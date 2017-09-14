RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14940149411494214943
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 16:51

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  tumos написав:Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления
факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при
установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.

https://areslex.com/ru/blog-ru/2745-ust ... nka-ottsom


Тут ещё другой вопрос - является ли признание факта воспитания детей отцом равноценным признанию отцом-одиночкой?
Это вполне могут быть разные понятия.
В применении к случаю того призывника - он может воспитывать детей, но не быть отцом-одиночкой (если, как подозреваю, это разные понятия) и могут сказать: "Жа, ты воспитываешь детей, но на то время, пока ты будешь воевать, есть мать и воспитанием будет заниматься она. Она ведь не лишена материнских прав".

В моем сообщении дана ссылка. В тексте есть указание на статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Пункт 4 части 1 ст.23 - кто не подлежит призыву (некоторые самостоятельные условия) : если один из родителей лишен родительских прав;
если лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (по решению суда).
Я не понимаю что это за сущность "отец-одиночка", о который вы говорите.
Если в ТЦК будет подано решение суда о том, что установлен факт самостоятельного воспитания и содержания детей отцом, то лицо не подлежит призыву.

Это ровно оно и есть - "лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка" - сокращенная/простонародная версия.
Речь о том, что вот это "по решению суда" получить - очень непросто.
_hunter
 
Повідомлень: 10403
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 16:55

Приплыли... (ну или приплываем)
Трамп серйозно розглядає можливість тимчасово вийти з переговорів щодо України, поки сторони не почнуть проявляти більше гнучкості, — Axios, посилаючись на американського чиновника


Это как, вообще :?: :shock:
Кільком хлопцям 18-22 років відмовили у перетині кордону, оскільки деякі з них є працівниками держорганів і намагалися поїхати без службового відрядження, а ще декілька перебували «у розшуку ТЦК», – повідомив речник ДПСУ
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 30 сер, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 10403
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 16:57

Видео, на котором мужчины с флагами «Правого сектора» устроили потасовку в центре Харькова, опубликовали в соцсетях.

«На Куликовском спуске происходит движ против Харьков прайда. Много молодежи и полиции», – написали в ТГ-канале «Типичное ХТЗ».

В комментарии «Суспільному» в ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили: участники акции против проведения «ХарьковПрайда» начали толкотню с копами.

«Группа мужчин с флагами «Правого Сектора» пытались прорваться к участникам «Прайда», их остановили», – сообщили в полиции «Суспільному».

На месте работают офицеры полиции диалога, задержанных на данных момент нет.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/08/30/pravyj-sektor-vs-harkovprajd-v-tsentre-harkova-potasovka/
"Правому сектору" сегодня больше нечем заняться?
Это главная наша проблема?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35733
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:02

  _hunter написав:Это ровно оно и есть - "лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка" - сокращенная/простонародная версия.
Речь о том, что вот это "по решению суда" получить - очень непросто.

Это ваша народная версия. У кого-то другого версия - второй родитель лишен родительских прав. Может быть существуют еще версии. Но в ТЦК с версиями не пойдешь. Туда предоставляют юридические документы.
tumos
 
Повідомлень: 2078
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14940149411494214943
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122005
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305428
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 980147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1382)
30.08.2025 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.