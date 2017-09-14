Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:53

ЛАД написав: Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся. Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся.

А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.

якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня..наприклад іспанія відпраить 2 батальони які сточаться за місяць. і скаже що більше не може. угорщина відправить, але тільки там де дозволить росія для "стабілізації території", поляки відрпавлять три бригади, а інше залишать собі для попередження нападу на них, в німеччині при владі буде АФД і тд. в сша будуть чергові вибори або рухи за автономність штатів. якщо наступний президент росії буде жити по завєтам путіна, він не омине таку можливість...може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО?бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапів