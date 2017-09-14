detroytred написав:trololo Оця дискусія Шамана з Хантером, де він задає питання "що робити?" яскраво показує колію, в якій влада за будь-яких розкладів. ...
де ви побачили дискусію? дискусія - це коли опоненти доводять один одному свою позицію, аргументуючи це. у випадку ху.нтера - це він хоче заперечити мої думки, але аргументів немає, тому в хід йде перекручування та демагогія, отримуємо купу флуду.
чого заперечити? причини різні - хтось тут ностальгує по срср (не булемо вказувати пальцем), хтось досі асоціює себе з Рашею (а людина яка спілкується російською, вважає себе вірянином РПЦ - до якої країни має себе відносити?). роки русифікації й загальна пропаганда руських - що срср, що поточної Раші - це все наслідки. й це надовго. ми бачимо це навіть по настроях країн Східної Європи, а що казати про нас. як мінімум до останнього раба, народженого в срср. це довгий шлях.
й ще є антиамериканські та антизахідні погляди, лівацькі ідеї. це більш наслідок срср й не тільки. й в Україні антизахідних поглядів притримується чимало людей - ми це й на форумі бачимо. найбільш прикольно, коли антизахідні тези просувають втікачі з-за кордону звісно з Європи.
але з аргументами в них біда, бо останні десятиріччя після розпаду срср чітко показали чого досягають країни прихильники різних ідей. ще раз нагадаю про ліві - КНДР, Куба, Венесуела. Раша давно відмовилась від лівацтва, там махровий капіталізм. тому використовують різну демагогію. одна з них - на мої аргументи замість зустрічних - просто назвати це пропагандою. я з цим стикнувся ще й до форуму. бла-бла-бла все красиво, переходимо до конкретики - а аргументів немає - бо рахунок й так на табло.
я б із задоволенням обговорив недоліки поточного стану розвинених країн (там є що обговорити, там зараз своя криза) й що робити - але нема з ким, ніхто не підтримує дискусію на цьому рівні. тут рівень - все погано, далі буде гірше
Faceless написав:........... Це радує, ще 20 років тому була російська
ЛАД написав:А вот "рашисты" и всё прочее категорически недопустимо и наказывать за это надо беспощадно.
Кого? Дітей? Діти (підлітки) оберуть найболючіші слова в поточному контексті. І ви нічого з цим не вдієте. Але це не пов'язано з тим, що вони десь від дорослих чули щось нехороше про слобожанців. Просто вони обирають те, що найбільше зачіпає. Можливо, за таке треба дискваліфікувати всю команду, не знаю, не педагог.
Интересно, как у вас срабатывает. А если бы наоборот, златопольцы кричали львовянам: "Бандеровцы!", - вы так же рассуждали бы? В моём детстве "найболючіші слова в поточному контексті" были: "фашисты". Но никогда не использовали это против побеждающей команды. Наказывать, конечно, в первую очередь, надо взрослых. Насколько понимаю, там оскорбления кричали и взрослые с трибун. Но и дети там не такие уж дети - насколько понял, подростки в районе 14 лет. И с самого начала они "по словам тренера, в нецензурной форме начали показывать спортсменам из Златополя свое превосходство и заявлять, что победят на турнире". И насчёт мата я недаром упомянул: "с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер. Это всё "невинные детские шалости"? И конфетка в конце: "позвонил организатор турнира.
«И сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители «подняли кипиш», что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот здесь много красивых и радушных людей. И мы не говорим, что из-за некоторых нетрезвых лиц, все люди на Западной Украине плохие», – отметил депутат." Всё нормально, по-вашему? "Мы всегда учим..." и "Мы не говорим...", но дети/подростки запоминают, конечно, и слова, но гораздо лучше запоминают поведение и поступки по отношению к себе. Не сомневаюсь, что у них после этого остались самые тёплые чувства к львовянам.
Shaman написав:в першу чергу лапками позначають те, що насправді ставлять під сумнів - звідки фраза в лапках. так, може особисто ви й виділяєте цитати, але "російські злочини" на цитату не тягнуть. я теж лапками позначаю російську мову інколи.
Ох "граматей"...
Когда ставятся кавычки Выделение прямой речи и цитат
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В статье отмечалось: «Экономический рост замедлился». Если прямая речь начинается с нового абзаца, перед ней ставится тире, а не кавычки. Внутренние монологи (мысли, не произнесенные вслух) также заключаются в кавычки, если передаются как прямая речь.
ЛАД написав:Может, расскажете, что не было избиения крымчан, которые уже ехали из Киева домой? Тоже "російська іпсоха"? А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.
не знаю, може були, може ні. але ваша проблема в тому, що ви не розумієте, що росіяни (руками кого завгодно) можуть (могли) з легкістю організувати наприклад демонстративне спалення своїх прихильників в одессі, для підбурення війни. і спалення того автобусу для красивої картинки, анонси поїздів дружби, мовний закон, що завгодно.
і 2 травня в одесі і распятий мальчік, це іпсошка. просто в першому випадку люди загинули для інфоприводу, а в другому просто набрехали.
Могли. Но всегда проще и легче списать всё на "происки врага", чем признать собственное головотяпство и разгильдяйство или, тем более, воровство. Но, как уже писал, для этого у государства есть органы следствия и суда. Были решения судов о диверсиях и "происках врага"? Или я что-то пропустил?
про шо з вами говорити, якщо ви не хочете навіть обєктивно оцінити факти убивства мирних мешканців херсону, на яке є відео зізнання самих росіян. або не хочете бачити, що підриви складів це була підготовка до повномасштабного вторгнення.
це як зі збиттям малайзійського боїнгу - спочатку признались, а потім придумали 10 протилежних версій брехні, чому це не вони. і досі не визнають. як не визнають участь своїх військ в нападі 2014
Я где-то говорил, что в Херсоне такого не происходит? Я задавал вопросы, потому что хотел понять, почему этого нет (во всяком случае, никто не пишет) о таком в других местах. Херсон не единственное прифронтовое место. Мне казалось, что вы поняли мои вопросы и у нас был нормальный разговор. А теперь вдруг вы пишете, что я не хочу "обєктивно оцінити факти убивства мирних мешканців херсону". Именно, что хочу, поэтому и задавал вопросы. А подрыв складов врагом... Если вам так проще, можете верить в такое. Кто и как сбил малайзийский Боинг доказывали долго и скрупулёзно. И доказали. В это можно верить. В точнее, не верить, а знать. А диверсии против складов за несколько лет до войны... Когда украинские правоохранители признали вину украинских должностных лиц... Простите, но домыслы меня не интересуют.
Shaman написав:............. а давно атеїст взагалі знає про існування Символу віри? .......
Вы считаете, что атеист должен быть таким же безграмотным, как инструктор райкома? Я когда-то и библию читал. И коран. А вот на каком языке изложен символ веры меня как-то не очень волнует. Лишь бы понятно было.
Shaman написав:........ а розділ "как правильно там заметили" ти забув дописати, що це для ЛАДа
Вы оказывается не только экономист, но и "видатний філолог". Прямо, как товарищ Сталин: "В языкознаньи вы познали толк". Но лучше бы вернулись и прочитали тот пост. Я просто процитировал человека, которому отвечал. А вы вместе с псами и котами уже полдня успокоиться не можете.
так я визнав - недолуге використання лапок призвело до непорозуміння. "утиски" російської мови - це ж теж цитата?