Додано: Суб 30 сер, 2025 15:43

ЛАД написав: Faceless написав: ............

Діти повторюють те що чують взагалі. Не обовʼязково від дорослих і якщо і дорослих, не обовʼязково від батьків. Уявіть собі, підлітки вміють матюкатися, булити, принижувати, ображати, чіпляти за живе й болюче. В усі часи. Незалежно від того, війна чи ні, така ситуація цілком могла статися і 20 років тому і 10 років тому і ще буде в майбутньому.

Чи це добре? Ні. Чи правильно? Ні. Чи є тут вина організаторів і батьків? Звісно, частково є.

Що батьки могли висловити невдоволення, подумавши що зі зростом 185 то не підліток - реакція очікувана.

Ви виділили "двоє дорослих чоловіків", але не виділили, що вони були пʼяні. Дитяче змагання за підтримки бухих батьків це вже цікава суміш.

І так, не драматизуйте. Дурні були є і будуть ............Діти повторюють те що чують взагалі. Не обовʼязково від дорослих і якщо і дорослих, не обовʼязково від батьків. Уявіть собі, підлітки вміють матюкатися, булити, принижувати, ображати, чіпляти за живе й болюче. В усі часи. Незалежно від того, війна чи ні, така ситуація цілком могла статися і 20 років тому і 10 років тому і ще буде в майбутньому.Чи це добре? Ні. Чи правильно? Ні. Чи є тут вина організаторів і батьків? Звісно, частково є.Що батьки могли висловити невдоволення, подумавши що зі зростом 185 то не підліток - реакція очікувана.Ви виділили "двоє дорослих чоловіків", але не виділили, що вони були пʼяні. Дитяче змагання за підтримки бухих батьків це вже цікава суміш.І так, не драматизуйте. Дурні були є і будуть

Дети повторяют то, что слышат от взрослых, которые, в любом случае, чьи-то родители (сейчас, правда, ещё и из инета). И задача родителей бороться с таким.

Но если буллинг, унижение и пр. это вопрос индивидуальных отношений (тоже плохо, но всё же), то такие вещи раскалывают общество.

Мы тут с tumos"ом обсуждали лозунг "Великий Израиль" и говорили о том, что карта за спиной Смотрича вызвала возмущение у арабов вплоть до официальных протестов. Вполне справедливое возмущение. Но когда я напомнил о старых выступлениях Тягнибока и лозунгах "Правого сектора" и спросил, не должно ли было это вызывать возмущение у россиян и, хуже того, у русскоязычных украинцев, он сказал, что "это другое" и я "перевожу тему". Это я ещё не упоминал о регулярных высерах Фарион. И всё это не встречало официальных опровержений.

Как вы думаете будут эти мальчишки-футболисты относиться к "западенцам"? С большой теплотой и доверием? А такие вещи запоминаются хорошо.

Так что, "не треба драматизувати"?



В том же ролике перед сюжетом о футболистах говорится о Харьковпрайд. Вы знаете моё отношение к ЛГБТ, я не их сторонник. Но какого хрена угрозы: "планують прибути представники ультраправих організацій із Києва"? Те же "поезда на Крым"? Вы же знаете старый клич:"Наших бьют!". После жтого уже не разбираются, кто прав, кто виноват. Есть "наши" и есть "чужаки". У киевлян мало своих проблем? Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд. Дети повторяют то, что слышат от взрослых, которые, в любом случае, чьи-то родители (сейчас, правда, ещё и из инета). И задача родителей бороться с таким.Но если буллинг, унижение и пр. это вопрос индивидуальных отношений (тоже плохо, но всё же), то такие вещи раскалываютМы тут с"ом обсуждали лозунг "Великий Израиль" и говорили о том, что карта за спиной Смотрича вызвала возмущение у арабов вплоть до официальных протестов. Вполне справедливое возмущение. Но когда я напомнил о старых выступлениях Тягнибока и лозунгах "Правого сектора" и спросил, не должно ли было это вызывать возмущение у россиян и, хуже того, у русскоязычных украинцев, он сказал, что "это другое" и я "перевожу тему". Это я ещё не упоминал о регулярных высерах Фарион. И всё это не встречало официальных опровержений.Как вы думаете будут эти мальчишки-футболисты относиться к "западенцам"? С большой теплотой и доверием? А такие вещи запоминаются хорошо.Так что, "не треба драматизувати"?В том же ролике перед сюжетом о футболистах говорится о Харьковпрайд. Вы знаете моё отношение к ЛГБТ, я не их сторонник. Но какого хрена угрозы: "планують прибути представники ультраправих організацій із Києва"? Те же "поезда на Крым"? Вы же знаете старый клич:"Наших бьют!". После жтого уже не разбираются, кто прав, кто виноват. Есть "наши" и есть "чужаки". У киевлян мало своих проблем? Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд.

Про емоційність футбольних вболівальників думаю не мені вам розказувати. Ще раз - я не бачу нічого хорошого в цій історії, але нажаль ця історія цілком могла мати місце і 5 і 10 років тому і скоріше за все і через 5 років можливі подібні ситуації, бо діти є діти, а якщо поряд інфантильні і п'яні дорослі то це неминуче.І про прайд - не визріло в нашому суспільстві ще достатньо толерантного прошарку. І в Києві на прайди приходять невдоволені, а Харків в цьому плані трохи більше консервативний. Чого правда аж з Києва поперли я я сам не розумію, в Харкові своїх консерваторів традиціоналістів вистачає.Скільки подібні паради в Україні проводять - приблизно щоразу одне й те саме.Якщо ви хочете сказати, що це от зараз щось змінилося і люди стали нетолерантні - то ні. Не зараз. Саме тому я й кажу не драматизувати, нічого нового не сталося.