Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:34

  ЛАД написав:
  Shaman написав:....... до того ж явно замовне вбивство, й з великою вірогідністю розуміємо, хто замовник.
Естественно, ГРУ и лично Путин? :)

напевне ше полюбляєш цей жарт "про миллиард растрелянніх лично сталинім"? а там не мільярд, а лише мільйон, й не сталіним, а підручними Ягоди та Єжова. ну й як життєвий жарт - більше 50% ти підручних також розстріляли.

а ти маєш сумніви, що це на замовлення руських? я майже ні...
й заодно це затикає роти тим всім, хто намагався поставити під сумнів замах на Стерненко. тому так, зараз активістам треба бути уважним. й з того, що ми побачили - особиста зброя не завадила б.
Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина. Надо ему срочно зброю. Да не короткоствол, а, как минимум, автомат. Вот только я помню случаи, когда депутаты стреляли в пересичных. А вот наоборот не припомню.

P.s. Что касается "недолугого використання лапок", то есть вопросы. Что и у кого "недолуге".

депутати стріляли в п'яну бидлоту. в США чи Раші давно б застрелили, а в нас бач - лише ногу прострелили.

а по замаху по Стерненка там вже є доказова база - але ти кепкуй далі. щось в тебе сьогодні гарний настрій - гарні новини для тебе?..
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:37

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Верю.
Но речь не об этом.

А про шо саме ви хотіли нам розповісти? Ваші знайомі харків`яни не змогли довго жить у Львові тому-що...
Зображення

Примерно из-за этого.
В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

може тому, що його немає? :oops: а москальське є :lol: ще з 1939 року пам'ятають цих оборванців, які почали свій добробут різко поліпшувати. нічого з тих часів не змінилося...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

треба до війни повернутися. цікаві ідеї у Трампа
Подробиці мирного плану: Трамп веде переговори про розгортання в Україні американських ПВК — The Telegraph
Американські підрядники можуть бути розгорнуті для допомоги у відновленні оборони України на передовій, будівництві нових баз та для захисту американського бізнесу, продовжує видання. Присутність бійців ПВК діятиме як стримувальний фактор, щоб позбавити Володимира Путіна бажання порушити режим припинення вогню.

За даними The Telegraph, цей план обговорюють одночасно з низкою інших гарантій безпеки, розроблених «коаліцією охочих» на чолі з Великою Британією та Францією і покликаних стати основою довгострокового мирного плану.

Остаточні деталі цього плану, серед яких патрулювання повітряного простору, навчання та військово-морські місії в Чорному морі, можуть бути оголошені вже на цих вихідних після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами Трампа з Путіним на Алясці, сказано у статті.

це не невнятні політики, ці вміють з руськими розмовляти 8)
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й з приводу того, що диктатори люблять слухати, й що йому доповідають
У Кремлі розглядають відставку близького соратника Путіна через його пропозиції щодо війни проти України — ЗМІ
За інформацією російських джерел, диктатор РФ Володимир Путін розглядає можливість звільнення Дмитра Козака, одного з високопоставлених чиновників своєї адміністрації, який нібито висловлював незгоду з війною та наполягав на обмеженні повноважень силових структур.

10 серпня The New York Times повідомляло, що колишній російський куратор окупованого Донбасу Дмитро Козак приватно повідомив Путіну, що вторгнення Росії в Україну було помилковим рішенням. Після цього він втратив вплив у Кремлі, а його позиції поступово зайняв інший високопоставлений чиновник Сергій Кириєнко.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:47

  Xenon написав:
Трамп всерьёз рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости - Axios.

Как пишет издание, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, но в то же время пытаются свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.

Спустя две недели после саммита не было достигнуто значительного прогресса в прекращении войны. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на Трампе или Путине.

Чиновники Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, по их словам, подталкивают Украину к тому, чтобы она требовала от России нереалистичных территориальных уступок. Некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как серьёзное препятствие.

Санкции:

Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Они включают в себя полный отказ от закупок нефти и газа, вторичные тарифы ЕС в отношении Индии и Китая, аналогичные тем, которые уже введены США в отношении Индии.

Але Трамп рєдіска, хоча ЄС на подсосі.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:49

  katso написав:
  jump написав:НАБУ перевіряє на корупцію виробника ракети "Фламінго"

Детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони. Окремо розслідується можливий зв’язок компанії з Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95", створеної Володимиром Зеленським. :lol:

"Донедавна виробник зброї був практично невідомим поза оборонними колами України, незважаючи на те, що, згідно з документами, отриманими виданням Kyiv Independent, він здається одним із найбільших – якщо не найбільшим – отримувачем бюджетних коштів Міністерства оборони на безпілотники" 8)
https://epravda.com.ua/biznes/nabu-pere ... go-810965/

отакої...що ж це коїться :lol:


Міністри оборони ЄС домовились після перемир’я розмістити військових інструкторів в Україні :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528446/
оце потужно :oops:


Интересно а что частной компании законодательно запрещено иметь прибыль на продажах в МО? Или что значит вот это вот "чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих"? Ніби то ціна продажу це вартість плюс прибуток, на який вона завищена, чи не так? Или у нас плановая экономика вернулась где цены регулируются государством? Тогда бы неплохо и Сильпо с Ашаном проверить не завышают ли они стоимость продуктов.


так, виробникам дронів законодавчо обмежено рівень прибутку.
бо все це на чужі гроші будується, партнерів "які не халявщики" ))
аналогія з ашанами "неумєстна".
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:50

  ЛАД написав:........Однако, по мнению аналитиков, ожидается, что премия за геополитический риск будет подстегивать цены на нефть, поскольку быстрое соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной представляется крайне маловероятным.https://www.reuters.com/business/energy/oil-faces-uphill-struggle-supply-glut-worries-mount-2025-08-29/
Там есть ещё интересные моменты.

при глобальній економічній рецесії і падаючій ціні будуть купувати дорожче щоб поповнити запаси? Не бачу логіки
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 01:03

  ЛАД написав:Сегодня был разговор о редкоземах и магнитах.
ГОНКОНГ, 29 августа (Reuters Breakingviews) — Что продлится дольше: монополия Китая на критически важные минералы, включая редкоземельные металлы, или контроль США над передовыми чипами? Ответ на этот вопрос определит отношения между Пекином и Вашингтоном на долгие годы вперед.
Две крупнейшие экономики мира в настоящее время находятся в непростом противостоянии. Ранее в этом месяце они договорились продлить тарифное перемирие ещё на три месяца, предотвратив введение трёхзначных пошлин на импорт друг друга. Пока враждебность сдерживается зависимостью Запада от китайской цепочки поставок редкоземельных металлов и потребностью Пекина в передовых полупроводниках, в производстве которых доминируют США и их союзники.
https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/chips-for-rare-earths-is-us-china-circuit-breaker-2025-08-29/
Там сравнительно подробно. Анализируются возможности США и Китая. Цитировать больше не буду, чтобы не перегружать. Кому интересно, посмотрИте.

Думаю, що настільки переплетені економіки цих двох держав, що один невдалий рух, і світова господарка, яка і так в довготривалій рецесії, впадає в штопор.
