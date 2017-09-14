RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1495114952149531495414955>
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:27

  fler написав:Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї:
1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому?
2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ?
3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій?
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... kraini.htm
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Розумним людям поxуй куди рухається ця війна, бо вони думають про наступну війну.
Про путін нападе вони казали дуже заздалегідь.
UA
 
Повідомлень: 9655
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:39

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
депутати стріляли в п'яну бидлоту. в США чи Раші давно б застрелили, а в нас бач - лише ногу прострелили.
......

Я посмотрел бы, что вы запели бы, если бы вам "лише ногу прострелили".

Насчёт "сумнівів". Я уже понял, что вы истинный демократ и европеец. Следствие и суд не нужны. Зачем? Вы и так всё знаете.

И напомню, тыкать будете в ... да куда хотите. Мне не надо, тыкалка ещё не выросла.

Вам уже сегодня говорили, что вы прекрасно впишетесь в российскую действительность. Больших трудов не составит. Соловьёв когда-то тоже был вполне себе демократом и вполне адекватным.

я п'яне бидло, яке когось намагалося вдарити пляшкою по голові? наче розумна людина, так правильно причинно-наслідкові зв'язки вибудовуйте. було слідство, звідки все це відомо. й замовне слідство було, але все одно не змогли щось довести.

щоб з вами розмовляти ввічливо, будьте ласкаві, дотримайтесь певних норм. в країні вбили посадову особу, зухвало вбили - а воно глузує. й хто він після - культурні назви є, але всеодно вони лайливі. поки не будемо травмувати старечу психіку, яка так й не хоче розуміти (ховається) від того факту, що його внесок в поточні бомбардування теж є - привіт від братнього народу, який лише трошки заплутався. але коли стануть повними фашистами, що ж вони з Харковом зроблять? 8)

а вам й вписуватися не треба - ви й так живете в російській дійсності, де все не так однозначно - до чергового вибуху. а далі знову - трошки заплуталися...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:45

_hunter
бачиш, яка велика нація - їм навіть правила для "языка" Розенталь написав :lol:

я бачу, ти в нас спеціаліст по всьому, а насправді - з нічого

треба нік змінити на ніху.нтер. буде більше тобі пасувати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:52

  Shaman написав:_hunter
бачиш, яка велика нація - їм навіть правила для "языка" Розенталь написав

Эта "шутка" должна что-то значить? :lol:
Или, как и в случае масс-медиа - берет зависть, что про правопис Потебні - никто никогда не слышал? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10411
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:58

  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
бачиш, яка велика нація - їм навіть правила для "языка" Розенталь написав

Эта "шутка" должна что-то значить? :lol:
Или, как и в случае масс-медиа - берет зависть, что про правопис Потебні - никто никогда не слышал? :lol:

я й не сумнівався, що ти в захваті від російського. питання, що ти тут робиш? йди на ті форуми, де Раша два-три дні, й вже захопить Київ, два-три місяці - й захопить всі записані в конституції території, а так вже три роки, й ніяк захопити Донбас не може.

чи твоє завдання тут сіяти зневіру - все одно в України нічого не вийде. вийде хлопче, бо дуже добре, що такі як ти, вболівають за Рашу - з такими каші не звариш 8)

а про музичні гурти не хочеш поговорити - на Раші зараз вершина творчості мій тезка? чи дійсно в захваті від російських серіалів? хоча не здивуюсь, якраз твій рівень :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:13

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
бачиш, яка велика нація - їм навіть правила для "языка" Розенталь написав

Эта "шутка" должна что-то значить? :lol:
Или, как и в случае масс-медиа - берет зависть, что про правопис Потебні - никто никогда не слышал? :lol:

я й не сумнівався, що ти в захваті від російського. питання, що ти тут робиш?
......
а про музичні гурти не хочеш поговорити - на Раші зараз вершина творчості мій тезка?

При чем тут "захват"? - ты петросянисто смеешся над титанической работой, напрочь забывая, что ровно такой же правопис есть и "тут"...

А что про них говорить? -- как и с ТВ: есть _вообще_ на любой вскус - попса/митал/реп/панк/камерная/классическая...
Насчет "вершина творчості"... Ну, тоже не Бетховен :lol:
Колоритные треки украинцев теперь занимают первые строчки рейтинга. Среди артистов отметились VERONIKA, SIMBOCHKA, ADAM & SASHA NOROVA, гурт VIP и Владимир Дантес.
_hunter
 
Повідомлень: 10411
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наступ РФ закінчився практично нічим, ворог не здобув контроль над жодним великим містом — Генштаб ЗСУ
Чергова «сезонна» наступальна кампанія російських окупантів завершилася практично нічим, країна-агресорка не здобула повний контроль над жодним великим містом.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили у Головному штабі ЗСУ, реагуючи на звіт начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо «підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року».

«В його основі - спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня», — наголосили у Генштабі ЗСУ.

У Інституті вивчення війни (ISW), оцінюючи такі заяви, вказали, що Кремль розгорнув скоординовану інформаційну кампанію, аби вплинути на західну аудиторію і спонукати союзників України до зменшення підтримки.

В ISW зазначили, що не лише Герасимов, а й міністр оборони Андрій Бєлоусов поширює неправдиві дані. Він стверджував, що російська армія просувається на 600−700 км² щомісяця, хоча реальні цифри у 2025 році становили не більше 440−500 км².

На думку експертів, мета таких заяв — створити у західних партнерів враження, що наступ РФ є невідворотним, і тому Україні слід йти на поступки.

мета зрозуміла - посіяти зневіру. й дехто тут дуже активно займається саме цим 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот бы такого Glovo зеленскому
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:24

_hunter
відкрив для себе новий рівень дискусії - кнопка "Скарга"? :D

чи чому відкрив, давно користуєшся? ти тут не один такий :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:25

  Бетон написав:Вот бы такого Glovo зеленскому

адекватні люди думають про таких кур'єрів для російського керівництва. але хто про що...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1495114952149531495414955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305611
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 980994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1259)
31.08.2025 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.