  #
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Слушал в Черкассах разговоры молодёжи на улицах. В большинстве говорят по-украински.

Це радує, ще 20 років тому була російська
  ЛАД написав:А вот "рашисты" и всё прочее категорически недопустимо и наказывать за это надо беспощадно.

Кого? Дітей? Діти (підлітки) оберуть найболючіші слова в поточному контексті. І ви нічого з цим не вдієте. Але це не пов'язано з тим, що вони десь від дорослих чули щось нехороше про слобожанців. Просто вони обирають те, що найбільше зачіпає.
Можливо, за таке треба дискваліфікувати всю команду, не знаю, не педагог.
Faceless
Повідомлень: 36540
З нами з: 24.01.12
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:12

  ЛАД написав:
  UA написав:В тебе дар структурно писати бред.
Это не дар.
Просто ничего другого он писать не умеет.

Інше можна почути від інших.
Дар Песікота саме в письмовому викладенні бреда.
Його тверда впевненість в істинності ідей неперевершена.
Повідомлень: 9652
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:14

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:В тебе дар структурно писати бред.
Это не дар.
Просто ничего другого он писать не умеет.

Інше можна почути від інших.
Дар Песікота саме в письмовому викладенні бреда.
Його тверда впевненість в істинності ідей неперевершена.


Дякую за цінування мого таланту ...

Але знов оці але ...

Навчався у ментопенсів )
pesikot
Повідомлень: 12011
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:30

  ЛАД написав:Я разговаривал с харьковчанами, которые во время войны выехали во Львов. Спрашивал:
- Вы там останетесь?
- Да ни за что в жизни!
И я не хочу, чтобы так оставалось "и через 5 лет".

Львів доволі недешеве місто шоби там залишатись без власної хати та за відсутності роботи.
Повідомлень: 3324
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:30

  _hunter написав:...
Так и мне это важно. И именно поэтому _каждый_ из тех 25ти случаев должен был бы на личном контроле быть.

тобі важливо - так бери на особистий контроль. а ми візьмемо, коли до цих випадків додасться твій особистий :lol:
Shaman
Повідомлень: 9578
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:38

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів

а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?

Ты уже в Днепре?

ти вже готовий? :lol:
Shaman
Повідомлень: 9578
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:39

  tumos написав:
  detroytred написав:Вище ЛАДу відповів.

Так і з самостійним вихованням дитини - це лише одна справа. Рішення суду по з ким залишається дитина. Воно йде разом з розлученням в одній справі на розлучення.

А по позбавленню батьківських (родительских) прав --- окрема справа. Окреме рішення.
От тоді вже батько чи мати стає одинаком.


Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления
факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при
установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.

https://areslex.com/ru/blog-ru/2745-ust ... nka-ottsom

Імхо.
Якщо другий з батьків живий, то оце рішення суду про "коли особа самостійно виховує та утримує дитину" зведеться на практиці до того ж самого позбавлення батьківських прав.
Тобто суд буде морочити голову або відмовляти, поки ти не отримаєш іншою судовою справою позбавлення батьківських прав.
Але тоді оце "коли особа самостійно виховує та утримує дитину" й нікуди не потрібно буде.
Повідомлень: 25324
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:40

  ЛАД написав:[
Может, расскажете, что не было избиения крымчан, которые уже ехали из Киева домой? Тоже "російська іпсоха"?
А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.


не знаю, може були, може ні. але ваша проблема в тому, що ви не розумієте, що росіяни (руками кого завгодно) можуть (могли) з легкістю організувати наприклад демонстративне спалення своїх прихильників в одессі, для підбурення війни. і спалення того автобусу для красивої картинки, анонси поїздів дружби, мовний закон, що завгодно.

і 2 травня в одесі і распятий мальчік, це іпсошка. просто в першому випадку люди загинули для інфоприводу, а в другому просто набрехали.

про шо з вами говорити, якщо ви не хочете навіть обєктивно оцінити факти убивства мирних мешканців херсону, на яке є відео зізнання самих росіян. або не хочете бачити, що підриви складів це була підготовка до повномасштабного вторгнення.

це як зі збиттям малайзійського боїнгу - спочатку признались, а потім придумали 10 протилежних версій брехні, чому це не вони. і досі не визнають. як не визнають участь своїх військ в нападі 2014

напад на росію 21 лютого 2022 року силами двох БТР це із то ї ж серії. доктріна герасімова
trololo
Повідомлень: 6253
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:46

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала.
.

звісно треба - армія, мова, віра. на цьому базується єдина країна ;)

Ещё могу сказать - попугай.
И вопрос - давно вы стали истинно верующим?
Символ веры наизусть рассказать сможете?

P.s. На всякий случай вам ссылка, учите - https://www.crkvenikalendar.com/prayerru.php?id=2

а давно атеїст взагалі знає про існування Символу віри? ;)

й тебе вже виправили, але про всяк випадок ще раз - в Україні Символ віри виглядає так
“Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків; Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, за Писанням. І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь”.

а ще коли дивився в інеті трохи прифігів м'яко кажучи
Мы читаем его в церкви на церковно-славянском языке, который в России используется для богослужения. Поэтому и учат его на этом языке. Для облегчения понимания мы даем перевод на русский этого священного исповедания. Но можно учить и провозглашать его также на том языке, на котором говорит крещаемый, учитывая то, что татарский, осетинский и другие национальные языки используются для богослужения.

це цитата, на хвилиночку, з сайту Уманської єпархії наче УПЦ
Офіційний сайт Уманської єпархії

ці люди нам розповідають про незалежність від РПЦ? :shock:
Shaman
Повідомлень: 9578
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:49

  detroytred написав:
Імхо.
Якщо другий з батьків живий, то оце рішення суду про "коли особа самостійно виховує та утримує дитину" зведеться на практиці до того ж самого позбавлення батьківських прав.
Тобто суд буде морочити голову або відмовляти, поки ти не отримаєш іншою судовою справою позбавлення батьківських прав.
Але тоді оце "коли особа самостійно виховує та утримує дитину" й нікуди не потрібно буде.

Да, лишение родительских прав достаточное условие для отсрочки от призыва.
Повідомлень: 2080
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
