний. Хрестоносець.
А буде сам чи через Венса, то питання.
Ну і Рубіо не сам по собі, а лише представник глибинної держави респ. крила.
detroytred
Повідомлень: 25307
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:44
detroytred написав:
Цікаву думку тільки-но прочитав.
Третьої світової не уникнути.
Предпідготовка...
думка не нова. але завдяки голівуду та російській пропаганді, всі уявляють 3св як обмін ядерними ударами чи щось такого плану. 10млн китайців штурмують європу.
але вона може бути зовсім іншою. гібридно-розподіленою, інформаційно-медійною. такою, де ескалація та стабілізація триває циклами не 3-4 роки, а 3-4 місяці. де нема ніякого натяку на міжнародне право і ніхто не робить вигляд, що угоди працюють. дикий захід, торренти, блокчейн, джунглі, дикий живий ринок інтересів. формування реальності (інформаційних бульбашок в яких формується спільний інтерес чи мета) це нова зброя, яка по ефективності важливіша за балістику чи фпв.
тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 29 сер, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Повідомлень: 6231
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1421 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:44
trololo написав:
...........
цікаво що ф-35 по суті єдина надія європи проти можливої війни з росією приблизно в тому форматі як в нас (все крім ядерки). але каби і фаби (при завоюванні повної переваги в повітрі що далеко не факт що вийде) не дуже допоможе проти атаки малих груп. і прийдеться тримати дронами (яких нема) і піхотою (яка невідомо чи буде).
в європи навіть масової балістики типу іскандер-атакамс наче нема. крилаток мало, штучні. дронів нема, снарядів мало. вся надія на США, але якщо в США буде громадянська війна, ніхто не припливе спасать.
Снарядов мало везде, и в США тоже. Но немцы, вроде, взялись сильно наращивать производство. Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся. С ракетами не знаю.
А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.
ЛАД
-
Повідомлень: 35699
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:45
trololo написав:
але якщо в США буде громадянська війна, ніхто не припливе спасать.
Думаете нынешние тёрки между Флоридой и Калифорнией перерастут в войну?
И они все будут постоянно ломиться через Техас туда-сюда, туда-сюда...
😁
Сибарит
Повідомлень: 8730
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6473 раз.
- Подякували: 21622 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:46
trololo написав: detroytred написав:
Цікаву думку тільки-но прочитав.
Третьої світової не уникнути.
Предпідготовка...
думка не нова. але завдяки голівуду та російській пропаганді, всі уявляють 3св як обмін ядерними ударами чи щось такого плану. 10млн китайців штурмують європу.
але вона може бути зовсім іншою. гібридно-розподіленою, інформаційно-медійною. такою, де ескалація та стабілізація триває циклами не 3-4 роки, а 3-4 місяці. де нема ніякого натяку на міжнародне право і ніхто не робить вигляд, що угоди працюють. дикий захід, торренти, блокчейн, джунглі, дикий живий ринок інтересів. формування реальності (інформаційних бульбашок в яких формується спільний інтерес чи мета) це нова зброя, яка по ефективності важливіша за балістику чи фпв.
тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св
+100
Тільки скоріше за все ж таки і з БД.
І сильно.
Тільки без ядрьонки.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 29 сер, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25307
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:49
detroytred написав:
*При президенте-либертарианце Хавьере Милее уровень бедности в Аргентине вырос до 52,9% , - Financial Times...* (С)
Якщо не брехня, то ноу коментс 😁😁😁
Може тому що він чистий теоретик?
Я можу пояснити як це відбувається ПРАКТИЧНО.
1 Все створюється людиною за допомогою
а - фізичної праці__________________рішення за працівником
б - тривалості праці________________рішення за працівником
б - професійних навиків_____________рішення за працівником по розміру вкладень в себе
в - технологічних інструментів______рішення за капіталом
2 Способи ПЕРЕРОЗПОДІЛУ які визначають
а - розмір оплати за фізичну працю_______баланс пропозиція/попит людини
б - доплата за професіоналізм____________баланс пропозиція/попит людини
в - оплата за капітал____________________баланс пропозиція/попит капіталу
г - відчислення податки на працю,капітал, дохід___можновладці потреба для Бюджетників
3 Варіанти споживання ( приймає споживач)
а - життя при споживанні 100% від заробленого __________________70% населення
б - життя при споживанні більше 100% від заробленого____________25% населення
в - життя при споживанні менше 100% з одночасним накопиченням____5% населення
4 Варіанти дій можновладців
а - створення умов для накопичення____=зростання нерівномірності багатств
Використовується при недостатку власного капіталу, який спровокований тим що в попередніх періодах населенняс СПОЖИВАЛОСЬ все що ними ж було створено ( або й більше за рахунок кредитів зовнішніх кредиторів)
Тобто відбувається за рахунок зменшення перерозподілу від багатих до бідних при умові що збільшується частка оплати за створення яку відраховують на капітал з одночасною зменшенням податкових нарахувань на цей вид
в - стабілізація______________________ нерівномірність стабілізується , споживається все що створюється. високий рівень перерозподілу на користь бідних , стагнація і відставання від країн які розвиваються
г - споживання в кредит , як правило ненадовго що приводить до зміни політичного устрою або зникнення держави з політичної мапи.
Мілей своїми ліберторіанськими настроями СПРОСТИВ все що стосувалось оподаткування бізнесу.
Якщо протримається пару років, коли наросте власний капітал в аргентинської буржуазії до рівня що вони зможуть поділитись доходами з бідними - тоді переоберуть
Але
як правило коли перерозподіл за працю зміщений до нарощування капіталу-значить те що пішло в капітал - зменшило доходи працівників і бюджетників.
budivelnik
Повідомлень: 26893
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
Профіль
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:50
trololo написав: detroytred написав:
Цікаву думку тільки-но прочитав.
Третьої світової не уникнути.
Предпідготовка...
думка не нова. але завдяки голівуду та російській пропаганді, всі уявляють 3св як обмін ядерними ударами чи щось такого плану. 10млн китайців штурмують європу.
але вона може бути зовсім іншою. гібридно-розподіленою, інформаційно-медійною. такою, де ескалація та стабілізація триває циклами не 3-4 роки, а 3-4 місяці. де нема ніякого натяку на міжнародне право і ніхто не робить вигляд, що угоди працюють. дикий захід, торренти, блокчейн, джунглі, дикий живий ринок інтересів. формування реальності (інформаційних бульбашок в яких формується спільний інтерес чи мета) це нова зброя, яка по ефективності важливіша за балістику чи фпв.
тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св
Всё возможно.
Но такие игры слишком рискованны.
Проигрывающая сторона в какой-то момент может не сдержаться.
Как как-то сказал Путин: "Зачем такой мир, в котором нет России?"
ЛАД
Повідомлень: 35699
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Профіль
