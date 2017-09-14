RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14918149191492014921
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:50

  trololo написав:тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св

На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8730
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6473 раз.
Подякували: 21622 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:53

  ЛАД написав: Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся.

якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.

але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.

А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.


уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.
це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня..

наприклад іспанія відпраить 2 батальони які сточаться за місяць. і скаже що більше не може. угорщина відправить, але тільки там де дозволить росія для "стабілізації території", поляки відрпавлять три бригади, а інше залишать собі для попередження нападу на них, в німеччині при владі буде АФД і тд. в сша будуть чергові вибори або рухи за автономність штатів. якщо наступний президент росії буде жити по завєтам путіна, він не омине таку можливість...

може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО? :mrgreen: бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапів
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6232
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  trololo написав:тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св

На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.

якщо нескладно, буду вдячний за деталі вашого бачення
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6232
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:04

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  detroytred написав:Цікаву думку тільки-но прочитав.
Третьої світової не уникнути.

Предпідготовка...


думка не нова. але завдяки голівуду та російській пропаганді, всі уявляють 3св як обмін ядерними ударами чи щось такого плану. 10млн китайців штурмують європу.

але вона може бути зовсім іншою. гібридно-розподіленою, інформаційно-медійною. такою, де ескалація та стабілізація триває циклами не 3-4 роки, а 3-4 місяці. де нема ніякого натяку на міжнародне право і ніхто не робить вигляд, що угоди працюють. дикий захід, торренти, блокчейн, джунглі, дикий живий ринок інтересів. формування реальності (інформаційних бульбашок в яких формується спільний інтерес чи мета) це нова зброя, яка по ефективності важливіша за балістику чи фпв.

тоді може 3св вже в розпалі, а ми по суті польща в 2св
Всё возможно.
Но такие игры слишком рискованны.
Проигрывающая сторона в какой-то момент может не сдержаться.
Как как-то сказал Путин: "Зачем такой мир, в котором нет России?"

Так в тому і родзинка!

Що Байден фактично офіційно заявляв, що ніхто не збирається рфію знищувати.

Так само й так може бути 3СВ.
Б'ються впритул по максимуму, але без ядрьонки.
І мета не знищення, а переподіл сфер впливу, контролю.

Як бокс, шахи... але тільки між Гравцями. З обмеженнями та правилами. Не на знищення.

А от дрібних гравців ... по повній хоч в асфальт.
Виключення лише цінні!! дрібні.
Їх намагатимуться за мірою можливості дуже не руйнувати.

Переподіл не тільки світу, а зміна всієї фінансової системи і т.д.
detroytred
 
Повідомлень: 25308
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14918149191492014921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121816
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 979394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14768)
29.08.2025 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.