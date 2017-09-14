RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1494214943149441494514946>
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:28

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
"до Раші" можете валить сами. Вы там прекрасно впишетесь. Только поменять направление пропаганды, а методы как раз те, кондовые.

не впишусь. надто я ідейний, й та й дупи облізувати не вмію, й дурнів називаю дурнями

Впишешся як влитий.
Просто твоя ідея буде "Великая Расія" а не "Україна понад усе", як зараз.
А дурні будуть дурнями. Зе, українська влада, та й усі українці - будуть у тебе дурнями, аргументів достатньо.

Ти вже давно вписуєшься за це )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12010
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:28

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Якщо вам стане легше, звинувативши мене в розколі суспільства - хай так і буде

Не так.
Вы далеко не худший образец.
И вопрос не в обвинении в ваш адрес. Я просто пытаюсь объяснить, почему считаю, что с этим надо жёстко бороться.
Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала.
Я разговаривал с харьковчанами, которые во время войны выехали во Львов. Спрашивал:
- Вы там останетесь?
- Да ни за что в жизни!
И я не хочу, чтобы так оставалось "и через 5 лет".

так й не зрозуміли, що у Львові російською не розмовляють, розмовляють українською?
ЛАД досі не зрозумів, що є купа людей, які вже в житті російською не розмовляли. це недавно почув від дівчини 30 років. й таких все більше - але чомусь це в тебе викликає обурення 8) чому у Львові бажано спілкуватися мовою. для кого пишуть - мова має значення? ;)
Глубина мысли потрясает. :)
Достойно инструктора.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35739
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:29

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:це ти тих передумов не бачиш. але це не означає, що їх немає. ти зажди не бачиш нічого погано, що стосується Раші - така вибіркова сліпота :lol:

та й срср з точки зору організації економіки був набагато потужніший, ніж сучасна Раша.

Не існує такого поняття як "погано" чи "добре". Якщо я говорю "Мені погано" то це означає що я маю на увазі "Мені гірше ніж вчора(чи ніж зазвичай)".
Іншими словами немає у всесвіті абсолюту, є тільки відносність.

Тому не коректно говорити у "Рашці все погано".
Коректно говорити "у Рашки все погано у порівнянні з США" - це чиста правда, згідний.
Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю. У Рашки більше людей, більше грошей, більше зброї, більше союзників і т.д. Не тільки я так вважаю. :D

Для розпаду країни недостатньо тільки економічних проблем. Але не бажаю обговорювати тему СРСР. Я вважаю Рашка не розпадеться. Крапка.

у Раші далеко не все добре, навіть порівняно з Україною. нам дефіцит бюджету закриває іноземна допомога, вони вже на межі чистої емісії. шахти там закриваються, бо вугілля нікому не потрібне? спад здається вже в усіх галузях промисловості (окрім військової) - різниця лишу у відсотках спаду.

з приводу більше м'яса, яке ніхто не цінує - це правда. союзники кажете - а хто там Раші допомагає безкоштовно, як нам? ніхто? а так союзники... з грішми нам допомагають - а в Раші щось доходу все менше й менше. але так, там будуть діти менше їсти...

в Раші не лише економічні проблема, а й велика ерозія владної вертикалі. те, що ти так вважаєш - питань немає. я вважаю по-іншому. життя покаже 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:30

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
"до Раші" можете валить сами. Вы там прекрасно впишетесь. Только поменять направление пропаганды, а методы как раз те, кондовые.

не впишусь. надто я ідейний, й та й дупи облізувати не вмію, й дурнів називаю дурнями

Впишешся як влитий.
Просто твоя ідея буде "Великая Расія" а не "Україна понад усе", як зараз.
А дурні будуть дурнями. Зе, українська влада, та й усі українці - будуть у тебе дурнями, аргументів достатньо.

ти оце просто міряєш мене, як зробив би сам. але це ти так зробив, а з приводу мене ти помиляєшся ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:32

  ЛАД написав:Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала.


Так давай соединять Украину ...

Но ты же хочешь это делать под российским началом, чтобы российский язык, чтобы Пушкин, чтобы российское кино, чтобы "надо агрессору выдвинуть предложения, которые ему понравятся"

При всё при этом, ты даже не за российский язык, ты за то, щоб не було української мови

Ты первый, кто разъединяет и делаешь ты это сознательно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12010
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:33

  ЛАД написав:
  Shaman написав:так й не зрозуміли, що у Львові російською не розмовляють, розмовляють українською?
ЛАД досі не зрозумів, що є купа людей, які вже в житті російською не розмовляли. це недавно почув від дівчини 30 років. й таких все більше - але чомусь це в тебе викликає обурення 8) чому у Львові бажано спілкуватися мовою. для кого пишуть - мова має значення? ;)
Глубина мысли потрясает. :)
Достойно инструктора.

а ще щось сказати можеш? чи це все? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:35

  ЛАД написав:...
Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала.
.

звісно треба - армія, мова, віра. на цьому базується єдина країна ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:35

Трамп всерьёз рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости - Axios.

Как пишет издание, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, но в то же время пытаются свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.

Спустя две недели после саммита не было достигнуто значительного прогресса в прекращении войны. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на Трампе или Путине.

Чиновники Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, по их словам, подталкивают Украину к тому, чтобы она требовала от России нереалистичных территориальных уступок. Некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как серьёзное препятствие.

Санкции:

Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Они включают в себя полный отказ от закупок нефти и газа, вторичные тарифы ЕС в отношении Индии и Китая, аналогичные тем, которые уже введены США в отношении Индии.
Xenon
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:37

29 августа (Рейтер) - Опрос Рейтер, проведенный в пятницу, показал, что цены на нефть вряд ли значительно вырастут с текущих уровней в этом году, поскольку рост добычи ведущими производителями увеличивает риск профицита, а угрозы введения пошлин со стороны США сдерживают рост спроса.
Опрос 31 экономиста и аналитика, проведённый в августе, прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит 67,65 доллара за баррель, что практически не отличается от июльского прогноза в 67,84 доллара. С начала года средняя цена на нефть марки Brent в мире составляла около 70 долларов.

«С учетом последнего увеличения поставок ОПЕК+ и ожидаемого слабого мирового спроса в 2025 году ожидается еще больший профицит на рынке», — сказал Мутаз Альтаглиби, старший экономист по энергетике в ABN AMRO.
По его словам, перспективы остаются омраченными «глубокой неопределенностью» относительно любых дополнительных пошлин США, особенно тех, которые связаны с геополитическими последствиями, такими как иранская ядерная сделка или согласие России на прекращение огня.
Ранее в этом месяце Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вместе известные как ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре.

«ОПЕК+, вероятно, ещё не завершила наращивание добычи. В настоящий момент доля рынка, по-видимому, важнее, чем более высокие цены на нефть», — заявил Фрэнк Шалленбергер, руководитель отдела товарных исследований LBBW.
«Это приведет к значительному избытку предложения на нефтяных рынках в 2025 и 2026 годах и будет сдерживать цены».
........Однако, по мнению аналитиков, ожидается, что премия за геополитический риск будет подстегивать цены на нефть, поскольку быстрое соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной представляется крайне маловероятным.
https://www.reuters.com/business/energy/oil-faces-uphill-struggle-supply-glut-worries-mount-2025-08-29/
Там есть ещё интересные моменты.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35739
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:39

  pesikot написав:
  ЛАД написав:А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.

І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів

а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1494214943149441494514946>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122015
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 980251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1382)
30.08.2025 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.