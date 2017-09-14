|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:54
холява написав: Успіх написав: flyman написав:
чому не бусифікують трололо?
чому жінки не виконують священний обов"зок і не віддають борг?
що з нетойвосними і бюджетосісьними (не навчені воювати)?
Цей список можна продовжувати майже до безкінечності))
- чому М60+ поклали болт на закон про мобілізацію "М60+"?
- чому надважливі в тилу відкривають по 2-3 бізнеси(замасковуючи їх під "волонтерство"), а не точать балванки до снарядів, чи скручують дрони?
- і т.д., і т.п....
Як би ви хочь раз у місяць не фантазували ,то уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .
Ну а знаючи перелік психічних захворювань можна 100 % вгадати про що ви можете вигадати ще ,толкуючи закони й немаючи освіти .
нахабність, неосвіченність та самовпевненість - дуже погане поєднання...
Повідомлень: 9541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:58
andrijk777 написав: Shaman написав:
розвал Раші - уявляю, як з таким підходом ви пережили 1991 - це ж небо впало на землю, срср розпався
Одного разу на Землю впав метеорит. Кажуть вимерло 90% всього живого.
Коли чекати наступного такого "з твоїм підходом"?
Завтра чи післязавтра? Давай краще вже з понеділка, на вихідні ще погуляємо.
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
це ти тих передумов не бачиш. але це не означає, що їх немає. ти зажди не бачиш нічого погано, що стосується Раші - така вибіркова сліпота
та й срср з точки зору організації економіки був набагато потужніший, ніж сучасна Раша.
Повідомлень: 9541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:58
Shaman написав:
тобі теж запитання - що треба робити, якщо агресор не хоче перемовин? є думки?
Та легко!
Як мінімум - я скажу, що НЕ треба робити!))
Не треба робити з своїми людьми отаке!>>>
Успіх
Повідомлень: 8561
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:58
detroytred написав:
...........
Хоча є така річ, як спіраль.
І запросто все може вийти з під контролю.
Але так було і є в світі.
Якби знали, що буде... і як, то може не було в історії отаких жахливих руйнівних подій.
Але рішення приймаються в інших умовах - начебто прогнозованості та впевненості.
В том и проблема - можно строить любые планы и прогнозы, но в реальной войне (как, впрочем, и вообще в жизни) всё может пойти совсем не так, как планировалось. И любые заявления любых лидеров могут оказаться пустышкой даже при их абсолютной добросовестности.
Наша война хороший пример. Более чем уверен, что Путин на такую войну не рассчитывал и если бы предполагал такую возможность, то и не начал её.
ЛАД
Повідомлень: 35703
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:01
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.........
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Вопрос спорный.При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному.
От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
ця людина мене в пропаганді звинувачує.
в теорії міг існувати, а по факту впав як той колос.
китайський шлях, якщо хто забув - це тісна співпраця з Заходом - лише це Китай й витягнуло. й про парадигму - від комунізму в Китаї залишилась лише назва КПК - а так там дуже непоганий капіталізм, місцями аж дикий
Shaman
Повідомлень: 9541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:04
ЛАД написав: detroytred написав:
...........
Хоча є така річ, як спіраль.
І запросто все може вийти з під контролю.
Але так було і є в світі.
Якби знали, що буде... і як, то може не було в історії отаких жахливих руйнівних подій.
Але рішення приймаються в інших умовах - начебто прогнозованості та впевненості.
В том и проблема - можно строить любые планы и прогнозы, но в реальной войне (как, впрочем, и вообще в жизни) всё может пойти совсем не так, как планировалось. И любые заявления любых лидеров могут оказаться пустышкой даже при их абсолютной добросовестности.
Наша война хороший пример. Более чем уверен, что Путин на такую войну не рассчитывал и если бы предполагал такую возможность, то и не начал её.
звісно прорахувався. але от яка справа - він то прорахувався, а зупинити війну вже не може. а ще згадуємо просту істину - в автократіях диктатор спухає, що хоче чути, а що не хоче - не слухає. особливо як путін, який перед війною через ковід спілкувався з дуже обмеженим колом осіб. й багато хто навіть з вищого керівництва про війну дізнався 24 лютого.
Shaman
Повідомлень: 9541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:05
Успіх написав: Shaman написав:
тобі теж запитання - що треба робити, якщо агресор не хоче перемовин? є думки?
Та легко!
...
так давай, що ТРЕБА робити?
Shaman
Повідомлень: 9541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:06
Vadim_ написав:
обробляю фунгіцидами і інсексицідами , ДУЖЕ ДУЖЕ багато , коли у магазині чі на базарі красиві овочі і вам кажуть шо це дамашние , небрызганные -неверте. всё обрабатывается химией, нажаль
І если я для себя пытаюсь выдерживать сроки то шо на базаре и магазине???
Ви розумїєте шо там ???
Сумно, пля!©
Успіх
Повідомлень: 8561
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:07
Shaman написав: Успіх написав: Shaman написав:
тобі теж запитання - що треба робити, якщо агресор не хоче перемовин? є думки?
Та легко!
...
так давай, що ТРЕБА робити?
ТРЕБА почати з того, що НЕ треба робити(не в такий спосіб!)
Як он вище на ролику☝️
Успіх
Повідомлень: 8561
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:11
trololo написав:
так це не задача президента, для цього є спецслужби.
я не вірю, що пуйло СИЛЬНО переймається реальним рейтингом. сберегти тотальний контроль над медіа машиною пропаганди важливіше ніж реальні цифри, а цьому ніхто не грозить, в рунеті нема ботів інших країн. може наших є трошки але вплив там мінімальний.
приклад півнячої кореї або навіть білорусі доводить, що якщо в тебе надійний контроль над медіа, виборами і ти не боїшся використовувати силу проти своїх людей, втратити владу дуже складно навіть при супер низькому реальному рейтингу
краще бить по НПЗ
трохи не так. диктатури базуються на сакральності влади. й коли влада втрачає свою сакральність (або рейтинг) - то посипатися все може дуже швидко. сьогодні є надійний контроль в диктатора, а завтра - вже немає. це й хрестоматійний приклад Румунії Чаушеску. з недавніх - Сирія та Асад. народ пішов на Дамаск, а всі просто дивилися, чим закінчиться - а Асад додивлятися не став, недавніх прикладів достатньо. й оцей поход Пригожина - теж був дуже показовий - вони надто далеко зайшли для стабільної влади
тому рейтинг дуже важливий. коли почнуть вважати слабаком - контроль швидко закінчиться
Shaman
Повідомлень: 9541
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
