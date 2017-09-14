Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:49

detroytred написав: *При президенте-либертарианце Хавьере Милее уровень бедности в Аргентине вырос до 52,9% , - Financial Times...* (С)



Якщо не брехня, то ноу коментс 😁😁😁

Може тому що він чистий теоретик?Я можу пояснити як це відбувається ПРАКТИЧНО.1 Все створюється людиною за допомогоюа - фізичної праці__________________рішення за працівникомб - тривалості праці________________рішення за працівникомб - професійних навиків_____________рішення за працівником по розміру вкладень в себев - технологічних інструментів______рішення за капіталом2 Способи ПЕРЕРОЗПОДІЛУ які визначаютьа - розмір оплати за фізичну працю_______баланс пропозиція/попит людиниб - доплата за професіоналізм____________баланс пропозиція/попит людинив - оплата за капітал____________________баланс пропозиція/попит капіталуг - відчислення податки на працю,капітал, дохід___можновладці потреба для Бюджетників3 Варіанти споживання ( приймає споживач)а - життя при споживанні 100% від заробленого __________________70% населенняб - життя при споживанні більше 100% від заробленого____________25% населенняв - життя при споживанні менше 100% з одночасним накопиченням____5% населення4 Варіанти дій можновладціва - створення умов для накопичення____=зростання нерівномірності багатствВикористовується при недостатку власного капіталу, який спровокований тим що в попередніх періодах населенняс СПОЖИВАЛОСЬ все що ними ж було створено ( або й більше за рахунок кредитів зовнішніх кредиторів)Тобто відбувається за рахунок зменшення перерозподілу від багатих до бідних при умові що збільшується частка оплати за створення яку відраховують на капітал з одночасною зменшенням податкових нарахувань на цей видв - стабілізація______________________ нерівномірність стабілізується , споживається все що створюється. високий рівень перерозподілу на користь бідних , стагнація і відставання від країн які розвиваютьсяг - споживання в кредит , як правило ненадовго що приводить до зміни політичного устрою або зникнення держави з політичної мапи.Мілей своїми ліберторіанськими настроями СПРОСТИВ все що стосувалось оподаткування бізнесу.Якщо протримається пару років, коли наросте власний капітал в аргентинської буржуазії до рівня що вони зможуть поділитись доходами з бідними - тоді переоберутьАлеяк правило коли перерозподіл за працю зміщений до нарощування капіталу-значить те що пішло в капітал - зменшило доходи працівників і бюджетників.